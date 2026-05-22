Σάββατο 23 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream
Sports
More.com
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
22.05.26
Ολυμπιακός – Ρεάλ ξανά (και ξανά): Τριάντα ένα χρόνια, πέντε τελικοί και την… Κυριακή (vids)
Euroleague 22.05.26

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 90-105: Η «βασίλισσα» αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της Euroleague! (vid)

Ομιλία του Μπαρτζώκα στους παίκτες ενόψει του τελικού: «Να έχουμε τη μύτη μας κάτω» (vid)

Στο ΟΑΚΑ κερδίζει πάντα ο Ολυμπιακός…

Ολυμπιακός – Ρεάλ ξανά (και ξανά): Τριάντα ένα χρόνια, πέντε τελικοί και την… Κυριακή (vids)

Από τη Σαραγόσα στα μισά των 90s ως το σοκ του Κάουνας το 2023. Και πια την Κυριακή στην Αθήνα...

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
22.05.26
Υποκλοπές: Από το επιτελικό κράτος στο επιτελικό «μπάζωμα» ενός τεράστιου σκανδάλου
Πολιτική 22.05.26

«Θάβουν» την εξεταστική για τις υποκλοπές με την πλειοψηφία των «151» - Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα καταγγέλλει η Αντιπολίτευση

Βόμβες Σαμαρά για υποκλοπές: Εξευτελίζετε τους θεσμούς και την έρμη ΝΔ κ. Μητσοτάκη – Δεν είστε ηγεμόνας είστε πρωθυπουργός

Υποκλοπές: ο εξευτελισμός του κράτους δικαίου και των θεσμών συνεχίζεται

Υποκλοπές: Από το επιτελικό κράτος στο επιτελικό «μπάζωμα» ενός τεράστιου σκανδάλου

Με αλλοπρόσαλλα και αντικρουόμενα επιχειρήματα η κυβέρνηση απέφυγε στη Βουλή τη βάσανο νέας εξεταστικής για τις υποκλοπές. Πλήρως απομονωμένη πρόσθεσε άλλο ένα κερασάκι στη συγκάλυψη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ολυμπιακός – Ρεάλ ξανά (και ξανά): Τριάντα ένα χρόνια, πέντε τελικοί και την… Κυριακή (vids)
22.05.26 |
Euroleague
22.05.26

Ολυμπιακός – Ρεάλ ξανά (και ξανά): Τριάντα ένα χρόνια, πέντε τελικοί και την… Κυριακή (vids)

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Υποκλοπές: Από το επιτελικό κράτος στο επιτελικό «μπάζωμα» ενός τεράστιου σκανδάλου
22.05.26 |
Πολιτική
22.05.26

Υποκλοπές: Από το επιτελικό κράτος στο επιτελικό «μπάζωμα» ενός τεράστιου σκανδάλου

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

inNewspaper

22.05.26
Μαύρος Μάης για τα εργατικά δυστυχήματα: Μια ζωή χάνεται κάθε μέρα
Μακάβριο ρεκόρ 22.05.26

Μαύρος Μάης για τα εργατικά δυστυχήματα: Μια ζωή χάνεται κάθε μέρα

Eνώ στην Ευρωβουλή ψηφίζεται η καθιέρωση «Ημέρας Μνήμης Θυμάτων» για όσους έχασαν τη ζωή τους σε εργατικά δυστυχήματα, στην Ελλάδα θρηνούμε κάθε μέρα έναν νεκρό σε χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
22.05.26
Τηλεφωνικές απάτες με λεία 2 εκατ. για σπείρα «λογιστών και υπαλλήλων ΔΕΔΔΗΕ» – Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση
Δυτική Αττική 22.05.26

Τηλεφωνικές απάτες με λεία 2 εκατ. για σπείρα «λογιστών και υπαλλήλων ΔΕΔΔΗΕ» – Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση

Οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική οργάνωση. Είχε διαρκή δράση και τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025.

