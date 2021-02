Ένα ανεπανάληπτο συμβάν που δεν λαμβάνει χώρα συχνά σε παρκέ του ΝΒΑ έγινε στην αναμέτρηση των Χοκς με τους Λέικερς. Πιο συγκεκριμένα, έμεναν οκτώ λεπτά για το φινάλε του Χοκς – Λέικερς όταν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς άνοιξε διάλογο με άνδρα στις θέσεις περιμετρικά του παρκέ, δέχθηκε επίθεση από τη γυναίκα του και ανάγκασε την ασφάλεια να τους απομακρύνει από το γήπεδο.

Την ώρα που απομάκρυναν τον άνδρα οι αρχές του γηπέδου και σύμφωνα με όσα εκείνη είπε σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, του είπε να το βουλώσει και να σταματήσει να μιλάει έτσι στον άνδρα της, διότι διαφορετικά θα τον έσπαγε στο ξύλο. Φυσικά δεν συνέβη αυτό, με το βίντεο ωστόσο να γίνεται viral και να έχει αρκετή δόση γέλιου.

Δείτε τα βίντεο:

