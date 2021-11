Τζεφ Μπέζος εναντίον Ίλον Μασκ… σημειώσατε και πάλι 2 στη μάχη του διαστήματος, με την NASA να βρίσκεται ανάμεσα τους.

Συγκεκριμένα, η Blue Origin έχασε την αγωγή που είχε υποβάλει κατά της NASA, με αφορμή την απόφαση της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας να αναθέσει κατ’ αποκλειστικότητα στην SpaceX ένα προσοδοφόρο συμβόλαιο που αφορά την επόμενη επανδρωμένη αποστολή της στη Σελήνη, στο πλαίσιο του προγράμματος προσελήνωσης «Άρτεμις».

Το συμβόλαιο ανέρχεται σε 2,9 δισ. δολάρια και η πρώτη αποστολή ελπίζεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2024.

Η SpaceX ανταγωνιζόταν τη Blue Origin και την Dynetics γι’ αυτό που αναμενόταν να είναι δύο συμβόλαια, προτού η NASA αναθέσει τελικά μόνο ένα συμβόλαιο και αυτό στην εταιρεία του Μασκ λόγω του χαμηλότερου από το αναμενόμενο κονδύλι για το πρόγραμμα από το Κογκρέσο.

Η επιλογή της NASA δεν βρήκε σύμφωνο τον Τζεφ Μπέζος, ωστόσο η αγωγή που κατατέθηκε από την Blue Origin τον περασμένο Αύγουστο δεν είχε τελικά το αποτέλεσμα που περίμενε. Μάλιστα, ο ίδιος εξέφρασε την απογοήτευση του σε δήλωση του μέσω twitter.

Not the decision we wanted, but we respect the court’s judgment, and wish full success for NASA and SpaceX on the contract. pic.twitter.com/BeXc4A8YaW

— Jeff Bezos (@JeffBezos) November 4, 2021