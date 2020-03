Οι στιγμές που ζούμε είναι δύσκολες. Ο κοροναϊός σαρώνει ολόκληρο τον πλανήτη και άπαντες καλούμαστε να δείξουμε υπομονή και επιμονή για να ξεπεράσουμε αυτόν τον σκόπελο.

Ωστόσο δεν υπάρχει λόγος κανένας να το περνάει όλο αυτό μόνος του. Όλοι μας έχουμε ανάγκη αλληλεγγύη και συμπαράσταση.

Έχουμε δει διάφορες τέτοιες κινήσεις συμπαράστασης, κυρίως μέσω των μπαλκονιών.

Ωστόσο, σήμερα, στάλθηκε ίσως το μαζικότερο μήνυμα για υπομονή και δύναμη.

Κανείς δεν είναι μόνος μας φώναξαν σήμερα 162 ραδιοφωνικοί σταθμοί σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι πήραν μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία, καθώς έπαιξαν στον αέρα την ίδια στιγμή το τραγούδι που έχει συνδεθεί με τη Λίβερπουλ, το «You ‘ll never walk alone».

ICYMI: @RadioCity967 and many of our other radio brands including @hitsradiouk @greatesthitsuk @countryhitsuk played You'll Never Walk Alone this morning simultaneously. Nothing like seeing our radio community coming together like this. 🧡 #ForceForGood https://t.co/yTyROehOQ7 pic.twitter.com/SMMgTdMxHP — Bauer Media Group UK (@bauermedia) March 20, 2020

#Fridayfeeling Radio Stations Across Europe Played 'You'll Never Walk Alone' This Morning To Show Solidarity During Coronavirus Pandemic 🙏🏼#YoullNeverWalkAlone #TogetherAtHome #Care pic.twitter.com/bnFoaGYh0t — Ashridge Home Care (@AshridgeLiveIn) March 20, 2020

Los pelos de punta ante la iniciativa de las cadenas de radio públicas europeas para emitir conjuntamente el tema “You’ll never walk alone” y alentar a la población de Europa. En España, Íñigo Alfonso se ha sumado en @LasMananas_rne#neverwalkalone

pic.twitter.com/LTx51f0yIZ — Edith Rodríguez Cachera (@EdithRCachera) March 20, 2020

Liefde, er voor elkaar en muziek zijn belangrijker dan ooit. Daarom draaide @GerardEkdom met 180 andere radiostations tegelijk You'll Never Walk Alone. ❤️ pic.twitter.com/LC4pqbDRr2 — Radio 10 (@radio10nl) March 20, 2020

Radiozenders in heel Europa speelden vanochtend 'You'll never walk alone'. Ook Radio M Utrecht deed mee. https://t.co/Hq1cjirEoq pic.twitter.com/I1izIQdwD2 — RTV Utrecht (@rtvutrecht) March 20, 2020

Το You’ll Never Walk Alone

Πρόκειται για το τραγούδι των Gerry & The Pacemakers, το οποίο για πάρα πολλά αποτελεί σήμα – κατατεθέν των οπαδών της Λίβερπουλ, τον ανεπίσημο ύμνο των πρωταθλητών Ευρώπης, το οποίο πάντως τραγουδάνε μεταξύ άλλων και οι οπαδοί της Ντόρτμουντ, της Σέλτικ, της Φέγενορντ και της Άουγκσμπουργκ.

Η ιδέα πίσω από αυτή την πρωτοβουλία ήταν να σταλεί ένα μήνυμα συλλογικότητας σε καιρούς απομόνωσης και καραντίνας. Η πρωτοβουλία ήταν του ολλανδικού σταθμού 3FM και αγκαλιάστηκε με θέρμη.

Ο επίσημος λογαριασμός της Λίβερπουλ στο Twitter πόσταρε το «You ‘ll never walk alone», όπως το είπαν πέρυσι οι οπαδοί της στον τελικό του Champions League.