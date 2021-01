Δύο διαρρήκτες συνελήφθησαν στη Βρετανία όταν ο ένας από τους δύο κάλεσε κατά λάθος την… αστυνομία κατά τη διάρκεια του εγκλήματος.

Σύμφωνα με το CNN, η κλήση πραγματοποιήθηκε ενόσω το κινητό του κακοποιού ήταν στην τσέπη του.

Το γεγονός γνωστοποίησε αστυνομικός του Σταφορντσάιρ, στην κεντρική Αγγλία, χαρακτηρίζοντας τους δύο κακοποιούς ως τους «πιο άτυχους διαρρήκτες στον κόσμο» και τους παρομοίασε με εκείνους των ταινιών «Μόνος στο Σπίτι».

Όπως είπε ο ίδιος, ένας από τους δύο διαρρήκτες κάθισε κατά λάθος πάνω στο κινητό του και κάλεσε το 999, τον αριθμό έκτακτης ανάγκης του Ηνωμένου Βασιλείου, επιτρέποντας στην αστυνομία να «ακούει» τη διάρρηξη κατά την τέλεσή της και στείλει δυνάμεις για τη σύλληψη τους.

«Νομίζω πως μόλις συλλάβαμε τους πιο άτυχους διαρρήκτες στον κόσμο» έγραψε ο επικεφαλής επιθεωρητής Τζον Όουεν στο Twitter, όπου και περιέγραψε το συμβάν.

«Λάβαμε μία κλήση κατά την οποία ακουγόταν λεπτομερώς οι χαζομάρες τους μέχρι και τη στιγμή που ακούστηκαν οι δυνάμεις της αστυνομίας» πρόσθεσε, ενώ συνόδευσε την ανάρτηση με ένα gif από το «Μόνος στο Σπίτι».

I think we have just arrested the world’s unluckiest burglars:

Whilst committing a burglary one of the bungling burglars has accidentally sat on his phone & dialled 999. We recieve a call detailing all of their antics up to the point of hearing our patrols arrive to arrest them pic.twitter.com/0BZGSQdf0C

— CI John Owen (@CIJohnOwen) January 6, 2021