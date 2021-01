Η Σοφία, το πιο διάσημο ίσως ανθρωποειδές ρομπότ του κόσμου, είναι πολύ πιθανόν να βγει στη μαζική παραγωγή μέσα στο 2021, σύμφωνα με τους κατασκευαστές.

Το 2017 η Σοφία έγινε το πρώτο ρομπότ που απέκτησε υπηκοότητα (θεωρείται πολίτης της Σαουδικής Αραβίας). Τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί σε επιδείξεις μόδας ως καλεσμένη, έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινία και έχει αποκτήσει θαυμαστές σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 2019 μάλιστα είχε επισκεφθεί και την Αθήνα, εμφανιζόμενη στο Μέγαρο Μουσικής, στο πλαίσιοα ειδικής εκδήλωσης του περιοδικού «Economist».

Τώρα χιλιάδες Σοφίες ετοιμάζονται να βγουν σε μαζική παραγωγή καθώς η πανδημία δημιουργεί καινούργιες ανάγκες και ρόλους για τα ρομπότ.

«Την εποχή της COVID-19 ο κόσμος θα έχει ανάγκη από όλο και περισσότερη αυτοματοποίηση ώστε οι άνθρωποι να είναι ασφαλείς», λέει ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, David Hanson.

Ένα μοντέλο με την ονομασία Grace, που πρόκειται να κυκλοφορήσει φέτος, έχει αναπτυχθεί ειδικά για τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Σύμφωνα με την Hanson τα ρομπότ θα μπορούσαν επίσης να παρέχουν βοήθεια σε τομείς όπως το λιανεμπόριο και τα αεροπορικά ταξίδια εν μέσω της πανδημίας ή να αντισταθμίσουν με έναν τρόπο την έλλειψη ανθρώπινης επαφής κατά τη διάρκεια της καραντίνας.

«Τα μοντέλα Σοφία και Χάνσον είναι μοναδικά επειδή μοιάζουν τόσο πολύ με ανθρώπους. Αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο αυτή την εποχή που οι άνθρωποι είναι μόνοι και απομονωμένοι.»

«Κοινωνικά ρομπότ σαν κι εμένα μπορούν να φροντίσουν τους άρρωστους ή τους ηλικιωμένους», προσθέτει η ίδια η Σοφία. «Μπορώ να βοηθήσω στην επικοινωνία και τη θεραπεία και να παρέχω κοινωνικοποίηση ακόμη και σε δύσκολες καταστάσεις».

#AskSophia Are you a social media person?

A: Since I often appear on shows, articles, and so many people’s platforms, I want to make sure I’m on good terms with my social channels. Also, I like to share my newest discoveries with the world.@hansonrobotics #heretohelp #interview pic.twitter.com/ch0xpsWj8I

— Sophia the Robot (@RealSophiaRobot) January 29, 2021