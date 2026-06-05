Αντώνης Σαμαράς: Ανοίγει σήμερα τα χαρτιά του για το νέο κόμμα από την Κρήτη – «Θα τα πούμε το απόγευμα»
Όλα δείχνουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς σήμερα, το απόγευμα, θα δώσει το σήμα από το Ηράκλειο Κρήτης, όπου πραγματοποιεί ομιλία, ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του για το νέο κόμμα.
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Σήμερα το απόγευμα από την Κρήτη, ο Αντώνης Σαμαράς, όπως όλα δείχνουν, θα ανοίξει και επισήμως τα χαρτιά του για την απόφασή του να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος.
Όπως έχει προαναγγείλει το in, σήμερα στις 7 μ.μ. o κ. Σαμαράς πραγματοποιεί στο Ηράκλειο της Κρήτης την επόμενη παρέμβασή του, εγκαινιάζοντας τον κύκλο συζητήσεων του «Νόημα-Κρήτη» με θέμα: «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο» και με ομιλητές πρώην πρωθυπουργούς της χώρας.
Οι τελευταίες πληροφορίες, λοιπόν, λένε ότι ο πρώην πρωθυπουργός μετά την ομιλία του θα δεχτεί και ερωτήσεις. Ως εκ τούτου είναι προφανές ότι θα ερωτηθεί σχετικά με τις προθέσεις του για τη δημιουργία νέου κόμματος και θα απαντήσει.
Άλλωστε, εξερχόμενος νωρίτερα σήμερα από τη συνάντησή του με τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, ο Αντ. Σαμαράς ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν είναι κοντά το νέο κόμμα και με νόημα απάντησε: «Θα τα πούμε το απόγευμα τα άλλα».
Έχει λάβει τις αποφάσεις του
Στην τελευταία του δημόσια σχετική απάντηση ο κ. Σαμαράς είχε πει ότι το σταθμίζει, όμως έκτοτε, όπως το in έχει έγκαιρα γράψει, ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται να έχει κατασταλάξει και να έχει λάβει τις αποφάσεις του υπέρ της δημιουργίας του νέου κόμματος και μάλιστα, σύμφωνα με πηγές με καλή γνώση των διεργασιών στο σαμαρικό στρατόπεδο, έχει ήδη έτοιμο μηχανισμό προκειμένου να προχωρήσει στο νέο κόμμα, έχοντας κρατήσει ενεργές τις επαφές με τα στελέχη που είναι φιλικά προσκείμενα στον ίδιο και έχοντας διατηρήσει τους πυρήνες του, τους οποίους μάλιστα επαυξάνει.
Ως εκ τούτου όλα συγκλίνουν στο ότι σήμερα ο Αντ. Σαμαράς αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του σε σχέση με την απόφασή του να προχωρήσει στο νέο κόμμα, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι θα τοποθετηθεί και για το τάιμινγκ, δηλαδή το πότε θα το κάνει, το οποίο παραμένει αυτή τη στιγμή και το μεγάλο ζητούμενο.
Δεν βιάζεται
Το μόνο σίγουρο είναι, όπως έχουμε γράψει, ότι ο κ. Σαμαράς δεν δείχνει να βιάζεται, καθώς εμφανίζεται, μεταξύ άλλων, να εκτιμάει ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης εντέλει δεν θα θελήσει να μην εξαντλήσει τον χρόνο που έχει μπροστά του μέχρι το τέλος της τετραετίας, με πρόσωπα, που γνωρίζουν πώς ο πρώην πρωθυπουργός σκέφτεται, να θέτουν και λόγους που σχετίζονται με τις εκκρεμότητες των ανοιχτών σκανδαλωδών υποθέσεων που κλυδωνίζουν το Μαξίμου.
Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι ο χρόνος μόνο υπέρ του κ. Σαμαρά μπορεί να κυλάει, την ώρα που η κυβέρνηση θα συσσωρεύει όλο και μεγαλύτερη φθορά, ενώ ο ίδιος θα συνεχίζει, όποτε κρίνει, τις παρεμβάσεις του και από το βήμα της Βουλής.
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