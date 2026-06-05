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Αυτή είναι η κυβερνητική «ομάδα κρούσης» του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα
Επικαιρότητα 05 Ιουνίου 2026, 15:15

Αυτή είναι η κυβερνητική «ομάδα κρούσης» του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα

Στη «σκιώδη κυβέρνηση» Παπανδρέου, Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου, Δουδωνής, Γλαβίνας, Σκανδαλίδης, Χριστοδουλάκης. Ποια στελέχη θα συντονίζουν τους 8 κύκλους δημόσιας πολιτικής.

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Τα στελέχη που θα αναλάβουν τον πολιτικό συντονισμό ανά κύκλο δημόσιας πολιτικής ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.

Όπως αναναφέρεται σε ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη για την «ομάδα κρούσης» του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην κυβέρνηση, για την αποτελεσματικότερη άσκηση προγραμματικής και αντιπολιτευτικής δράσης, συγκροτούνται οκτώ κύκλοι δημόσιας πολιτικής, οι οποίοι αντιστοιχούν στα βασικά πεδία κυβερνητικής πολιτικής και στα συναρμόδια υπουργεία».

Σε κάθε κύκλο ορίζεται ομάδα πολιτικού συντονισμού, αποτελούμενη από στελέχη που προέρχονται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτικό Συμβούλιο και τους Τομείς Πολιτικής του Κινήματος.

Αποστολή τους είναι:

• η συστηματική παρακολούθηση, αξιολόγηση και αποδόμηση της κυβερνητικής πολιτικής,

• η προβολή και εξειδίκευση των προγραμματικών θέσεων του ΠΑΣΟΚ,

• ο συντονισμός κοινοβουλευτικών, πολιτικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών,

• η ενεργοποίηση του συνόλου των κομματικών δυνάμεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Οι ομάδες πολιτικού συντονισμού συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των Κοινοβουλευτικών Τομέων Εργασίας (Κ.Τ.Ε.), τους αντίστοιχους Τομείς Πολιτικής, τα κομματικά όργανα και τα στελέχη του Κινήματος, «με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής παρέμβασης, την ενίσχυση της κοινωνικής παρουσίας του ΠΑΣΟΚ και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα φέρνουν το πρόγραμμά μας σε άμεση επαφή με τις ανάγκες και τις αγωνίες των πολιτών», όπως σημεώνεται χαρακτηριστικά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

• Παύλος Γερουλάνος

• Μιλένα Αποστολάκη

• Πάρις Κουκουλόπουλος

• Φίλιππος Σαχινίδης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

• Γιώργος Παπανδρέου

• Δημήτρης Μάντζος

• Μιχάλης Κατρίνης

• Νικόλας Φαραντούρης

• Στέλιος Περράκης

ΚΡΑΤΟΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

• Παναγιώτης Δουδωνής

• Νάντια Γιαννακοπούλου

• Κώστας Σκανδαλίδης

• Θανάσης Γλαβίνας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

• Άννα Διαμαντοπούλου

• Γιώργος Νικητιάδης

• Θάνος Πάλλης

• Πάρις Τσάρτας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ – ΥΓΕΙΑ – ΕΡΓΑΣΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

• Παύλος Χρηστίδης

• Λευτέρης Καρχιμάκης

• Ιωάννης Τσίμαρης

• Ράνια Θρασκιά

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

• Στέφανος Παραστατίδης

• Σωκράτης Κάτσικας

• Μιχάλης Αεράκης

• Βασίλης Σκουντής

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ – ΘΕΣΜΟΙ

• Ευαγγελία Λιακούλη

• Χρήστος Κακλαμάνης

• Γιάννης Πανούσης

• Μανόλης Βελεγράκης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ

• Γιάννης Μανιάτης

• Μανώλης Χριστοδουλάκης

• Κώστας Μαθιουδάκης

• Νίκος Μήλης

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«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει» σημείωσε ο Παύλος Πολάκης κατά την είσοδό του στην Κουμουνδούρου, υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει πολιτική στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη.

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Τον πιστό του συνεργάτη Κωνσταντίνο Κυρανάκη, παιδί του κομματικού σωλήνα της ΝΔ, επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα του κόμματος. Τα μηνήματα πίσω από την επιλογή. Την Τετάρτη στην Πολιτική Επιτροπή η επικύρωση της ανάδειξης του νέου γραμματέα. Ενισχύονται οι πληροφορίες για μίνι ανασχηματισμό εντός της επόμενης εβδομάδας.

