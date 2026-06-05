Ο κόσμος του Ολυμπιακού ξανά 12ος παίκτης: Πάνω από 15.500 οι ανανεώσεις των διαρκείας – Παράταση έως τη Δευτέρα

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Ξεσηκωμός επικρατεί στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, με περισσότερους από 15.500 οπαδούς της ομάδας του μεγάλου λιμανιού να έχουν ανανεώσει τα διαρκείας τους και να έχουν κλείσει μόνιμη θέση στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Τις τελευταίες 48 ώρες περισσότεροι από 4.000 ανανέωσαν τις κάρτες τους, δείγμα της ανυπομονησίας που υπάρχει στον κόσμο του Ολυμπιακού, αλλά και τη στήριξης που προσφέρουν οι «ερυθρόλευκοι» οπαδοί στην ομάδα και τη διοίκηση του συλλόγου.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, μάλιστα, προκειμένου να καλύψει τη ζήτηση, αποφάσισε να δώσει παράταση στις ανανεώσεις των διαρκείας μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα (8/6) στις 15:00.

Η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την παράταση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2025-26 πως παρατείνεται η προθεσμία για το δικαίωμα ανανέωσης των θέσεων τους, για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, έως τη Δευτερά 08/06 στις 15:00. Δικαίωμα ανανέωσης της θέσης τους έχουν όλοι οι περσινοί κάτοχοι με τις παρακάτω παρουσίες:

Άνω των 20 αγώνων, με έκπτωση 5% στις τιμές του 1ου πίνακα.

Από 14 έως 19 αγώνες με τις τιμές του 1ου πίνακα.

Από 13 αγώνες και κάτω με τις τιμές του 2ου πίνακα (δεν θα έχουν δικαίωμα για αλλαγή θέσης στη 2η περίοδο).

Η διαδικασία ανανέωσης γίνεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, www.olympiacos.org.

Η 2η περίοδος θα ξεκινήσει την Πέμπτη 11/06 στις 13:00 και θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 15/06 στις 15:00.

Στη 2η περίοδο έχουν δικαίωμα αλλαγής θύρας ή θέσης μόνο όσοι είχαν από 14 παρουσίες και άνω και με τις τιμές του 1ου πίνακα. Υπενθυμίζεται ότι όσοι έχουν έκπτωση 5%, αυτή δεν ισχύει στη 2η περίοδο.

Από την Τρίτη 16/06 στις 14:00 ξεκινάει η 3η περίοδος, στην οποία ισχύουν οι τιμές του 2ου πίνακα, ελευθερώνονται οι θέσεις και παύει το δικαίωμα ανανέωσης των περσινών κατόχων».