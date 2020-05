Αξιωματούχοι ευρωπαϊκών χωρών δηλώνουν πως η χώρα μας αποτελεί πιθανό προορισμό των πολιτών τους για τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές τους

Μετά την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κοροναϊού, η Ελλάδα ετοιμάζεται για την επαναλειτουργία των τουριστικών εγκαταστάσεων και των αρχαιολογικών χώρων της, μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Αφού περιόρισε με επιτυχία την πανδημία, η Ελλάδα διεκδικεί τώρα τους τουρίστες, υπογραμμίζουν, ενώ αξιωματούχοι ευρωπαϊκών χωρών δηλώνουν πως η χώρα μας αποτελεί πιθανό προορισμό των πολιτών τους για τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές τους.

Σύμφωνα με τη γερμανική Bild, «η ελπίδα για τις φετινές διακοπές έρχεται από την Ελλάδα».

Η Ελλάδα, υιοθετώντας κάποια από τα αυστηρότερα μέτρα στην Ευρώπη, περιόρισε μέχρι τώρα με επιτυχία την πανδημία και διεκδικεί ήδη τουρίστες, αναφέρει η εβδομαδιαία γερμανική εφημερίδα Die Zeit, επισημαίνοντας ότι τα ξενοδοχεία θα είναι ανοιχτά από τον Ιούλιο και ότι υπάρχουν σκέψεις και για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέχρι τον Οκτώβριο ή το Νοέμβριο.

«Στην Ελλάδα τα κρούσματα είναι λιγότερα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γι’ αυτό η ελληνική κυβέρνηση θέλει να βάλει μπροστά τον τουρισμό όσο το δυνατόν συντομότερα. Συζητούμε για το πώς θα διασφαλιστούν οι τουρίστες σε κάθε ξενοδοχείο, για το πώς θα φροντίσουν τους φιλοξενούμενους, ακόμη και στην περίπτωση που υπάρξουν κρούσματα» δηλώνει ο επικεφαλής της TUΙ Γερμανίας, Μάρεκ ‘Αντριουστσακ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι προηγουμένως πρέπει να επιτραπεί στους Γερμανούς να βγουν από την πατρίδα τους χωρίς ταξιδιωτική οδηγία.

Η εφημερίδα αναφέρει ακόμη ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει συστήσει Ομάδα Δράσης, η οποία διαπραγματεύεται με τουριστικούς ομίλους, όπως η TUI και ο DER Touristik, τις λεπτομέρειες σχεδίου ασφαλείας, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων τον εξοπλισμό των ξενοδοχείων με αντισηπτικά και την αποτροπή μεγάλων συναθροίσεων τόσο σε παραλίες όσο και σε πισίνες.

Η γερμανική εφημερίδα φιλοξενεί και σχετικές δηλώσεις του υπουργού Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη.

Την Ελλάδα, μαζί με τη Γαλλία και την Ολλανδία, θεωρεί πιθανούς προορισμούς για τις καλοκαιρινές διακοπές των Γερμανών ο πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας, Άρμιν Λάσετ, ο οποίος υπογραμμίζει πως δεν πιστεύει ότι θα είναι εφικτές διακοπές εκτός Ευρώπης.

Η Γαλλία αίρει τους περιορισμούς στα μέσα Μαΐου, η Ολλανδία πλησιάζει επίσης στο τέλος και η Ελλάδα έχει ήδη παρουσιάσει σχέδιο για τις καλοκαιρινές διακοπές, ενώ η Μαγιόρκα έχει χαμηλό αριθμό κρουσμάτων, δηλώνει ο κ. Λάσετ στην εφημερίδα Bild, η οποία αναφέρεται αναλυτικά στο σχέδιο της χώρας μας για τον τουρισμό και επισημαίνει ότι «η ελπίδα για τις φετινές διακοπές έρχεται από την Ελλάδα».

Ο χριστιανοδημοκράτης (CDU) πολιτικός πιστεύει «ότι οι άνθρωποι θα περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές μάλλον σε ευρωπαϊκό έδαφος – δεν μπορώ αυτήν τη στιγμή να φανταστώ μακρινά ταξίδια».

