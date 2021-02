Η Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να επικράτησε επί της Γουέστ Χαμ (2-1), ωστόσο τερμάτισε ένα σερί αγώνων χωρίς να δεχθεί γκολ στην έδρα της. Συγκεκριμένα, οι «πολίτες» είχαν να δεχθούν τέρμα στο Etihad, εδώ και οκτώ αγώνες.

Τελευταία ομάδα που σκόραρε εκεί, ήταν η Γουέστ Μπρομ τον περασμένο Δεκέμβρη όμως το γκολ του Μάικλ Αντόνιο στο 43ο λεπτό, έδωσε τέλος σε αυτό το σερί.

629 – Manchester City have conceded their first Premier League goal at the Etihad since 15th December against West Brom, ending their run of 629 minutes without conceding on home soil in the competition. Breached. #MCIWHU

— OptaJoe (@OptaJoe) February 27, 2021

Παράλληλα, παρά την ήττα, ο ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων κατάφερε να πανηγυρίσει και ένα προσωπικό ρεκόρ. Με το σημερινό του τέρμα, έγινε ο πρώτος παίκτης των «σφυριών» μετά τον Ίαν Ντόουι, που κατάφερε να σκοράρει δύο φορές απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι σε μία σεζόν.

2 – Michail Antonio is the first West Ham player to score home and away against Man City in a league season since Iain Dowie in 1995-96. Leveller. #MCIWHU pic.twitter.com/pi5iY39Cl7 — OptaJoe (@OptaJoe) February 27, 2021