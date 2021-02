Η Παρί Σεν Ζερμέν γνώρισε την ήττα στο χθεσινό παιχνίδι με την Μονακό και βρίσκεται πλέον στο -4 από την κορυφή. Η ομάδα του Ποτσετίνο σημείωσε δύο αρνητικά ρεκόρ, σε σύγκριση με την αντίπαλο της που πρόσθεσε στο παλμαρέ της δύο θετικά.

Συγκεκριμένα οι «Μονασκές» με την επικράτηση αυτή, έγιναν ο πρώτος σύλλογος που κερδίζει εις διπλούν την Παρί μέσα σε μία σεζόν, έπειτα από την Νάντ και την χρονιά 2011-12.

2 – Monaco are the first team to win twice in a single Ligue 1 season against Paris since Nancy in the 2011/12 campaign. Dominant. pic.twitter.com/U4qVZNU0Ec

Παράλληλα αποτελεί το κλαμπ με το μεγαλύτερο ποσοστό νικών στην έδρα των Παριζιάνων, με την είσοδο του 2000 και έπειτα . Συγκεκριμένα οι χθεσινοί επιτυχόντες έχουν επικρατήσει στα 14 από τα 18 μεταξύ τους παιχνίδια, τα τελευταία 21 χρόνια.

22 – Paris have won only 22% of their home games against Monaco in Ligue 1 in the 21st century (4/18 – D9 L5), their lowest win percentage against an opponent at home in the top-flight over that period. Difficulty. #PSGASM pic.twitter.com/xgRqoDqG75

— OptaJean (@OptaJean) February 21, 2021