Αυτόχθονες από τη Βραζιλία και την Κολομβία μήνυσαν τον λιανοπωλητή Casino σε γαλλικό δικαστήριο την Τετάρτη για την πώληση βοείου κρέατος που συνδέεται με αρπαγή γης και αποψίλωση δασών στον Αμαζόνιο, ανέφεραν εκστρατείες που εμπλέκονται στην αγωγή.

Είναι η πρώτη φορά που μια γαλλική αλυσίδα σούπερ μάρκετ παραπέμπεται στο δικαστήριο για την αποψίλωση των δασών και την απώλεια γης και των προς το ζην βάσει του νόμου του 2017 στη Γαλλία που απαιτεί από τις εταιρείες της να αποφεύγουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις περιβαλλοντικές παραβιάσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού τους.

Η Casino, η οποία ελέγχει τον μεγαλύτερο λιανοπωλητή τροφίμων της Βραζιλίας, το Grupo Pao de Acucar (GPA) και μέσω αυτού επίσης τον κολομβιανό λιανοπωλητής Almacenes Exito, δήλωσε ότι αγωνίστηκε ενεργά ενάντια στην αποψίλωση των κτηνοτρόφων στη Βραζιλία και την Κολομβία.

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι η Casino αγόραζε τακτικά βόειο κρέας από τρία σφαγεία που ανήκαν σε έναν μεγάλο βραζιλιάνικο συσκευαστή κρέατος.

Αυτά τα σφαγεία προέρχονταν από βοοειδή από περίπου 600 προμηθευτές που είναι υπεύθυνοι για τουλάχιστον 50.000 εκτάρια (123.550 στρέμματα) – μια περιοχή πέντε φορές το μέγεθος του Παρισιού – αποψίλωσης μεταξύ 2008 και 2020, σύμφωνα με την αγωγή.

«Η ζήτηση για βόειο κρέας από το Casino και τον Grupo Pao de Acucar προκαλεί αποψίλωση και αρπαγή γης και βία», δήλωσε ο Luis Eloy Terena της COIAB, έναν οργανισμό που συντονίζει αυτόχθονες ομάδες στον Αμαζόνιο της Βραζιλίας.

Η Casino είπε ότι η GPA εφαρμοσε μια αυστηρή πολιτική ελέγχου της προέλευσης του βοείου κρέατος που παραδόθηκε από τους προμηθευτές της, προσθέτοντας ότι το βραζιλιάνικο βόειο κρέας δεν πωλήθηκε στα γαλλικά καταστήματά της.

Η GPA δήλωσε στο Reuters ότι από το 2016 είχε καθιερώσει κριτήρια με τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται οι προμηθευτές της.

Περιλάμβαναν «μηδενική αποψίλωση του Αμαζονίου, χωρίς συνθήκες εργασίας που θυμίζουν σκλαβιά, καμία παιδική εργασία και καμία εισβολή σε αυτόχθονες περιοχές ή περιοχές προστασίας».

Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να διαθέτουν έγγραφα ιδιοκτησίας γης, προσέθεσε. Η Βραζιλία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά του Casino μετά τη Γαλλία.

«Η αειφόρος κτηνοτροφία είναι ένα από τα βασικά σημεία της στρατηγικής για την αειφορία της εταιρείας», δήλωσε η δημιουργός εταιρεία της Almacenes Exito, Grupo Exito, απαντώντας σε ερωτήσεις, αναφέροντας τον εαυτό της ως πρωτοπόρα στην εφαρμογή της πρακτικής στο λιανικό εμπόριο της Κολομβίας.

Η Grupo Exito προσέθεσε ότι παρακολουθεί όλα τα 91.400 στρέμματα (36.990 εκτάρια) γης που χρησιμοποιούν οι προμηθευτές της, δημιούργησε τα σχέδια αειφορίας της σε συνεργασία με ΜΚΟ διατήρησης και έχει υπογράψει δεσμεύσεις μηδενικής αποψίλωσης.

