Αυτή είναι η κυβερνητική «ομάδα κρούσης» του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα

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Τα στελέχη που θα αναλάβουν τον πολιτικό συντονισμό ανά κύκλο δημόσιας πολιτικής ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.

Όπως αναναφέρεται σε ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη για την «ομάδα κρούσης» του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην κυβέρνηση, για την αποτελεσματικότερη άσκηση προγραμματικής και αντιπολιτευτικής δράσης, συγκροτούνται οκτώ κύκλοι δημόσιας πολιτικής, οι οποίοι αντιστοιχούν στα βασικά πεδία κυβερνητικής πολιτικής και στα συναρμόδια υπουργεία».

Σε κάθε κύκλο ορίζεται ομάδα πολιτικού συντονισμού, αποτελούμενη από στελέχη που προέρχονται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτικό Συμβούλιο και τους Τομείς Πολιτικής του Κινήματος.

Αποστολή τους είναι:

• η συστηματική παρακολούθηση, αξιολόγηση και αποδόμηση της κυβερνητικής πολιτικής,

• η προβολή και εξειδίκευση των προγραμματικών θέσεων του ΠΑΣΟΚ,

• ο συντονισμός κοινοβουλευτικών, πολιτικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών,

• η ενεργοποίηση του συνόλου των κομματικών δυνάμεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Οι ομάδες πολιτικού συντονισμού συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των Κοινοβουλευτικών Τομέων Εργασίας (Κ.Τ.Ε.), τους αντίστοιχους Τομείς Πολιτικής, τα κομματικά όργανα και τα στελέχη του Κινήματος, «με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής παρέμβασης, την ενίσχυση της κοινωνικής παρουσίας του ΠΑΣΟΚ και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα φέρνουν το πρόγραμμά μας σε άμεση επαφή με τις ανάγκες και τις αγωνίες των πολιτών», όπως σημεώνεται χαρακτηριστικά.

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