Στον τελικό του Roland Garros ο Ράφαελ Ναδάλ.

Ο Ισπανός (No.2) επικράτησε του Ντιέγκο Σβάρτσμαν (No.12) με 3-6, 3-6, 7-6 (0) και πήρε σπουδαία πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης για 13η φορά στην καριέρα του.

Μετά από έναν τρομερό ημιτελικό, ο Σβάρτσμαν έβαλε δύσκολα στον Ναδάλ, τον πίεσε όσο μπορούσε, αλλά ο Ισπανός ήταν εντυπωσιακός και πήρε άξια το εισιτήριο για τον τελικό. Πλέον αναμένει τον αντίπαλό του θα προκύψει από το ζευγάρι Τζόκοβιτς-Τσιτσιπάς που διεξάγεται αυτή την ώρα.

