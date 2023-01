Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ανοιχτά της Ρόδου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός ήταν 5,9 Ρίχτερ (5,7 Ρίχτερ ήταν η πρώτη εκτίμηση) και το επίκεντρο εντοπίζεται στη θάλασσα, σε απόσταση 58 χλμ. νοτιοανατολικά της Λίνδου.

Το εστιακό βάθος, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, εντοπίζεται στα 22χλμ.

Πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι η ισχυρή σεισμική δόνηση είχε διάρκεια και έγινε αισθητή στην Κάρπαθο και τα γύρω νησιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή και σε Κάρπαθο, Κρήτη, αλλά και την Τουρκία και το Λίβανο. Ωστόσο, δεν σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές λόγω του ότι η δόνηση σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή.

Στα 5,9 Ρίχτερ υπολογίζει τον σεισμό και το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

⚠Preliminary info: M5.9 #earthquake (#σεισμός) about 80 km SE of #Ródos (#Greece) 3 min ago (local time 14:37:06). Updates at:

— EMSC (@LastQuake) January 25, 2023