Την Ελλάδα ως πιθανό τουριστικό προορισμό των Γερμανών φέτος ανέφερε και ο αρμόδιος για τον τουρισμό γερμανός υφυπουργός Οικονομίας, Τόμας Μπάραϊς, υπογραμμίζοντας πως τα δεδομένα για την πανδημία στη χώρα μας εξελίσσονται ευνοϊκά.

«Εάν η εξέλιξη της Covid-19 συνεχιστεί έτσι, θα μπορούν να γίνουν καλοκαιρινές διακοπές στη Γερμανία και σε ευρωπαϊκές γειτονικές χώρες, όπου οι αριθμοί κρουσμάτων εξελίσσονται επίσης θετικά. Ανάλογες συνομιλίες διεξάγουμε ήδη με τις κυβερνήσεις» δήλωσε ο γερμανός αξιωματούχος στην Tagesspiegel και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην Αυστρία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Πολωνία και την Ολλανδία, όπου μπορεί κανείς, όπως είπε, να φθάσει οδικώς από τη Γερμανία.

«Αλλά δε θα ξέγραφα ακόμη και άλλες περιοχές στην Ευρώπη, π.χ. τις Βαλεαρίδες ή τα ελληνικά νησιά. Αν δεν υπάρχουν πλέον σχεδόν καθόλου νέα κρούσματα και η ιατρική φροντίδα λειτουργεί, θα μπορούσε κανείς σκεφτεί και για καλοκαιρινές διακοπές εκεί» τόνισε ο κ. Μπάραϊς και πρόσθεσε ότι διεξάγονται ήδη συζητήσεις στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού σχετικά με το ποια κριτήρια πρέπει να πληροί κάθε περιοχή.

Ο καγκελάριος της Αυστρίας, Σεμπάστιαν Κουρτς, αναφερόμενος στη συζήτηση για το άνοιγμα των συνόρων και τις προοπτικές της τουριστικής κίνησης, υπογράμμισε σε δηλώσεις του στην αυστριακή ραδιοφωνία πως «η Ελλάδα έχει κάνει πραγματικά πολύ καλή δουλειά στη μάχη κατά του κοροναϊού» και επισήμανε πως η Αυστρία ενδιαφέρεται να ανοίξει τα σύνορά της προς χώρες που είναι ασφαλείς.

Η βρετανική The Sun, η ταμπλόιντ με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στη Βρετανία, αναφέρει πως στις φετινές «διακοπές της καραντίνας» τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα θα ορίζουν από πριν ποια ξαπλώστρα και ποιο τραπέζι θα χρησιμοποιεί η κάθε οικογένεια φιλοξενουμένων τους.

Η είδηση αυτή μάλλον δε θα αρέσει καθόλου στους βρετανούς τουρίστες, σχολιάζει η εφημερίδα, καθώς είναι γνωστό ότι τρέχουν πολύ νωρίς το πρωί για να καταλάβουν την καλύτερη ξαπλώστρα.

Επίσης, συζητείται το ενδεχόμενο το προσωπικό του ξενοδοχείου να αφήνει καθαρές πετσέτες και σεντόνια έξω από το δωμάτιο, με αποτέλεσμα οι επισκέπτες να πρέπει οι ίδιοι να φτιάχνουν τα δωμάτιά τους.

Τα ξενοδοχεία θα λειτουργήσουν στο 50% της χωρητικότητάς τους, με κλιμακωτό ωράριο για το πρωινό, το γεύμα και το δείπνο.

Επίσης, θεωρείται πιθανή η κατάργηση του μπουφέ.

Η επίσης βρετανική The Telegraph αναφέρει σε δημοσίευμά της πως οι Αρχές σε μερικούς δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς, όπως της Ελλάδας, της Σαρδηνίας και των Βαλεαρίδων Νήσων, συζητούν ανοιχτά για ένα «διαβατήριο ανοσίας» βασισμένο στο τεστ αντισωμάτων, που θα επιτρέψει την ασφαλή είσοδο τουριστών.

«Ο μόνος τρόπος για να γίνουν ταξίδια στην Ευρώπη θα είναι αν το διαβατήριο συνδεθεί με τα υγειονομικά δεδομένα της εφαρμογής ιχνηλάτησης, που σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία» σημειώνει η εφημερίδα.

