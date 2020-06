View this post on Instagram

Είναι κάτι φατσουλες που δεν μπορείς να αρνηθείς ποτέ να τις κοιτάς😋🦋 Χριστίνα – Αντώνης Dolce vita 💫 Backstage photo #annapanagiotopoulou#thanasisefthimiadis#xristinamarkatou#antonis#best#and#love#tv#couple#backstage#photo#love#them#dolcevita#ntoltsevita#mega#90s#❤