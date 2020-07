Η τραγωδία αυτή, η οποία χαρακτηρίστηκε γενοκτονία από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία, ήταν η χειρότερη σφαγή που διαπράχθηκε στην Ευρώπη μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αυτή σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής στον εμφύλιο πόλεμο της Βοσνίας μεταξύ μουσουλμάνων, Σέρβων και Κροατών, που διήρκεσε από το 1992 έως το 1995, στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 100.000 ανθρώπους και προκάλεσε τον ξεριζωμό 2,2 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Twenty-five years ago, more than 8,000 Muslim men and boys were massacred at Srebrenica by Bosnian Serb troops, in one of the darkest chapters of the break up of Yugoslavia.

The worst massacre in Europe since WWII, it was classed as genocide. pic.twitter.com/TsvjT5OmpB