Σύνταξη

Headlines

22.05.26
Εάν είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 03.00 π.μ. καλό είναι να μην το σηκώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Editorial 22.05.26

Εάν είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 03.00 π.μ. καλό είναι να μην το σηκώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και 7 χρόνια έχει αποδείξει ότι δεν σηκώνει το τηλέφωνο για τα προβλήματα της κοινωνίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
22.05.26
Ο Αλέξης Τσίπρας «τρολάρει» με το όνομα του κόμματός του
Επικαιρότητα 22.05.26

Με φανέλα α λα Μπαρτσελόνα κατεβαίνει στο γήπεδο ο Αλέξης Τσίπρας

Από την πλατεία Θησείου η ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου στις 20:00

«Τώρα είναι η ώρα» - Ο Τσίπρας ανακοινώνει το κόμμα στις 26 Μαΐου

Ο Αλέξης Τσίπρας «τρολάρει» με το όνομα του κόμματός του

Χιούμορ για το όνομα του κόμματός του, που θα ανακοινώσει την ερχόμενη Τρίτη στο Θησείο, κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας την... ταχύτητα της ομάδας του

Σύνταξη
22.05.26
Η Ευρ. Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους Δικαίου
Επικαιρότητα 22.05.26

Λιακούλη: Ορμπανοποιούν τη χώρα – Τίθεται ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου

Στη δημοσιότητα οι δύο επιστολές της Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη

Ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την τροπολογία Φλωρίδη - Θύελλα αντιδράσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου

Η Ευρ. Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους Δικαίου

Στην Κομισιόν φέρνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες-εξπρές πολιτικών, θέτοντας ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα

Σύνταξη
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
22.05.26
Στην Τεχεράνη και ο στρατάρχης του Πακιστάν, ενώ το Ιράν ξεκαθαρίζει: Το ουράνιο δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση
«Σημείο καμπής» 22.05.26

Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές του Κατάρ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ

Al Arabiya: Αυτό είναι το προσχέδιο της ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν

Σημάδια προόδου στις προσπάθειες να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν - Ο ρόλος του Πακιστάν

Στην Τεχεράνη και ο στρατάρχης του Πακιστάν, ενώ το Ιράν ξεκαθαρίζει: Το ουράνιο δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση

Μετά την αντιπροσωπεία του Κατάρ, στο Ιράν έφτασε και ο βασικός διαπραγματευτής του Πακιστάν, καθώς αυξάνεται η κινητικότητα σε διπλωματικό επίπεδο. Ο Τραμπ επιμένει ότι η Τεχεράνη «πεθαίνει για συμφωνία».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
inNewspaper
inNewspaper
22.05.26
«Η πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωής μου», λέει Έλληνας – Σοβαρές καταγγελίες από ακτιβιστές για κακομεταχείριση στο Ισραήλ
Η άφιξη των Ελλήνων 22.05.26

Global Sumud Flotilla: Στην Αθήνα οι 19 που κρατούνταν στο Ισραήλ – Μικρή ένταση στο «Ελ. Βενιζέλος»

Global Sumud Flotilla: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια και σεξουαλική βία – Σοκαριστικές φωτογραφίες

«Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ»: Παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο η ταπείνωση των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla;

«Η πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωής μου», λέει Έλληνας – Σοβαρές καταγγελίες από ακτιβιστές για κακομεταχείριση στο Ισραήλ

Ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, που συνελήφθησαν και κρατήθηκαν στο Ισραήλ, καταγγέλλουν ξυλοδαρμούς, ηλεκτροσόκ, σεξουαλική κακοποίηση. Πολλοί νοσηλεύτηκαν στην Κωνσταντινούπολη μετά την απέλασή τους.