Το πρακτορείο Bloomberg προβάλλει τη δήλωση του υπουργού Ναυτιλίας, Γιάννη Πλακιωτάκη, ότι τα πλοία της ελληνικής ακτοπλοΐας είναι έτοιμα να μεταφέρουν επισκέπτες στα νησιά.

Μόλις επιτραπεί στους τουρίστες να έρθουν, «έχουμε έτοιμο ένα πρωτόκολλο για τα φέρι μπόουτ στην Ελλάδα για την προστασία των επιβατών και του πληρώματος και την ασφαλή μεταφορά τους» υπογράμμισε ο έλληνας υπουργός, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Η βελγική Le Soir αναφέρει σε δημοσίευμά της πως η ελληνική κυβέρνηση θέλει να ανοίξει και πάλι τον τουρισμό την 1η Ιουλίου και επικαλείται σχετική δήλωση του υπουργού Επικρατείας, Γιώργου Γεραπετρίτη.

Η Le Figaro επικαλείται τον Φρεντερίκ Σενό, διάσημο παρουσιαστή ταξιδιωτικής εκπομπής στη γαλλική τηλεόραση, ο οποίος άνοιξε πριν από τέσσερα χρόνια ένα εστιατόριο στην Παροικιά της Πάρου.

«Πολλοί φίλοι μου, γνωστοί μου, που πηγαίνουν κάθε καλοκαίρι στην Ισπανία ή στην Ιταλία, με ρωτούν για την Ελλάδα» λέει ο Σενό στη γαλλική εφημερίδα.

«Είδαν όλοι τους με πόση σοβαρότητα οι Έλληνες αντιμετώπισαν την υγειονομική κρίση και αισθάνονται πως θα είναι ασφαλείς αν προγραμματίσουν να περάσουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα» προσθέτει.

«Οι επιχειρήσεις στη Σαντορίνη, το πιο δημοφιλές ελληνικό νησί για διακοπές, υιοθετούν όλα τα μέτρα υγιεινής, αγωνιώντας για την έναρξη της σεζόν» μεταδίδει το Reuters.

«Θα είμαστε έτοιμοι σε δέκα ημέρες, αυτό είναι το μόνο σίγουρο» λέει στο βρετανικό πρακτορείο ο Παναγιώτης Λούτος, ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στη Σαντορίνη.

Το πρακτορείο σημειώνει πως στα παραθαλάσσια μπαρ του νησιού πλέξιγκλας χωρίζει πλέον τις ξαπλώστες στην παραλία.

Το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) αναφέρεται εκτενώς στα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για την «επαναλειτουργία» του τουριστικού τομέα, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα έχει πληγεί λιγότερο από την πανδημία σε σχέση με τους ευρωπαίους γείτονές της και πως επέβαλε νωρίτερα απ’ αυτούς τα μέτρα περιορισμού.

Για το ίδιο θέμα, το Ρόιτερς μεταδίδει πως η Ακρόπολη ανοίγει και πάλι για τους επισκέπτες στις 18 Μαΐου.

Τα μουσεία θα επαναλειτουργήσουν στα μέσα Ιουνίου, ενώ οι υπαίθριες πολιτιστικές εκδηλώσεις θα επαναληφθούν στα μέσα Ιουλίου, αναφέρει επίσης το πρακτορείο επικαλούμενο τις δηλώσεις της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη.

Σε εκτενές άρθρο της Lauren Sloss με τίτλο «Τα Πρώτα Σημάδια Επιστροφής των Ταξιδιών;», η ιστοσελίδα των New York Times (3,2 εκατ. ηλ.συνδρομητές), αναφέρεται στις ενέργειες σε 10 κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως για την προσέλκυση τουριστών στο πλαίσιο σταδιακής άρσης των περιορισμών λόγω της υφιστάμενης κατάστασης πανδημίας.

Μεταξύ των 10 προορισμών περιλαμβάνεται και η Ελλάδα (μετά την Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία), για την οποία αναφέρεται εισαγωγικά ότι, χάρη στην ταχύτατη δράση και τους περιορισμούς που επέβαλε πριν από την επέκταση του κοροναϊού, η Ελλάδα απέφυγε τα χειρότερα.

