sports
Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
sports

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ολυμπιακός: Η συντριπτική παράδοση επί του Παναθηναϊκού και τα τρία «κόκκινα» σερί
Μπάσκετ 05 Ιουνίου 2026, 15:50

Ολυμπιακός: Η συντριπτική παράδοση επί του Παναθηναϊκού και τα τρία «κόκκινα» σερί

Ο Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα έχει 72% ποσοστό νικών επί του Παναθηναϊκού σε 50 αγώνες από το 2020 μέχρι σήμερα, ενώ «τρέχει» και τρία διαφορετικά σερί...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το «ξεχασμένο» όργανο που ίσως προβλέπει πόσο θα ζήσετε

Το «ξεχασμένο» όργανο που ίσως προβλέπει πόσο θα ζήσετε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο πρώτος τελικός της Stoiximan GBL την περασμένη Τετάρτη, είχε την ίδια κατάληξη που είχαν τόσα και τόσα άλλα ντέρμπι «αιωνίων» τα τελευταία χρόνια. Εύκολα ή δύσκολα, με υψηλά σκορ, με χαμηλά σκορ, εντός, εκτός ή σε ουδέτερη έδρα, ο Ολυμπιακός συνήθως βρίσκει τον τρόπο να νικά τον Παναθηναϊκό μετά την επιστροφή του Γιώργου Μπαρτζώκα στον πάγκο των «ερυθρόλευκων», δηλαδή από τον Ιανουάριο του 2020 και έπειτα.

Το Game 1 των φετινών τελικών του πρωταθλήματος βάφτηκε «κόκκινο» παρά το γεγονός ότι οι «ερυθρόλευκοι» πέταξαν στο τέλος μια μεγάλη διαφορά, με το ματς αυτό να είναι το 50ο ντέρμπι «αιωνίων» από τη μέρα που κάθισε ξανά στον πάγκο των Πειραιωτών ο 60χρονος πλέον προπονητής.

Επί των ημερών του, με την τελευταία αυτή νίκη στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός έφτασε τις 36 νίκες επί του Παναθηναϊκού σε 50 ματς, δηλαδή ποσοστό που αγγίζει τα 3/4, ήτοι το 72%!

Παράλληλα όμως, συνεχίζουν να «τρέχουν» και αρκετά σερί επί των «πράσινων». Αυτό το 82-76 ήταν η έκτη σερί νίκη των «ερυθρόλευκων» στο πρωτάθλημα επί του μεγάλου τους αντιπάλου. Ταυτόχρονα, εδώ και χρόνια υπάρχει και το τρομερό σερί νικών στην Ευρωλίγκα, το οποίο βρίσκεται πια στο 11-0. Ως προς τις κόντρες των δύο προπονητών δε, ο Μπαρτζώκας ανέβασε το συνολικό… σκορ στο 18-11 επί του Εργκίν Αταμάν.

Το βράδυ της Παρασκευής (5/6, 21:00) πια, στο ΟΑΚΑ, εκεί όπου πριν λίγες μέρες ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του, τώρα πηγαίνει για να… επεκτείνει αυτά τα σερί. Αν το καταφέρει, με δεδομένο ότι ακολουθεί νέο ματς στο ΣΕΦ, τότε δεν αποκλείεται να περάσει ακόμη μια χρονιά απόλυτης «ερυθρόλευκης» κυριαρχίας στο ελληνικό -και ευρωπαϊκό- μπάσκετ.

Για την Ιστορία, τα νούμερα των ντέρμπι αιωνίων από το 2020 μέχρι σήμερα:

Σε 50 αγώνες: 36-14 νίκες ο Ολυμπιακός
Μπαρτζώκας vs Αταμάν: 18-11 συνολικά, με ενεργά σερί 7-0 στην Ευρωλίγκα και 6-0 πρωτάθλημα

Οι νίκες ανά διοργάνωση:

σε 14 ματς στην Ευρωλίγκα: 13-1
σε 5 ματς στο Κύπελλο Ελλάδας: 3-2
σε 3 ματς στο Σούπερ Καπ: 3-0
σε 28 ματς στο πρωτάθλημα: 17-11