Σύνταξη
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
22.05.26
Έμπολα: Ο ΠΟΥ αναβάθμισε τον κίνδυνο σε «πολύ υψηλό» – Το Κονγκό αναστέλλει κηδείες και συγκεντρώσεις
Αντιδράσεις στα μέτρα 22.05.26

«Θα ήταν λάθος να υποτιμηθεί ο κίνδυνος που θέτει το ξέσπασμα του Έμπολα», προειδοποιεί ο ΠΟΥ

Μαίνεται η επιδημία Έμπολα - 671 τα κρούσματα και 160 θάνατοι, γιατί ανησυχούν οι υγειονομικές αρχές

Σιωπηλή επιδημία – Ο Έμπολα διαδιδόταν για μήνες χωρίς να γίνει αντιληπτός

Έμπολα: Ο ΠΟΥ αναβάθμισε τον κίνδυνο σε «πολύ υψηλό» – Το Κονγκό αναστέλλει κηδείες και συγκεντρώσεις

Στην προσπάθειά τους να περιορίσουν την εξάπλωση του Έμπολα, οι αρχές στο Κονγκό απαγόρευσαν τις κηδείες και τις συγκεντρώσεις. Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι τα κρούσματα του αιμορραγικού πυρετού είναι πολύ περισσότερα από τα γνωστά.

Σύνταξη
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
22.05.26
Άνδρες δεμένοι με λουρί, δημόσια χάδια στο στήθος – Η φεμινιστική τέχνη της Βάλι Έξπορτ διεκδίκησε χώρο
Woman 22.05.26

Πέρασε έναν χρόνο δεμένος με σχοινί σε μια φίλη του – Είναι ο Τέτσινγκ Χσι ο πιο ακραίος περφόρμερ που υπήρξε ποτέ;

Τρέισι Έμιν – Το «κακό παιδί» της τέχνης μιλά μέσω των έργων της για την εμπειρία της με τον καρκίνο

Κόντρα στην ιδέα της πορνογραφίας – Ο Σοβιετικός φωτογράφος που αποτύπωσε κρυφά το γυμνό ως τέχνη

Άνδρες δεμένοι με λουρί, δημόσια χάδια στο στήθος – Η φεμινιστική τέχνη της Valie Export διεκδίκησε χώρο

Η γνωστή φεμινίστρια καλλιτέχνιδα και σκηνοθέτις Βάλι Έξπορτ απεβίωσε στις 14 Μαΐου του 2026, σε ηλικία 85 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
22.05.26
Δυστυχώς, μάλλον δεν θα ξαναδούμε την Σαρλίζ Θερόν ως «Atomic Blonde»
Τι ετοιμάζει; 22.05.26

Η Σαρλίζ Θερόν δεν «θέλει να συντηρεί τα παιδιά της» για πάντα - Πειθαρχία, δουλειά και ταπεινότητα

Η Σαρλίζ Θερόν πιστεύει στον έρωτα, αλλά όχι στη συγκατοίκηση

Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν

Δυστυχώς, μάλλον δεν θα ξαναδούμε την Σαρλίζ Θερόν ως «Atomic Blonde»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Elle, η Σαρλίζ Θερόν ανέφερε ότι το «Atomic Blonde 2» δεν προχωράει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
«Μπορεί κανείς να ξεφύγει από το ίδιο του το αίμα;» – Μια πρώτη ματιά στο σίκουελ του Peaky Blinders
22.05.26 |
Πάλι στο δρόμο
22.05.26

«Μπορεί κανείς να ξεφύγει από το ίδιο του το αίμα;» – Μια πρώτη ματιά στο σίκουελ του Peaky Blinders

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Stream

Όλες οι Ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα
Editorial

Υποκλοπές: ο εξευτελισμός του κράτους δικαίου και των θεσμών συνεχίζεται

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Οι υποκλοπές παραμένουν σκιά στη δημοκρατία μας. Και ο τρόπος που το χειρίζεται η Νέα Δημοκρατία και οι παρατρεχάμενοι απλώς κάνει τα πράγματα χειρότερα

Ημερήσια Πρόβλεψη
Αγγελική Μανουσακη
Άκρως Ζωδιακό Με την αστρολόγο Αγγελική Μανουσάκη
betsson.gr
inWellness
Books
Η Τουρκία και το δικό της μακρύ «1968»
Ριζοσπαστισμός κι αντιιμπεριαλισμός 22.05.26

