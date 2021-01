Ένα εκπληκτικό βίντεο που έγινε viral στο διαδίκτυο δείχνει έναν ατρόμητο σκύλο να πολεμά μια λέαινα.

Κοινοποιήθηκε στο Twitter από αστυνομικό της ινδικής υπηρεσίας δασών, Parveen Kaswan. Στο κλιπ διάρκειας ενάμισυ λεπτού, η λέαινα φάνηκε να κυνηγά τον αδέσποτο σκύλο καθώς οι τουρίστες σε ένα τζιπ παρακολουθούσαν από μικρή απόσταση.

Σύμφωνα με το ndtv, το βίντεο δείχνει το σκυλί να γαβγίζει οργισμένα ενώ τρέχει. Τελικά, ξέσπασε ένας αγώνας μεταξύ των δύο ζώων από τα οποία ο σκύλος κατάφερε να απομακρυνθεί θαυματουργά χωρίς να πέσει.

Καθώς η λιονταρίνα προσπάθησε να τον πλησιάσει ξανά, εκείνος αμύνθηκε. Τελικά ανάγκασε τη μεγάλη γάτα να υποχωρήσει.

«Χρειαζόμαστε τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση στη ζωή. Σκύλος εναντίον λιονταριού», έγραψε ο κ. Kaswan ενώ μοιράστηκε το κλιπ. Είπε επίσης ότι η συνάντηση «υπογραμμίζει το ζήτημα των αδέσποτων σκύλων και της αλληλεπίδρασης με την άγρια ​​φύση».

Need this much confidence in life. Dog vs Lion. It also highlights issue of stray dogs & wildlife interaction. @zubinashara pic.twitter.com/lNu7X4ALm5

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 10, 2021