Σμήνη από ιπτάμενα μυρμήγκια είναι πιθανό να συρρεύσουν κατά τη διάρκεια του αποψινού μεγάλου τελικού του Euro μεταξύ Αγγλίας και Ιταλίας, στο Γουέμπλεϊ, βάζοντας σε κίνδυνο ακόμη και τη διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Σύμφωνα με το SkyNews, ένα ραντάρ εντόπισε την Παρασκευή εκατομμύρια από αυτά στον ουρανό του Λονδίνου, καθώς το διάστημα Ιουνίου – Σεπτεμβρίου γίνεται το ζευγάρωμά τους.

Ο Adam Hart, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Gloucestershire και συνεργάτης της Βασιλικής Εντομολογικής Εταιρείας, δήλωσε ότι τα σμήνη μυρμηγκιών που εμφανίστηκαν την Παρασκευή ήταν μόνο η αρχή.

«Εάν οι συνθήκες είναι ιδανικές την Κυριακή, μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από τρία λιοντάρια (σ.σ. στο εθνόσημο του Ηνωμένου Βασιλείου) στις φανέλες των παικτών στο Γουέμπλεϊο και σε όλη τη χώρα».

Our radar is picking up more than just #rain this morning – it’s actually insects!

Whilst there are a few rain showers, many of the echoes are in fact insects 🐜#FlyingAnts #FlyingAntDay pic.twitter.com/ZWEyaxTnkD

— Met Office (@metoffice) July 9, 2021