Η Τουρκία και το δικό της μακρύ «1968»

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
inTown

Confidential

Eμπιστευτικά
Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα

Με Βορίδη η κυβέρνηση «θάβει» ξανά τις υποκλοπές, η ΝΔ συνεχίζει τις θεσμικές εκτροπές

Η κυβέρνηση αναμένεται να θάψει και πάλι το θέμα των υποκλοπών για να ξεφύγει από τη δύσκολη κατάσταση. Ανακοίνωσε το νέο κίνημα η Μαρία Καρυστιανού, ποιο είναι το πλαίσιο που το περιβάλλει.

Editors

22.05.26
ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ απαιτούν στρατιωτική βοήθεια για το Ορμούζ – Και θα το θέσουν στη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου
«Είναι απογοητευμένος» 22.05.26

ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ απαιτούν στρατιωτική βοήθεια για το Ορμούζ – Και θα το θέσουν στη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου

Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι αποφασισμένος να πιέσει περισσότερο το ΝΑΤΟ, που αρνήθηκε να συμμετάσχει στον πόλεμό του ενάντια στο Ιράν. Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα «την πιο σημαντική» εδώ και 77 χρόνια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα

Confidential

Eμπιστευτικά
Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα

Με Βορίδη η κυβέρνηση «θάβει» ξανά τις υποκλοπές, η ΝΔ συνεχίζει τις θεσμικές εκτροπές

Η κυβέρνηση αναμένεται να θάψει και πάλι το θέμα των υποκλοπών για να ξεφύγει από τη δύσκολη κατάσταση. Ανακοίνωσε το νέο κίνημα η Μαρία Καρυστιανού, ποιο είναι το πλαίσιο που το περιβάλλει.

inStream

Έρευνες διάσωσης 23.05.26

Τραγωδία στην Kίνα: Τέσσερις νεκροί και 90 εγκλωβισμένοι σε ανθρακωρυχείο

Τουλάχιστον 16 από τους εργαζόμενους στο ανθρακωρυχείο βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση». Οι θάνατοι προκλήθηκαν όταν τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα υπερέβησαν τα όρια συναγερμού.

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή 23.05.26

Η δυτική Ευρώπη μπροστά σε ένα –ακόμα- πολύ ζεστό καλοκαίρι – Υψηλές θερμοκρασίες για Μάιο

Τον πρώτο καύσωνα της χρονιάς ετοιμάζεται να υποδεχθεί η δυτική Ευρώπη. Ρεκόρ σε υψηλές θερμοκρασίες αναμένουν τις επόμενες ημέρες χώρες όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Βρετανία.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή 23.05.26

Ο Τραμπ συναντήθηκε με κορυφαίους συμβούλους για το Ιράν – Σκέφτεται την επιστροφή στον πόλεμο

Ο Τραμπ πραγματοποίησε συνάντηση με την ανώτερη ομάδα εθνικής ασφάλειας. Σύμφωνα με το Axios εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εξαπολύσει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν

Σύνταξη
Euroleague 23.05.26

Μαλεντόν: «Είμαστε λαβωμένοι, αλλά όχι νεκροί – Έξτρα κίνητρο οι τραυματισμοί για νίκη στον τελικό»

Ο Τεό Μαλεντόν τόνισε μετά την πρόκριση επί της Βαλένθια ότι τα προβλήματα τραυματισμών θα πρέπει να αποτελέσουν έξτρα κίνητρο για τη Ρεάλ στον μεγάλο τελικό της Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Λόγω Ιράν 23.05.26

Ιταλία: H κυβέρνηση παρατείνει τη μείωση των φόρων στα καύσιμα μέχρι τις 8 Ιουνίου

