Βασικός στο King Power στο μεγάλο παιχνίδι της 20ης αγωνιστικής της Premier League ο Κώστας Τσιμίκας.

Ο Γιούργκεν Κλοπ επέλεξε τον Έλληνα αριστερό μπακ και έτσι ο 24χρονος θα ξεκινήσει από το πρώτο σφύριγμα στο πολύ δύσκολο παιχνίδι των «κόκκινων» απέναντι στη Λέστερ, μία εβδομάδα μετά το τρομερό τους παιχνίδι στο Carabao Cup.

Στην εστία της Λίβερπουλ ξεκινάει ο Άλισον, ο οποίος έχει μπροστά του, τους Άρνολντ, Μάτιπ, Φαν Ντάικ και Τσιμίκα. Στον άξονα ξεκινάνε οι Φαμπίνιο, Χέντερσον και Τσάμπερλεϊν, ενώ η επιθετική τριάδα αποτελείται από τους Σαλάχ, Ζότα και Μανέ!

Your final Reds line-up of the year 👊🔴

Minamino and Thiago miss out with minor muscle soreness.#LEILIV

— Liverpool FC (@LFC) December 28, 2021