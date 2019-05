Οι Μιλγουόκι Μπακς μπήκαν πολύ δυνατά στο παιχνίδι με τους Ράπτορς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κυριαρχεί.

Ο Greek Freak ξεκίνησε το ματς αφηνιασμένος με μερικές ασύλληπτες φάσεις και δύο εντυπωσιακά καρφώματα.

Ο Αντετοκούνμπο πέταξε προς το καλάθι των Ράπτορς, έχοντας πραγματοποιήσει δύο εμφατικές… πτήσεις προτού συμπληρωθεί καν το πρώτο τρίλεπτο.

Δείτε τα βίντεο:

