Ο Χάρι Μαγκουάιρ ένιωσε την ανάγκη να βγει μπροστά και,να απολογηθεί στον κόσμο της ομάδας για την κακή αγωνιστική εικόνα της ομάδας και την ταπεινωτική ήττα από την Λίβερπουλ(0-5) στο Ολντ Τράφορντ.

Ο Άγγλος αμυντικός σημείωσε πως το να δέχεσαι τέσσερα τέρματα στο ημίχρονο μπροστά στους οπαδούς σου, είναι κάτι που πονάει ενώ τόνισε πως ο καθένας ξεχωριστά πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του, ώστε να υπάρξει βελτίωση στην συνέχεια.

🗣 «First and foremost – apologies to the fans. That’s no way near good enough for this club»

Manchester United captain Harry Maguire speaks to Sky Sports following the 5-0 defeat to Liverpool at Old Trafford… pic.twitter.com/s7TJPJoq0M

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 24, 2021