Μια ιστορία που συγκινεί συνέβη 35.000 πόδια πάνω από το έδαφος, όταν γιατρός βοήθησε γυναίκα να γεννήσει το μωρό της εν πτήσει. Η γυναίκα της το ανταπέδωσε, δίνοντας στο μωράκι το όνομα της Δρ Αΐσα Κατίμπ.

Όλα έγιναν σε πτήση της εταιρίας Qatar Airways από τη Ντόχα προς το Εντέμπε. Εκεί η Δρ Κατίμπ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο στον Καναδά, έσπευσε να προσφέρει τις υπηρεσίες της όταν ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα του αεροπλάνου ότι χρειάζεται γιατρός.

Η γιατρός, παρά το γεγονός πως ήταν εξαντλημένη από ένα πρόγραμμα εργασίας στο Τορόντο που μαστιζόταν από τον κοροναϊό, δεν δίστασε ούτε μια στιγμή.

«Σηκώθηκα αμέσως και βλέπω ένα πλήθος ανθρώπων συγκεντρωμένο γύρω από μια γυναίκα», είπε η Αΐσα Κατίμπ στο BBC News.

Μια μετανάστρια από την Ουγκάντα, ​​που ταξίδευε στο σπίτι από τη Σαουδική Αραβία, επρόκειτο να γεννήσει το πρώτο της παιδί.

«Καθώς πλησίασα, είδα αυτή τη γυναίκα ξαπλωμένη στο κάθισμα με το κεφάλι της προς το διάδρομο και τα πόδια προς το παράθυρο. Και το μωρό έβγαινε έξω!». Η γιατρός βοηθήθηκε από δύο άλλους επιβάτες – μια ογκολογική νοσοκόμα και μια παιδίατρο από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ). Το μωρό έκλαιγε «έντονα», είπε.

Μετά από γρήγορο έλεγχο, παρέδωσε το βρέφος στον παιδίατρο για πιο προσεκτικό έλεγχο. «Κοίταξα το μωρό και ήταν σταθερό και κοίταξα τη μαμά και ήταν καλά», λέει η γιατρός που επενέβη έγκαιρα. «Λοιπόν, είπα «Συγχαρητήρια είναι κορίτσι». Τότε ολόκληρο το αεροπλάνο άρχισε να χειροκροτεί και να ζητωκραυγάζει και ήταν σαν «Ωχ, σωστά, είμαι σε ένα αεροπλάνο και όλοι το παρακολουθούν αυτό»».

Μετά τον τοκετό η γυναίκα τοποθετήθηκε στην πρώτη θέση του αεροπλάνου, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκανε η αεροπορική εταιρεία.

Η μητέρα θέλησε να δείξει την ευγνωμοσύνη της στη γιατρό, με τον πιο ιδιαίτερο τρόπο. «Το καλύτερο μέρος της ιστορίας είναι ότι αποφάσισε να δώσει στο μωρό το όνομά μου και τη λέξη θαύμα».

Ως δώρο στη συνονόματή της, έδωσε στη Miracle Aisha (δηλαδή Θαύμα Αΐσα) το χρυσό κολιέ που φορούσε με το όνομα Αΐσα γραμμένο στα αραβικά, περιέγραψε η γιατρός.

«Σκέφτηκα ότι θα της το έδινα και θα έχει ένα μικρό δείγμα του γιατρού που την ξεγέννησε 35.000 πόδια, στον αέρα ενώ πετούσε πάνω από τον Νείλο».

Ο τοκετός έγινε στις 5 Δεκεμβρίου, αλλά η γιατρός ήταν πολύ απασχολημένη με τη θεραπεία ασθενών με Covid-19 στο Τορόντο για να μοιραστεί τις φωτογραφίες μέχρι αυτή την εβδομάδα.

Is there a doctor on the plane? 🙋🏽‍♀️👩🏽‍⚕️Never thought I’d be delivering a baby on a flight! ✈️ @qatarairways Thanks to the airline crew who helped support the birth of this Miracle in the air! Mom and baby are doing well and healthy! #travelmedicine pic.twitter.com/4JuQWfsIDE

— Aisha Khatib, MD (@AishaKhatib) January 13, 2022