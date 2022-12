Ο Φερνάντο Σάντος άφησε στον πάγκο τον Κριστιάνο Ρονάλντο για το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Ελβετία, ωστόσο όλα τα βλέμματα ήταν πάνω στον CR7 πριν τη σέντρα.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του Εθνικού Ύμνου, όλοι οι φωτογράφοι είχαν μαζευτεί μπροστά από τον πάγκο των Ιβήρων ενώ μόλις η κάμερα εστίασε στον Ρονάλντο, επικράτησε πανικός στο γήπεδο.

Δείτε το βίντεο:

