Ο Φειτζάλ Ζιραουί λάτρευε από μικρός να προκαλεί τα όριά του. Ακόμη και τώρα, στα 38 του χρόνια, ο Γαλλομαροκινός σύμβουλος επιχειρήσεων δεν μπορεί να αντισταθεί σε μια πρόκληση.

Κι έτσι, όταν έπεσε πάνω σε ένα άρθρο ενός γαλλικού περιοδικού τον Δεκέμβριο, που ανέφερε ότι μέχρι και σήμερα κανείς δεν έχει καταφέρει να λύσει δυο γρίφους που αποδίδονται στον Zodiac, έναν από τους πιο διάσημους κατά συρροή δολοφόνους του κόσμου που δεν συνελήφθη ποτέ, και που έδρασε στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, σκέφτηκε: «Γιατί να μην τα καταφέρω εγώ;»

Οι γρίφοι προκαλούν σύγχυση στους κρυπτογράφους, τους αστυνομικούς και τους… ερασιτέχνες ντετέκτιβ εδώ και δεκαετίες. Μισός αιώνας αποτυχημένων ερευνών έχει κάνει πολλούς να πιστεύουν ότι η ταυτότητα του Zodiac θα παραμείνει για πάντα μυστική. Αναρίθμητοι απλοί πολίτες έχουν υποστηρίξει ότι έλυσαν το μυστήριο μέσα από εξίσου πολλές και διαφορετικές τεχνικές, όμως μέχρι στιγμής όλες οι θεωρίες έχουν καταρριφθεί.

