View this post on Instagram

: γιατί οι σκύλοι ξέρουν ν’ αγαπούν χωρίς επειδή. αγαπούν παρ’ όλο. δεν τους ενδιαφέρει αν είσαι χοντρός ή αδύνατος, φτωχός ή πλούσιος, ιδιοφυΐα ή ολοκληρωτικά ηλίθιος. αρκεί να είσαι εκεί by @annavlavianou #depon #whitecanadiansheperd #canadianshepherd #dogsofinstagram