Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη συμφωνία με τις εταιρείες Pfizer και BioNTech για την προμήθεια 900 εκατομμυρίων εγγυημένων δόσεων του εμβολίου κατά του κορωναϊού, με το δικαίωμα αγοράς ακόμη 900 εκατομμυρίων δόσεων, για την περίοδο 2021-2023, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Όπως τόνισε, θα ακολουθήσουν άλλα συμβόλαια και άλλες τεχνολογίες εμβολίων.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, η συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρες που επιτρέπουν τη δωρεά και τη μεταπώληση δόσεων

Προβλέπει επίσης μηνιαία προγράμματα παράδοσης και κυρώσεις για πιθανές καθυστερήσεις.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.

Other contracts and other vaccine technologies will follow.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021