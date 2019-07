Οι μεταγραφικές βόμβες στο ΝΒΑ δεν σταματούν!

Οι Λος Άντζελες Λέικερς συμφώνησαν με τον ΝτεΜάρκους Κάζινς για συμβόλαιο ενός έτους, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο μετρ του είδους, Adrian Wojnarowski, και «απάντησαν» έτσι στους Κλίπερς οι οποίοι έκαναν δικούς τους, τους Τζορτζ και Λέοναρντ.

Ο 28χρονος σέντερ θα πλαισιώσει τους Λεμπρόν Τζέιμς, Άντονι Ντέιβις σε μια νέα… Big-3!

Όσον αφορά τον «φρύδια» θα συνυπάρξει με τον Κάζινς για δεύτερη φορά, καθώς ήταν συμπαίκτες και στους Πέλικανς (2017-18).

Θυμίζουμε ότι ο έμπειρος άσος αγωνίστηκε με τη φανέλα των Γουόριορς στο δεύτερο μισό της φετινής περιόδου και παρότι ταλαιπωρήθηκε με τραυματισμούς, προσέλκυσε το ενδιαφέρον και των Μαϊάμι Χιτ, αλλά εν τέλει φαίνεται πως πείστηκε από τον Ντέιβις να μετακομίσει στο Λος Άντζελες.

Δείτε το tweet:

Free agent center DeMarcus Cousins has agreed to a one-year deal with the Lakers, agent Jeff Schwartz of Excel Sports tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 6, 2019