Η πρώτη φάση του δίμηνου σχεδίου της Ελλάδας ξεκίνησε στις 4 Μαΐου, με το άνοιγμα κάποιων καταστημάτων και υπηρεσιών, ενώ τα περισσότερα καταστήματα αναμένεται να ανοίξουν στις 11 και 18 Μαΐου, οπότε και θα ανακοινωθούν τα επόμενα βήματα.

Τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία αναμένεται να ανοίξουν την 1η Ιουνίου.

«Πώς θα ανοίξουν με ασφάλεια; Εκτός από την παραπάνω σταδιακή επαναλειτουργία κατά τους επόμενους μήνες, δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθούν αθλητικοί αγώνες, φεστιβάλ, συναυλίες ή άλλες εκδηλώσεις με μαζική προσέλευση θεατών. Σύμφωνα με σχέδιο-παρουσίαση της κυβέρνησης για την άρση των περιορισμών, το Μάιο και τον Ιούνιο θα υπάρξει μια σταδιακή και συντονισμένη επιστροφή στη νέα κανονικότητα με συνεχή εποπτεία, ενώ στο επίκεντρο από τον Ιούλιο και μετά θα βρεθεί η διατήρηση της νέας κανονικότητας, με παράλληλη επαγρύπνηση και προετοιμασίες για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος το φθινόπωρο» αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Σημειώνεται ότι το δημοσίευμα για την Ελλάδα, σε σημεία-κλειδιά, παραπέμπει μέσω ηλεκτρονικών συνδέσμων (links), μεταξύ άλλων, σε Σχέδιο της Κυβέρνησης για τη Σταδιακή Άρση των Περιοριστικών Μέτρων (Plan for the gradual easing of COVID-19 restrictive measures), στην ιστοσελίδα visitgreece.gr, καθώς και στο αφιέρωμα του CNN travel για τον τουρισμό, όπου και προβάλλεται μέρος από τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Το σχετικό απόσπασμα του δημοσιεύματος για την Ελλάδα συνοδεύεται από πανοραμική φωτογραφία των Δελφών (αρχαιολογικός χώρος και πεδιάδα), με τη σημείωση, στη λεζάντα, ότι η οικονομία της Ελλάδας, βασίζεται πολύ στον τουρισμό.

«Κοροναϊός: Ελλάδα και Κροατία ενήργησαν γρήγορα, τώρα πρέπει να σώσουν το καλοκαίρι» είχε τίτλο σε άρθρο στην ιστοσελίδα του το BBC στην αρχή της εβδομάδας, επισημαίνοντας πως η ελληνική κυβέρνηση κινήθηκε καλά πριν ακόμη ο ιός φθάσει στη χώρα, συστήνοντας μία επιστημονική επιτροπή αποτελούμενη από επιδημιολόγους και άλλους ειδικούς, και τώρα έχει περάσει στη σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών.

Το δημόσιο βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο επικαλείται τη δήλωση του υπουργού Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, ότι η Ελλάδα είναι ασφαλής από τον κοροναϊό, αλλά και ότι οι έλληνες επιστήμονες εξετάζουν τα προαπαιτούμενα υγείας που θα ισχύσουν για τους επισκέπτες.

Αναφέρεται και στο θέμα των αφίξεων στη χώρα μέσω των οδικών αρτηριών, καθώς παραμένουν μεγάλα ερωτηματικά για το πότε θα επαναληφθούν οι πτήσεις.

Αναφέρει ότι η ελληνική κυβέρνηση επικεντρώνεται στη θέσπιση κοινών κανόνων από την ΕΕ που θα επιτρέπουν ταξίδια στους πολίτες για διακοπές, αλλά, ακόμη και εάν δεν βρεθεί κοινή οδός, γράφει το BBC, η Ελλάδα είναι έτοιμη να προχωρήσει μόνη της, για να ξεκινήσει την οικονομική της δραστηριότητα γρήγορα και με σύνεση, σύμφωνα με τα λεγόμενα του υπουργού Τουρισμού.

Η εφημερίδα Guardian φιλοξένησε δημοσίευμα για την ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρίας χαμηλού κόστους Wizz Air, ότι σκοπεύει να ξεκινήσει πτήσεις προς την Πορτογαλία και την Ελλάδα.