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«Η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει την επιστροφή ή τον αντιλογισμό των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη όσων δανειοληπτών έχασαν τη ρύθμιση, χωρίς να χρειαστεί να μπουν σε περιττά δικαστικά έξοδα. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για υπομονή», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

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«Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πείσουμε τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΔ ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση και δεν είναι λύση ο φόβος απέναντι στον Τσίπρα», τόνισε το μέλος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Γλαβίνας

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Διαμαρτυρίες εργαζομένων για τα προβλήματα στο ΕΣΥ, ενώ ο Γεωργιάδης «κόβει» κορδέλες

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Αχτσιόγλου: Οι πολίτες απαιτούν πολιτική αλλαγή

«Το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι έχει αυτή την επιδίωξη, δηλαδή την πλήρη προγραμματική πολιτική αντιπαράθεση, και ταυτόχρονα μιλάει για κυβερνώσα Αριστερά, δηλαδή προσβλέπει στην κυβερνητική αλλαγή. Το αν θα ευοδωθεί αυτό θα φανεί στην εξέλιξη των πραγμάτων», λέει η Έφη Αχτσιόγλου

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Μια φανταστική πρόταση για μετακίνηση Κασσελάκη στο ΠΑΣΟΚ και μια επίσημη διάψευση

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Επικαιρότητα 03.06.26

Διαμαντοπούλου: «Γίνεται προσπάθεια λεηλασίας του ΠΑΣΟΚ» – Τι είπε για το σενάριο διαγραφής του Χάρη Δούκα

Η Άννα Διαμαντοπούλου τόνισε ότι απαιτείται διεύρυνση στη Χαριλάου Τρικούπη, υπογράμμισε ότι «δεν θα πρέπει να υπάρχει ηττοπαθές σενάριο στο ΠΑΣΟΚ», ενώ τόνισε ότι η διαγραφή κάποιου στελέχους δεν θα λύσει τα προβλήματα.

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Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα μπαίνει στο στόχαστρο (και) του Κυριάκου Βελόπουλου
Πολιτική 03.06.26

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα μπαίνει στο στόχαστρο (και) του Κυριάκου Βελόπουλου

Η δυναμική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με την ΕΛΑΣ έχει ταράξει το πολιτικό σκηνικό και όπως φαίνεται έχει θορυβήσει όλο το πολιτικό φάσμα. Τη σκυτάλη από τους πολιτικούς αρχηγούς που «πυροβολούν» τον Τσίπρα πήρε ο Κυριάκος Βελόπουλος που ασκεί κριτική για το όνομα και επαναλαμβάνει τις γνωστές θέσεις του περί Β.Μακεδονίας

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Πολιτική 03.06.26

Μιλένα Αποστολάκη: «Νέες υπέρογκες και αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας με ευθύνη της κυβέρνησης»

Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη επισημαίνει ότι, παρά την κατάργηση του αμφισβητούμενου δείκτη του ΙΟΒΕ, η κυβέρνηση απέτυχε να διαμορφώσει ένα σαφές, διαφανές και αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας των ασφαλισμένων

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Παραιτήθηκε ο Γιάννης Μαντζουράνης από την ΠΓ και την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ – Τι αναφέρει στην επιστολή του
Πολιτική 03.06.26

Παραιτήθηκε ο Γιάννης Μαντζουράνης από την ΠΓ και την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ – Τι αναφέρει στην επιστολή του

Λίγα 24ωρα πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Μαντζουράνης υπογραμμίζει ότι «μετά από συνεκτίμηση των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων και κομματικών επιλογών, αλλά και κυρίως την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης που ήδη ξεκίνησε, παραιτούμαι από μέλος της ΠΓ, της ΚΕ καθώς και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.» τονίζοντας με νόημα ότι «αυτή η απόφαση δεν σημαίνει αποχώρηση από τους αγώνες αλλά δηλώνει την πρόθεσή μου να συμμετάσχω σ΄αυτούς από όποια θέση κρίνω πιο αποτελεσματική και πρόσφορη».

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Φάμελλος: Η ίδρυση της ΕΛΑΣ, μείζον πολιτικό γεγονός – Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν την αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά
Όλα όσα είπε 05.06.26

Φάμελλος: Η ίδρυση της ΕΛΑΣ, μείζον πολιτικό γεγονός – Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν την αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά

Ο Σωκράτης Φάμελλος, στην εισήγησή του στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι στόχος είναι η ευρύτερη ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου

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Σεξ, λιτότητα και βότκα – O ελληνικός μύθος της Ιφιγένειας έγινε ταινία στα ουαλικά
Κοινωνικός ρεαλισμός 05.06.26

Σεξ, λιτότητα και βότκα - O ελληνικός μύθος της Ιφιγένειας έγινε ταινία στα ουαλικά

Ο τίτλος είναι «Effi o Blaenau» και πρόκειται για την επανέκδοση του ελληνικού μύθου του βρετανικού, θεατρικού έργου «Η Ιφιγένεια στο Σπλοτ» -μια καταιγιστική ταινία στην ουαλική γλώσσα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Διμέτωπος Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ δεν θα παίξει ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό – Δεν διαφοροποιήθηκε ο Δούκας
Πολιτική Γραμματεία 05.06.26 Upd: 15:42

Διμέτωπος Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ δεν θα παίξει ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό – Δεν διαφοροποιήθηκε ο Δούκας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να σταθούν «στο πρόγραμμά μας, στον αγώνα μας, στην αξιοπιστία μας και πάνω στην πολιτική μας αυτονομία», εξαπολύοντας διπλή επίθεση κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα - Ο Χάρης Δούκας δεν άφησε καμία αιχμή παρά τις αρχικές πληροφορίες που ανέφεραν ότι ενδέχεται να διαφοροποιηθεί αφού τις προηγούμενες ημέρες είχε προτείνει συμπόρευση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ.

