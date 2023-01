Στις 19 Νοεμβρίου το Twitter είχε ανακοινώσει ότι σταματά την προβολή πληρωμένων πολιτικών διαφημίσεων στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ιδρυτής και τότε CEO της εταιρείας, Τζακ Ντόρσεϊ αιτιολόγησε την απόφαση δηλώνοντας ότι οι πολιτικές διαφημίσεις είναι προβληματικές (καθώς σε αυτές περιλαμβάνονται και πολιτικά ψεύδη) αφού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να «επηρεάσει τις ψήφους και μέσω αυτών τις ζωές εκατομμυρίων».

Η απόφαση, η οποία ερχόταν σε αντίθεση με την αντίστοιχη θέση που είχε λάβει το Facebook, δηλαδή να διατηρηθούν εκεί οι πολιτικές διαφημίσεις, είχε δεχθεί σφοδρή κριτική κυρίως από την πλευρά των συντηρητικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρόλο που η απαγόρευση αφορούσε τις καταχωρήσεις που προέρχονταν από το σύνολο του πολιτικού φάσματος.

Πλέον, το Twitter, υπό νέα… διεύθυνση αναιρεί το μπλοκάρισμα των πολιτικών διαφημίσεων.

«Πιστεύουμε ότι η αιτιολογημένη διαφήμιση μπορεί να διευκολύνει τη δημόσια συζήτηση γύρω από σημαντικά θέματα. Σήμερα, χαλαρώνουμε την πολιτική διαφημίσεων για αυτές που βασίζονται σε επιχειρήματα στις ΗΠΑ. Σχεδιάζουμε επίσης να επεκτείνουμε την πολιτική διαφήμιση που θα επιτρέπουμε τις επόμενες εβδομάδες», αναφέρεται μέσω tweet από τον επίσημο λογαριασμό ασφαλείας του Twitter την Τρίτη.

We believe that cause-based advertising can facilitate public conversation around important topics. Today, we’re relaxing our ads policy for cause-based ads in the US. We also plan to expand the political advertising we permit in the coming weeks.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 3, 2023