Στα μέτρα που ενέκρινε η κυβέρνηση της Ιταλίας, εκτός από τα καύσιμα, συμπεριλαμβάνoνται, παράλληλα, φοροελαφρύνσεις και επιστροφές φόρων στους οδικούς μεταφορείς, συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύνταξη
Euroleague 23.05.26

Πρώτος τελικός Ευρωλίγκας για τον Σκαριόλο – Ο Γιουλ θα φτάσει τον Σλούκα σε συμμετοχές στα Final Four

Στον τελικό της Euroleague ο Σέρχιο Γιουλ αναμένεται να φτάσει σε συμμετοχές Final Four τον Κώστα Σλούκα, ενώ ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα κοουτσάρει για πρώτη φορά σε τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης.

Σύνταξη
Όλες οι Ειδήσεις
22.05.26
Μαρινάκης: «Να το σηκώσουμε ξανά, εδώ μέσα»
Euroleague 22.05.26

Μαρινάκης: «Να το σηκώσουμε ξανά, εδώ μέσα»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρακολούθησε από κοντά τον νικηφόρο ημιτελικό του Ολυμπιακού επί της Φενέρ στο «T-Center» και μετά το τέλος του ευχήθηκε να δει τους «ερυθρόλευκους» να σηκώνουν εκεί ένα ακόμη ευρωπαϊκό.

Σύνταξη

inbox
today

Τα θέματα της επικαιρότητας που θα σε απασχολήσουν σήμερα

Must in

Spotlight

Life Scene

Signature in

20.05.26
Πρόταση διακυβέρνησης θέλει η χώρα, όχι καιροσκοπισμούς γύρω από την αγανάκτηση και το τραύμα
Editorial 20.05.26

Πρόταση διακυβέρνησης θέλει η χώρα, όχι καιροσκοπισμούς γύρω από την αγανάκτηση και το τραύμα

Η χώρα χρειάζεται μια πολιτική πρόταση που να δίνει διέξοδο και όχι μια απλή επένδυση στην αγανάκτηση, ιδίως όταν αυτή συνδυάζεται με πολιτικές κατευθύνσεις που οδηγούν σε νέο αδιέξοδο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
22.05.26
Στην Κύπρο βρέθηκαν οι αρχαιότερες ενδείξεις εξημέρωσης του περιστεριού
Σχέση 3.500 ετών 22.05.26

Στην Κύπρο βρέθηκαν οι αρχαιότερες ενδείξεις εξημέρωσης του περιστεριού

Πολυάριθμα οστά από περιστέρια βρέθηκαν σε αρχαιολογικό χώρο της Εποχής του Χαλκού κοντά στη Λευκωσία. Ισοτοπικές αναλύσεις έδειξαν ότι ταΐζονταν με ανθρώπινα τρόφιμα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
22.05.26
Απεβίωσε ο Κάρλο Πετρίνι, ηγέτης του κινήματος «Slow Food»
«Τεράστιο κενό» 22.05.26

Απεβίωσε ο Κάρλο Πετρίνι - Ηγέτης του κινήματος ενάντια στο fast food και υπέρ του «καθαρού» φαγητού για όλους

Ο Κάρλο Πετρίνι κατάφερε να ενώσει «κοινότητες, αγρότες, παραγωγούς, μάγειρες, ακτιβιστές και νέους σε όλο τον κόσμο».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
22.05.26
Λιακούλη: Ορμπανοποιούν τη χώρα – Τίθεται ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Λιακούλη: Ορμπανοποιούν τη χώρα – Τίθεται ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου

«Η σημερινή δραματική παρέμβαση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως προς την Κομισιόν, αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της διεθνούς απαξίωσης της χώρας μας και συνιστά κόλαφο για την κυβερνητική πολιτική», τονίζει η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
22.05.26
Πέρκα για υποκλοπές: Δεν θα νομιμοποιήσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης
Επικαιρότητα 22.05.26

Πέρκα για υποκλοπές: Δεν θα νομιμοποιήσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης

«Για ποιον σκοπό έγιναν οι παρακολουθήσεις, ποιο ήταν το κίνητρο και από πού αντλούσαν το αίσθημα της ατιμωρησίας;» αναρωτήθηκε η Πέτη Πέρκα, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης.