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το «ξεχασμένο» όργανο που ίσως προβλέπει πόσο θα ζήσετε

Το «ξεχασμένο» όργανο που ίσως προβλέπει πόσο θα ζήσετε

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 53 ευρώ αυξάνει την τιμή-στόχο η Mediobanca

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 53 ευρώ αυξάνει την τιμή-στόχο η Mediobanca

inWellness
inTown
Stream sports
Στον Ολυμπιακό η Ανδρομάχη Τσιόγκα
Βόλεϊ 05.06.26

Στον Ολυμπιακό η Ανδρομάχη Τσιόγκα

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός συνεχίζει να ενισχύεται ενόψει της νέας σεζόν, ανακοινώνοντας την απόκτηση της Ανδρομάχης Τσιόγκα για την ομάδα βόλεϊ του συλλόγου.

Σύνταξη
Μουντιάλ 2026: Η FIFA απαγόρευσε τις… βουβουζέλες
Ποδόσφαιρο 05.06.26

Μουντιάλ 2026: Η FIFA απαγόρευσε τις… βουβουζέλες

Οι διαβόητες βουβουζέλες, τα πνευστά όργανα που έγιναν συνώνυμα του... θορύβου στις εξέδρες των Μουντιάλ από το 2010 και μετά, δεν θα κάνουν την εμφάνισή τους στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Η ίδρυση της ΕΛΑΣ, μείζον πολιτικό γεγονός – Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν την αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά
Όλα όσα είπε 05.06.26

Φάμελλος: Η ίδρυση της ΕΛΑΣ, μείζον πολιτικό γεγονός – Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν την αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά

Ο Σωκράτης Φάμελλος, στην εισήγησή του στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι στόχος είναι η ευρύτερη ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου

Σύνταξη
Σεξ, λιτότητα και βότκα – O ελληνικός μύθος της Ιφιγένειας έγινε ταινία στα ουαλικά
Κοινωνικός ρεαλισμός 05.06.26

Σεξ, λιτότητα και βότκα - O ελληνικός μύθος της Ιφιγένειας έγινε ταινία στα ουαλικά

Ο τίτλος είναι «Effi o Blaenau» και πρόκειται για την επανέκδοση του ελληνικού μύθου του βρετανικού, θεατρικού έργου «Η Ιφιγένεια στο Σπλοτ» -μια καταιγιστική ταινία στην ουαλική γλώσσα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυτή είναι η κυβερνητική «ομάδα κρούσης» του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα
Επικαιρότητα 05.06.26

Αυτή είναι η κυβερνητική «ομάδα κρούσης» του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα

Στη «σκιώδη κυβέρνηση» Παπανδρέου, Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου, Δουδωνής, Γλαβίνας, Σκανδαλίδης, Χριστοδουλάκης. Ποια στελέχη θα συντονίζουν τους 8 κύκλους δημόσιας πολιτικής.

Σύνταξη
Διμέτωπος Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ δεν θα παίξει ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό – Δεν διαφοροποιήθηκε ο Δούκας
Πολιτική Γραμματεία 05.06.26 Upd: 15:42

Διμέτωπος Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ δεν θα παίξει ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό – Δεν διαφοροποιήθηκε ο Δούκας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να σταθούν «στο πρόγραμμά μας, στον αγώνα μας, στην αξιοπιστία μας και πάνω στην πολιτική μας αυτονομία», εξαπολύοντας διπλή επίθεση κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα - Ο Χάρης Δούκας δεν άφησε καμία αιχμή παρά τις αρχικές πληροφορίες που ανέφεραν ότι ενδέχεται να διαφοροποιηθεί αφού τις προηγούμενες ημέρες είχε προτείνει συμπόρευση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ.

