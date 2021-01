Το Ισραήλ υπερέβη σήμερα το όριο των δύο εκατομμυρίων ανθρώπων που έκαναν την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του νέου κορονοϊού, με τον εμβολιασμό μιας παιδοκόμου στα κεντρικά της χώρας, ο οποίος προβλήθηκε ευρέως στα ΜΜΕ και στον οποίο παρέστη ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Είμαι το νούμερο 2.000.000», έγραφε ένα μικρό πλακάτ που κρατούσε η Ισραηλινή, η οποία εμβολιάστηκε σήμερα στην πόλη Ράμλα, κοντά στο Τελ Αβίβ.

With two million Israelis having already received the first dose of #COVID19 vaccine, Israel continues to use innovative ways to make the vaccination process safer, faster and easier. A COVID-free future is already on the horizon.#StaySafe pic.twitter.com/pXaHyYxeeW

— Israel ישראל (@Israel) January 14, 2021