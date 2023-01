Με μια εμφάνιση από άλλο πλανήτη, η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 3-1 της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Σούπερ Καπ, κατακτώντας έτσι τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Οι παίκτες του Τσάβι έκαναν ό,τι ήθελαν στον αγωνιστικό χώρο και βρήκαν γκολ από τους Γκάβι, Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι και Πέδρι (μείωσε στις καθυστερήσεις ο Καρίμ Μπενζεμά), χάνοντας άλλα τόσα εξαιτίας των επεμβάσεων του Τιμπό Κουρτουά, ο οποίος ήταν ο μόνος που διασώθηκε από τους «μερέγχες».

Πέρα από την κούπα, οι «μπλαουγκράνα» κατάφεραν να επαναφέρουν και μνήμες από τα πιο ένδοξα χρόνια της ιστορίας τους. Οι ποδοσφαιριστές του Τσάβι έπαιξαν το περίφημο «τίκι – τάκα» απέναντι στη Βασίλισσα, με τους Γκάβι, Πέδρι και Μπουσκέτς να… κεντάνε και τους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ να ζαλίζονται…

This Barcelona play reminded me of Guardiola’s Barcelona…pic.twitter.com/QixDamLvuv