Σύνταξη
Πολάκης: Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις
Επικαιρότητα 05.06.26

Πολάκης: Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει» σημείωσε ο Παύλος Πολάκης κατά την είσοδό του στην Κουμουνδούρου, υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει πολιτική στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Αντώνης Σαμαράς: Ανοίγει σήμερα τα χαρτιά του για το νέο κόμμα από την Κρήτη – «Θα τα πούμε το απόγευμα»
Παρασκήνιο 05.06.26

Αντώνης Σαμαράς: Ανοίγει σήμερα τα χαρτιά του για το νέο κόμμα από την Κρήτη – «Θα τα πούμε το απόγευμα»

Όλα δείχνουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς σήμερα, το απόγευμα, θα δώσει το σήμα από το Ηράκλειο Κρήτης, όπου πραγματοποιεί ομιλία, ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του για το νέο κόμμα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αποκάλυψη in: Το υπ. Δικαιοσύνης πλήρωσε ταξίδι για συνέδριο ιατροδικαστών σε υπεύθυνη… οικονομικών υπηρεσιών
Ελλάδα 05.06.26

Αποκάλυψη in: Το υπ. Δικαιοσύνης πλήρωσε ταξίδι για συνέδριο ιατροδικαστών σε υπεύθυνη… οικονομικών υπηρεσιών

Νεα ερωτήματα για τις επιλογές πολιτικών κι υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου Δικαιοσύνης στην συνεχεια έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Το ταξίδι στην Σόφια και τα νέα στοιχεία για την ύποπτη σύμβαση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Στον Ολυμπιακό η Ανδρομάχη Τσιόγκα
Βόλεϊ 05.06.26

Στον Ολυμπιακό η Ανδρομάχη Τσιόγκα

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός συνεχίζει να ενισχύεται ενόψει της νέας σεζόν, ανακοινώνοντας την απόκτηση της Ανδρομάχης Τσιόγκα για την ομάδα βόλεϊ του συλλόγου.

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Τεχνικό πρόβλημα στην παραλαβή θεμάτων έθεσε σε συναγερμό το Λιμενικό
Ελλάδα 05.06.26

Τεχνικό πρόβλημα στην παραλαβή θεμάτων Πανελλαδικών στην Αλόννησο έθεσε σε συναγερμό το Λιμενικό

Κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών λήψεων στις 06:30 το πρωί της Παρασκευής για τις Πανελλαδικές διαπιστώθηκε αδυναμία παραλαβής θεμάτων από το Σύστημα Ασφαλούς Μετάδοσης του Ε.Κ. Αλοννήσου

Σύνταξη
Αυξάνεται η ανεργία – Στο 10,6% διαμορφώθηκε το α’ τρίμηνο του 2026, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ
Οικονομικές Ειδήσεις 05.06.26

Αυξάνεται η ανεργία – Στο 10,6% διαμορφώθηκε το α’ τρίμηνο του 2026, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ

Αυξήθηκε η ανεργία το α' τρίμηνο του 2026, ενώ σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 508.401 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο

Σύνταξη
Η Μόνα Λίζα μετακομίζει σε ιδιωτική σουίτα – Το Λούβρο μόλις ανακοίνωσε τους αρχιτέκτονες
«Νέα Αναγέννηση» 05.06.26

Η Μόνα Λίζα μετακομίζει σε ιδιωτική σουίτα - Το Λούβρο μόλις ανακοίνωσε τους αρχιτέκτονες

Οι επισκέπτες θα μπορούν να θαυμάσουν τη Μόνα Λίζα χωρίς να χρειάζεται να περιηγηθούν στο υπόλοιπο Λούβρο, ενώ η επισκεψιμότητα του μουσείου αναμένεται να αυξηθεί κατά τρία εκατομμύρια άτομα ετησίως.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ξεκίνησε το κρίσιμο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ – Τα μηνύματα Ανδρουλάκη και η κυβερνητική «ομάδα κρούσης»
Πολιτική Γραμματεία 05.06.26

Ξεκίνησε το κρίσιμο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ – Τα μηνύματα Ανδρουλάκη και η κυβερνητική «ομάδα κρούσης»

Η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, υπό την προεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη, πραγματοποιείται σε μία κρίσιμη συγκυρία, καθώς η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα με την ΕΛΑΣ προκαλεί αναταράξεις στο πολιτικό σύστημα με βασικό αποδέκτη την Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
Cookies