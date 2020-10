View this post on Instagram

Μίκης Θεοδωράκης, Ντόρα Γιαννακοπούλου, Γρηγόρης Μπιθικώτσης & Μελίνα Μερκούρη στα παρασκήνια του θεάτρου Παρκ στην πρεμιέρα της «Όμορφης Πόλης» που ανέβηκε τον Ιούνιο του 1962 σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και σκηνοθεσία του Μιχάλη Κακογιάννη. Στο μουσικό έργο συμμετείχαν εκτός από την Γιαννακοπουλου και τον Μπιθικώτση και οι Γιάννης Βογιατζής, Γιοβάννα, Ανδρέας Ντούζος, Μαρία Κωνσταντάρου, & Μάρθα Καραγιάννη. Την ίδια σεζόν στην λεωφόρο Αλεξάνδρας στο θέατρο Μετροπόλιταν ανέβηκε και η «Οδός Ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι με σκηνοθέτη τον Αλέξη Σολομό και λαμπρές συμμετοχές με τις δυο επιθεωρήσεις από τους δυο μεγάλους συνθέτες να συναγωνίζονται στις προτιμήσεις του κοινού και να γράφουν θεατρική ιστορία. #mikistheodorakis #omorfipoli #doragiannakopoulou #grigorisbithikotsis #melinamercouri #greektheater #greekmusic #beautifulgreeks