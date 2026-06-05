Τρομερό ξέσπασμα του Τεντόγλου κατά της Diamond League: «Τι σκ@τ@νι@ σόου» (pics)

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Με άλμα στα 8,24 μέτρα, ο Μίλτος Τεντόλου πήρε τη δεύτερη θέση στο Diamond League της Ρώμης, με τον Βούλγαρο Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοβ να παίρνει την πρωτιά με τα 8,26.

Ωστόσο, μετά τον αγώνα του ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είχε πολλά να πει για τη διοργάνωση! Ο Τεντόγλου έκρινε λάθος τον τρόπο που μετρήθηκε άλμα του, αλλά και την άμμο στο σκάμμα που κατά τα λεγόμενά του δεν ήταν στρωμένη.

«Τι κάνουμε εδώ αδερφέ, τι σκ@τ@νι@ σόου. Να μην κάνουμε οριζόντια άλματα εάν δεν μπορείτε να έχετε καν την άμμο ευθεία και να μετριέται σωστά», έγραψε ο 28χρονος κάνοντας tag τη Diamond League.

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