Σύνταξη
22.05.26
ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»
Επικαιρότητα 22.05.26

ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»

«Η βίαιη επιβράδυνση» της ανάπτυξης «δεν αποτελεί μια απλή συγκυριακή κάμψη, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να δημιουργήσει δομικά αναχώματα προστασίας για την αγορά και την κοινωνία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
22.05.26
Βόμβες Σαμαρά για υποκλοπές: Εξευτελίζετε τους θεσμούς και την έρμη ΝΔ κ. Μητσοτάκη – Δεν είστε ηγεμόνας είστε πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Βόμβες Σαμαρά για υποκλοπές: Εξευτελίζετε τους θεσμούς και την έρμη ΝΔ κ. Μητσοτάκη – Δεν είστε ηγεμόνας είστε πρωθυπουργός

Κεραυνούς εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις μεθοδεύσεις στο μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές και για τα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας ότι «η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας, στους πολλούς που έχει στη συλλογή του ο κ. Μητσοτάκης»

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
22.05.26
Το παρεμπίπτον ζήτημα και ο ελιγμός της ΝΔ με τους «151» – Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης που αποχώρησε
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Το παρεμπίπτον ζήτημα και ο ελιγμός της ΝΔ με τους «151» – Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης που αποχώρησε

Βασιζόμενη στην πλειοψηφία της στη Βουλή η κυβέρνηση αποφάσισε ν’ αλλάξει πραξικοπηματικά την απαιτούμενη πλειοψηφία σε 151 και να θέσει ουσιαστικά ταφόπλακα στη συζήτηση.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος

inGames

Τάβλι

Δοκίμασε την τύχη και τη στρατηγική σου στο Τάβλι.

Τάβλι

Sudoku

Λύσε Sudoku και βάλε το μυαλό σου σε δοκιμασία.

Sudoku

Σταυρόλεξο

Γέμισε τα κενά παίζοντας έξυπνα σταυρόλεξα.

Σταυρόλεξο

Μπιρίμπα

Παίξε Μπιρίμπα και κάνε τα καλύτερα σετ!

Μπιρίμπα

Πασιέντζα

Χαλάρωσε με μια κλασική παρτίδα Πασιέντζα.

Πασιέντζα

Φιδάκι

Ρίξε το ζάρι και ανέβα σκάλες στο κλασικό Φιδάκι!

Φιδάκι
Παίξε όλα τα παιχνίδια στην ενότητα inGames
Thematiko Widget
12.05.26
Είναι και εσάς η κουζίνα ο αγαπημένος χώρος του σπιτιού;
The Good Life 12.05.26

Είναι και εσάς η κουζίνα ο αγαπημένος χώρος του σπιτιού;

Χρήσιμες συμβουλές για να αναβαθμίσετε την κουζίνα σας: Είτε μερική, είτε ολική ανακαίνιση θα χρειαστεί σωστός σχεδιασμός και προγραμματισμός για να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ναταλία Κάππα

in
magazin

The Good Life

Go Fun

Trash

Thematiko Widget

Ελλάδα

Κόσμος

23.05.26
Τραγωδία στην Kίνα: Τέσσερις νεκροί και 90 εγκλωβισμένοι σε ανθρακωρυχείο
Έρευνες διάσωσης 23.05.26

Τραγωδία στην Kίνα: Τέσσερις νεκροί και 90 εγκλωβισμένοι σε ανθρακωρυχείο

Τουλάχιστον 16 από τους εργαζόμενους στο ανθρακωρυχείο βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση». Οι θάνατοι προκλήθηκαν όταν τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα υπερέβησαν τα όρια συναγερμού.

