Τρομερό ξέσπασμα του Τεντόγλου κατά της Diamond League: «Τι σκ@τ@νι@ σόου» (pics)
Ο Μίλτος Τεντόγλου τα... έχωσε στους διοργανωτές του Diamond League μετά τον αγώνα του στη Ρώμη, θεωρώντας πως η μέτρηση του άλματος που τον άφησε στη δεύτερη θέση, ήταν λανθασμένη.
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Με άλμα στα 8,24 μέτρα, ο Μίλτος Τεντόλου πήρε τη δεύτερη θέση στο Diamond League της Ρώμης, με τον Βούλγαρο Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοβ να παίρνει την πρωτιά με τα 8,26.
Ωστόσο, μετά τον αγώνα του ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είχε πολλά να πει για τη διοργάνωση! Ο Τεντόγλου έκρινε λάθος τον τρόπο που μετρήθηκε άλμα του, αλλά και την άμμο στο σκάμμα που κατά τα λεγόμενά του δεν ήταν στρωμένη.
«Τι κάνουμε εδώ αδερφέ, τι σκ@τ@νι@ σόου. Να μην κάνουμε οριζόντια άλματα εάν δεν μπορείτε να έχετε καν την άμμο ευθεία και να μετριέται σωστά», έγραψε ο 28χρονος κάνοντας tag τη Diamond League.
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