Όπως αναφέρει, ο αερομεταφορέας θα ξεκινήσει τις πτήσεις από το αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου προς την Ελλάδα στις αρχές Ιουλίου, ελπίζοντας ότι θα αρθούν οι περιορισμοί λόγω της Covid-19.

Οι πτήσεις προς Ελλάδα θα έχουν προορισμό την Κέρκυρα, το Ηράκλειο, τη Ρόδο και τη Ζάκυνθο, και οι νέοι κανόνες της εταιρίας θα είναι η υποχρεωτική χρήση μάσκας στους επιβάτες και μάσκας και γαντιών στο προσωπικό.

Προχθές, η εφημερίδα Times ανάρτησε στην ιστοσελίδα της ένα άρθρο για τη Μύκονο με τον τίτλο «Σχεδιάστε τώρα, πάτε αργότερα – Πώς η Μύκονος, το νησί των πάρτι, ενηλικιώθηκε».

Γράφει ότι το κυκλαδίτικο νησί υπήρξε επίκεντρο των πιο διάσημων τουριστών και τώρα νέα τέλεια ρουστίκ ξενοδοχεία βοηθούν το νησί να επιστρέψει στις ρίζες του.

«Λίγα ελληνικά νησιά ανακάλυψαν ξανά τον εαυτό τους τόσο ουσιαστικά όσο η Μύκονος. Από τη δεκαετία του 1950 μετασχηματίστηκε από ταπεινή κατοικία αγροτών και ψαράδων σε καλοκαιρινό παιδότοπο για υπερπλούσιες διασημότητες, ανάμεσα στις οποίες ο Λεονάρντο ντι Κάπριο και η Μπέλα Χαντίντ» γράφει, προσθέτοντας πως η Μύκονος προσφέρει την πολυτέλεια καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας.

Τώρα, καταλήγουν οι Times, οι καιροί άλλαξαν πάλι και το νησί, γνωστό για τις παραλίες με τις στριμωγμένες ξαπλώστρες και τα beach bars, τη διάσημη για τους clubbers παλιά πόλη, κατεβάζει λίγο τους τόνους και ωριμάζει.

«Δε θεωρούμε ότι η σεζόν είναι χαμένη» δηλώνει εξάλλου στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο Γιώργος Δήμας, επικεφαλής της TUI για Ελλάδα, Ισλανδία και Λαπωνία, υπογραμμίζοντας ότι η αυξημένη επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα του Ομίλου της TUI είναι μια ακόμα απόδειξη του σταθερού ενδιαφέροντος για ταξίδια και διακοπές σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

«Οι διακοπές μας συνεχίζουν να πωλούνται για το καλοκαίρι του 2020 και το χειμώνα 2020/21 σε όλες τις χώρες προέλευσης του Ομίλου. Το καλοκαίρι του 2021 είναι ήδη προς πώληση στις περισσότερες από τις αγορές μας, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία» σημειώνει ο κ. Δήμας.

Η TUI, αναφέρει ο κ. Δήμας, επικεντρώνεται στην από κοινού προσπάθεια με τους συνεργάτες που βρίσκονται σε ταξιδιωτικούς προορισμούς, ώστε να διασφαλίσει την ομαλή επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων της μετά τη χαλάρωση των μέτρων και των ταξιδιωτικών περιορισμών που ορίστηκαν λόγω της Covid 19 και επηρέασαν τόσο τις αγορές όσο και τους προορισμούς.

Παράλληλα, όπως αναφέρει, η TUI εργάστηκε μαζί με τους ξενοδόχους με σκοπό να παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη πρόταση με συγκεκριμένα υγειονομικά πρωτόκολλα και προϋποθέσεις, με στόχο να είμαστε όλοι έτοιμοι για την επόμενη ημέρα της άρσης των ταξιδιωτικών οδηγιών.

«Είμαστε σε συνεχή επαφή με τους συνεργάτες μας στους ταξιδιωτικούς προορισμούς και σχεδιάζουμε δράσεις για την αύξηση της ζήτησης και την τόνωση των πωλήσεων σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές. Με την επανεκκίνηση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε και πάλι το καλύτερο διαθέσιμο προϊόν για τους πελάτες μας» υπογραμμίζει ο κ. Δήμας.

(Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ – ΜΠΕ)