Ολυμπιακός: Η συντριπτική παράδοση επί του Παναθηναϊκού και τα τρία «κόκκινα» σερί

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Ο πρώτος τελικός της Stoiximan GBL την περασμένη Τετάρτη, είχε την ίδια κατάληξη που είχαν τόσα και τόσα άλλα ντέρμπι «αιωνίων» τα τελευταία χρόνια. Εύκολα ή δύσκολα, με υψηλά σκορ, με χαμηλά σκορ, εντός, εκτός ή σε ουδέτερη έδρα, ο Ολυμπιακός συνήθως βρίσκει τον τρόπο να νικά τον Παναθηναϊκό μετά την επιστροφή του Γιώργου Μπαρτζώκα στον πάγκο των «ερυθρόλευκων», δηλαδή από τον Ιανουάριο του 2020 και έπειτα.

Το Game 1 των φετινών τελικών του πρωταθλήματος βάφτηκε «κόκκινο» παρά το γεγονός ότι οι «ερυθρόλευκοι» πέταξαν στο τέλος μια μεγάλη διαφορά, με το ματς αυτό να είναι το 50ο ντέρμπι «αιωνίων» από τη μέρα που κάθισε ξανά στον πάγκο των Πειραιωτών ο 60χρονος πλέον προπονητής.

Επί των ημερών του, με την τελευταία αυτή νίκη στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός έφτασε τις 36 νίκες επί του Παναθηναϊκού σε 50 ματς, δηλαδή ποσοστό που αγγίζει τα 3/4, ήτοι το 72%!

Παράλληλα όμως, συνεχίζουν να «τρέχουν» και αρκετά σερί επί των «πράσινων». Αυτό το 82-76 ήταν η έκτη σερί νίκη των «ερυθρόλευκων» στο πρωτάθλημα επί του μεγάλου τους αντιπάλου. Ταυτόχρονα, εδώ και χρόνια υπάρχει και το τρομερό σερί νικών στην Ευρωλίγκα, το οποίο βρίσκεται πια στο 11-0. Ως προς τις κόντρες των δύο προπονητών δε, ο Μπαρτζώκας ανέβασε το συνολικό… σκορ στο 18-11 επί του Εργκίν Αταμάν.

Το βράδυ της Παρασκευής (5/6, 21:00) πια, στο ΟΑΚΑ, εκεί όπου πριν λίγες μέρες ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του, τώρα πηγαίνει για να… επεκτείνει αυτά τα σερί. Αν το καταφέρει, με δεδομένο ότι ακολουθεί νέο ματς στο ΣΕΦ, τότε δεν αποκλείεται να περάσει ακόμη μια χρονιά απόλυτης «ερυθρόλευκης» κυριαρχίας στο ελληνικό -και ευρωπαϊκό- μπάσκετ.

Για την Ιστορία, τα νούμερα των ντέρμπι αιωνίων από το 2020 μέχρι σήμερα:

Σε 50 αγώνες: 36-14 νίκες ο Ολυμπιακός

Μπαρτζώκας vs Αταμάν: 18-11 συνολικά, με ενεργά σερί 7-0 στην Ευρωλίγκα και 6-0 πρωτάθλημα

Οι νίκες ανά διοργάνωση:

σε 14 ματς στην Ευρωλίγκα: 13-1

σε 5 ματς στο Κύπελλο Ελλάδας: 3-2

σε 3 ματς στο Σούπερ Καπ: 3-0

σε 28 ματς στο πρωτάθλημα: 17-11