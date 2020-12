Σειρά απαντήσεων για τον τρόπο διανομής του εμβολίου των εταιρειών Pfizer/BioNTech στον κόσμο δίνει σε ανοιχτή επιστολή του ο Έλληνας επικεφαλής της Pfizer Δρ. Άλμπερτ Μπουρλά.

«Κάθε μέρα, με ρωτούν πώς η Pfizer και οι συνεργάτες μας στην BioNTech θα διανείμουν το εμβόλιο κατά της Covid-19, τώρα που οι ρυθμιστικές αρχές δίνουν άδεια για την κυκλοφορία του σε διάφορες χώρες», αναφέρει, προσθέτοντας ότι οι ερωτήσεις αφορούν όλα τα στάδια της αλυσίδας διανομής αλλά και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Όπως λέει, επί της ουσίας, η ερώτηση είναι μία, πώς η Pfizer και η BioNTech θα διασφαλίσουν την ομαλή διανομή του εμβολίου.

Every day, I’m asked variations of the same question: How will @Pfizer & @BioNTech_Group rapidly, seamlessly distribute our #COVID19 vaccine as we continue to receive regulatory authorizations?

Here are some key points on how we are making this happen – https://t.co/JGc8sblLnh https://t.co/nbdzwFlHSq

— AlbertBourla (@AlbertBourla) December 15, 2020