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Πολάκης: Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις
Επικαιρότητα 05.06.26

Πολάκης: Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει» σημείωσε ο Παύλος Πολάκης κατά την είσοδό του στην Κουμουνδούρου, υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει πολιτική στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη.

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Αντώνης Σαμαράς: Ανοίγει σήμερα τα χαρτιά του για το νέο κόμμα από την Κρήτη – «Θα τα πούμε το απόγευμα»
Παρασκήνιο 05.06.26

Αντώνης Σαμαράς: Ανοίγει σήμερα τα χαρτιά του για το νέο κόμμα από την Κρήτη – «Θα τα πούμε το απόγευμα»

Όλα δείχνουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς σήμερα, το απόγευμα, θα δώσει το σήμα από το Ηράκλειο Κρήτης, όπου πραγματοποιεί ομιλία, ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του για το νέο κόμμα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αποκάλυψη in: Το υπ. Δικαιοσύνης πλήρωσε ταξίδι για συνέδριο ιατροδικαστών σε υπεύθυνη… οικονομικών υπηρεσιών
Ελλάδα 05.06.26

Αποκάλυψη in: Το υπ. Δικαιοσύνης πλήρωσε ταξίδι για συνέδριο ιατροδικαστών σε υπεύθυνη… οικονομικών υπηρεσιών

Νεα ερωτήματα για τις επιλογές πολιτικών κι υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου Δικαιοσύνης στην συνεχεια έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Το ταξίδι στην Σόφια και τα νέα στοιχεία για την ύποπτη σύμβαση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Στον Ολυμπιακό η Ανδρομάχη Τσιόγκα
Βόλεϊ 05.06.26

Στον Ολυμπιακό η Ανδρομάχη Τσιόγκα

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός συνεχίζει να ενισχύεται ενόψει της νέας σεζόν, ανακοινώνοντας την απόκτηση της Ανδρομάχης Τσιόγκα για την ομάδα βόλεϊ του συλλόγου.

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Πανελλαδικές 2026: Τεχνικό πρόβλημα στην παραλαβή θεμάτων έθεσε σε συναγερμό το Λιμενικό
Ελλάδα 05.06.26

Τεχνικό πρόβλημα στην παραλαβή θεμάτων Πανελλαδικών στην Αλόννησο έθεσε σε συναγερμό το Λιμενικό

Κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών λήψεων στις 06:30 το πρωί της Παρασκευής για τις Πανελλαδικές διαπιστώθηκε αδυναμία παραλαβής θεμάτων από το Σύστημα Ασφαλούς Μετάδοσης του Ε.Κ. Αλοννήσου

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Αυξάνεται η ανεργία – Στο 10,6% διαμορφώθηκε το α’ τρίμηνο του 2026, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ
Οικονομικές Ειδήσεις 05.06.26

Αυξάνεται η ανεργία – Στο 10,6% διαμορφώθηκε το α’ τρίμηνο του 2026, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ

Αυξήθηκε η ανεργία το α' τρίμηνο του 2026, ενώ σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 508.401 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο

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Η Μόνα Λίζα μετακομίζει σε ιδιωτική σουίτα – Το Λούβρο μόλις ανακοίνωσε τους αρχιτέκτονες
«Νέα Αναγέννηση» 05.06.26

Η Μόνα Λίζα μετακομίζει σε ιδιωτική σουίτα - Το Λούβρο μόλις ανακοίνωσε τους αρχιτέκτονες

Οι επισκέπτες θα μπορούν να θαυμάσουν τη Μόνα Λίζα χωρίς να χρειάζεται να περιηγηθούν στο υπόλοιπο Λούβρο, ενώ η επισκεψιμότητα του μουσείου αναμένεται να αυξηθεί κατά τρία εκατομμύρια άτομα ετησίως.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ξεκίνησε το κρίσιμο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ – Τα μηνύματα Ανδρουλάκη και η κυβερνητική «ομάδα κρούσης»
Πολιτική Γραμματεία 05.06.26

Ξεκίνησε το κρίσιμο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ – Τα μηνύματα Ανδρουλάκη και η κυβερνητική «ομάδα κρούσης»

Η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, υπό την προεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη, πραγματοποιείται σε μία κρίσιμη συγκυρία, καθώς η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα με την ΕΛΑΣ προκαλεί αναταράξεις στο πολιτικό σύστημα με βασικό αποδέκτη την Χαριλάου Τρικούπη

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Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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Ταυτότητα
Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
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