Σύνταξη
23.05.26
Η δυτική Ευρώπη μπροστά σε ένα –ακόμα- πολύ ζεστό καλοκαίρι – Υψηλές θερμοκρασίες για Μάιο
Κλιματική αλλαγή 23.05.26

Η δυτική Ευρώπη μπροστά σε ένα –ακόμα- πολύ ζεστό καλοκαίρι – Υψηλές θερμοκρασίες για Μάιο

Τον πρώτο καύσωνα της χρονιάς ετοιμάζεται να υποδεχθεί η δυτική Ευρώπη. Ρεκόρ σε υψηλές θερμοκρασίες αναμένουν τις επόμενες ημέρες χώρες όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Βρετανία.

Σύνταξη
23.05.26
Ο Τραμπ συναντήθηκε με κορυφαίους συμβούλους για το Ιράν – Σκέφτεται την επιστροφή στον πόλεμο
Μέση Ανατολή 23.05.26

Ο Τραμπ συναντήθηκε με κορυφαίους συμβούλους για το Ιράν – Σκέφτεται την επιστροφή στον πόλεμο

Ο Τραμπ πραγματοποίησε συνάντηση με την ανώτερη ομάδα εθνικής ασφάλειας. Σύμφωνα με το Axios εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εξαπολύσει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν

Σύνταξη

Πολιτική

22.05.26
Υποκλοπές: Από το επιτελικό κράτος στο επιτελικό «μπάζωμα» ενός τεράστιου σκανδάλου
Πολιτική 22.05.26

Υποκλοπές: Από το επιτελικό κράτος στο επιτελικό «μπάζωμα» ενός τεράστιου σκανδάλου

Με αλλοπρόσαλλα και αντικρουόμενα επιχειρήματα η κυβέρνηση απέφυγε στη Βουλή τη βάσανο νέας εξεταστικής για τις υποκλοπές. Πλήρως απομονωμένη πρόσθεσε άλλο ένα κερασάκι στη συγκάλυψη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής

Παρασκήνιο

Παρασκήνιο 22.05.26

Ο «Ζορό» στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού

Ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης παρευρέθηκε στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στην παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, γιατί «αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα».

Σύνταξη
Παρασκήνιο 19.05.26

Μήνυση κατέθεσε η Καρυστιανού κατά του Νίκου Καραχάλιου για συκοφαντική δυσφήμιση

Μετά τις δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου για «κόμμα με εντολή Μόσχας» η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός κατέθεσαν μήνυση εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση

Σύνταξη
Πολιτική 19.05.26

«Μαχαιριές» Καραχάλιου για το κόμμα Καρυστιανού – «Στον ιστό της πουτινικής αράχνης»

Μπαράζ αναρτήσεων του Νίκου Καραχάλιου για το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. «Άνοιξε φρενοκομείο στην Καρνεάδου» σχολιάζει και δίνει σαφώς ρωσικό χαρακτήρα στην πολιτική κίνηση που σύντομα περνά την πόρτα του Αρείου Πάγου.

Σύνταξη
Έπος 18.05.26

Από τα μαθήματα ρωσικών στο κόμμα της Καρυστιανού – Είδε φως και… μπήκε ο Νίκος Ζιάγκος

Όλα και πιο θεαματικό γίνεται το σκηνικό, λίγο πριν τις επίσημες ανακοινώσεις του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού. Συμπόρευση του ηθοποιού Νίκου Ζιάγκου που εκτός από το να μαθαίνει ρωσικά και να βλέπει τα αξιοθέατα της Αγίας Πετρούπολης αποφάσισε να αλλάξει… πίστα.

