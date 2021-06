Ελλάδα

Συνεχίζονται τα γυρίσματα του ερωτικού ριάλιτι στην Πάρο – Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα

Απορρίφθηκε από το αρμόδιο δικαστήριο η προσωρινή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει το δικηγορικό γραφείο του κ. Αγαπηνού για λογαριασμό επιχειρηματία και ζητούσε την άμεση διακοπή των τηλεοπτικών γυρισμάτων του γερμανικού ριάλιτι με τίτλο ''Are you the one''