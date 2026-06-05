Μητσοτάκης για εθελοντική στράτευση γυναικών: Είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων
«Χθες ήταν μια ιστορική μέρα: η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας», γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του
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Ως «ιστορική μέρα» χαρακτηρίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την πρώτη ημέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην Ελλάδα, μέσω ανάρτησής του στο Instagram.
Σημειώνεται ότι συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες, Πέμπτη, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας, για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στον Στρατό Ξηράς.
«Χθες ήταν μια ιστορική μέρα: η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας», γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του.
Την ανάρτηση συνοδεύει φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική στολή, με το μήνυμα: «Η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά:
– Αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία.
– Μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
– Πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ.).
– Πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κλπ).
Η ορκωμοσία των εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
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