Σύνταξη

Οικονομία

22.05.26
Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται Plan B
Διεθνής Οικονομία 22.05.26

Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται Plan B

Ο Μαρκ Ρούτε αγνοεί τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ετοιμότητα των ΗΠΑ να τηρήσουν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Σύνταξη

Δημοφιλή

ingames 21.05.26
9
Τραγωδία στην Kίνα: Τέσσερις νεκροί και 90 εγκλωβισμένοι σε ανθρακωρυχείο
ingames 23.05.26

inGames

in
sports

 betsson
Μαλεντόν: «Είμαστε λαβωμένοι, αλλά όχι νεκροί – Έξτρα κίνητρο οι τραυματισμοί για νίκη στον τελικό»

Μαλεντόν: «Είμαστε λαβωμένοι, αλλά όχι νεκροί – Έξτρα κίνητρο οι τραυματισμοί για νίκη στον τελικό»

Ο Τεό Μαλεντόν τόνισε μετά την πρόκριση επί της Βαλένθια ότι τα προβλήματα τραυματισμών θα πρέπει να αποτελέσουν έξτρα κίνητρο για τη Ρεάλ στον μεγάλο τελικό της Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό.

23.05.2026

On Field

Must Read

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in
science

Υγεία

Market News

22.05.26
ΑΒ Βασιλόπουλος: 30 χρόνια «Τρόφιμα Αγάπης» για ένα τραπέζι γεμάτο για όλους
Τα Νέα της Αγοράς 22.05.26

ΑΒ Βασιλόπουλος: 30 χρόνια «Τρόφιμα Αγάπης» για ένα τραπέζι γεμάτο για όλους

Από το όραμα που γεννήθηκε πριν τρεις δεκαετίες μέχρι το πρότυπο πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας, η ΑΒ Βασιλόπουλος μετατρέπει τα κοντόληκτα τρόφιμα σε εκατομμύρια γεύματα αγάπης.

Σύνταξη
22.05.26
LAMDA LEVENTIS: Η ελληνική βιομηχανία που μετατρέπει τη σκίαση σε κεντρικό πυλώνα του σύγχρονου Real Estate
Τα Νέα της Αγοράς 22.05.26

LAMDA LEVENTIS: Η ελληνική βιομηχανία που μετατρέπει τη σκίαση σε κεντρικό πυλώνα του σύγχρονου Real Estate

"Engineered in Greece, trusted worldwide": Με εξαγωγές σε 65+ χώρες και επενδύσεις στη βιοκλιματική καινοτομία, η ιστορική εταιρεία επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη κατοικία.

Σύνταξη
21.05.26
ΔΕΗ – PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
Τα Νέα της Αγοράς 21.05.26

ΔΕΗ – PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Χρηματοδότηση έως και 3,42 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη ΔΕΗ και την PPC blue Ρουμανίας , στο πλαίσιο του προγράμματος CEF – Alternative Fuels Infrastructure Facility

Σύνταξη

Stories

Opinion

Interviews

Media

22.05.26
Νάσος Γκαβέλας: Ο πρωταθλητής που έφερε Ολυμπιακό μετάλλιο στην Πύλο μετά από 119 χρόνια
TV 22.05.26

Νάσος Γκαβέλας: Ο πρωταθλητής που έφερε Ολυμπιακό μετάλλιο στην Πύλο μετά από 119 χρόνια

Ο δύο φορές Χρυσός Παραολυμπιονίκης Νάσος Γκαβέλας είναι ο νέος καλεσμένος της εκπομπής Πάμε μια βόλτα; με τη Νίκη Λυμπεράκη. Την Κυριακή 24 Μαΐου, στις 17:20, στο MEGA

Σύνταξη

Pets

Ιστορικό Αρχείο

Language & Books

In Analysis

English

19.05.26
Greece Approves Purchase of Bergamini Frigates
English edition 19.05.26

Greece Approves Purchase of Bergamini Frigates

A top government defense council has approved the acquisition of Italian-built Bergamini frigates as part of a wider naval modernization plan, alongside upgrades to existing vessels and new defense equipment procurement

Σύνταξη
18.05.26
How Greece Is “Locking In” the Aegean Sea
English edition 18.05.26

How Greece Is “Locking In” the Aegean Sea

Athens is moving ahead with a vast new marine park in the Southern Cyclades, reshaping fishing, construction and environmental protections across strategically sensitive areas of the Aegean while reinforcing its maritime sovereignty claims

Σύνταξη

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 23 Μαϊου 2026
Cookies