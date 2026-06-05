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Η Μόνα Λίζα μετακομίζει σε ιδιωτική σουίτα – Το Λούβρο μόλις ανακοίνωσε τους αρχιτέκτονες
Culture Live 05 Ιουνίου 2026, 14:00

Η Μόνα Λίζα μετακομίζει σε ιδιωτική σουίτα – Το Λούβρο μόλις ανακοίνωσε τους αρχιτέκτονες

Οι επισκέπτες θα μπορούν να θαυμάσουν τη Μόνα Λίζα χωρίς να χρειάζεται να περιηγηθούν στο υπόλοιπο Λούβρο, ενώ η επισκεψιμότητα του μουσείου αναμένεται να αυξηθεί κατά τρία εκατομμύρια άτομα ετησίως.

Έφη Αλεβίζου
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Είστε κι εσείς από αυτούς που πήγαν στο Λούβρο, είδαν τη Μόνα Λίζα και τη Νίκη της Σαμοθράκης και έφυγαν; Μάλλον πολλοί επισκέπτες έκαναν το ίδιο οπότε και το μουσείο πήρε στρατηγικές αποφάσεις.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να θαυμάσουν τη Μόνα Λίζα, το αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι, χωρίς να χρειάζεται να περιηγηθούν στο υπόλοιπο Λούβρο, ενώ η επισκεψιμότητα αναμένεται να αυξηθεί κατά τρία εκατομμύρια άτομα ετησίως.

Μια «νέα Αναγέννηση»

Γάλλοι αξιωματούχοι επέλεξαν μια διεθνή ομάδα αρχιτεκτόνων για να οδηγήσουν το Λούβρο σε μια «νέα Αναγέννηση», με μια ανακαίνιση που ενδέχεται να κοστίσει έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια, με στόχο την αντιμετώπιση των αναγκών ελέγχου του πλήθους, ασφάλειας και υποδομών στο πιο πολυσύχναστο μουσείο τέχνης του κόσμου.

Λίζα

Αεροφωτογραφία της Μεγάλης Κιονοστοιχίας, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο αναδιαμόρφωσης του γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού και του Λούβρου | smithsonianmag.com

100 υποψήφιοι

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Selldorf Architects, με έδρα τη Νέα Υόρκη, θα συνεργαστεί με το Studios Architecture Paris για να ηγηθεί ενός φιλόδοξου έργου ανακαίνισης και επέκτασης, όπως ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα το γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού.

Οι αρχιτέκτονες επιλέχθηκαν από μια ομάδα πέντε φιναλίστ που είχαν επιλεγεί τον Οκτώβριο από ένα σύνολο περισσότερων από 100 υποψηφίων.

Μια κομψή σύνδεση

Το νικητήριο σχέδιο είναι «σεβαστό και σύγχρονο» και θα δημιουργήσει «μια κομψή σύνδεση μεταξύ της πόλης, του παλατιού και του μουσείου», δήλωσε η Κατρίν Πεγκάρ, υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, σε μια δήλωση, σύμφωνα με τον Μαρκ Λάντερ της New York Times.

Το έργο επικεντρώνεται στον ανασχεδιασμό της πλατείας της «Grande Colonnade», της ανατολικής πρόσοψης του μουσείου, η οποία χτίστηκε τον 17ο αιώνα σύμφωνα με την κλασική παράδοση, με γιγαντιαίες ζευγαρωμένες κολόνες.

Η νέα γκαλερί θα επιτρέπει στους επισκέπτες να δουν τον πίνακα χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν το υπόλοιπο μουσείο, μια αλλαγή που οι υπεύθυνοι ελπίζουν ότι θα μειώσει περαιτέρω τον συνωστισμό

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Νέα μονοπάτια

Η Πεγκάρ υπογράμμισε τη συμμετρία που προβλέπει το νικητήριο σχέδιο για αυτή την πρόσοψη, η οποία θα διαθέτει δύο νέες υπόγειες εισόδους, διευρυμένο εκθεσιακό χώρο, χώρους εστίασης και καταστήματα με αναμνηστικά.

Νέα μονοπάτια και πράσινο που συνδέουν το μουσείο με το υπόλοιπο Παρίσι στοχεύουν στην επίλυση του αυξανόμενου προβλήματος της πεζικής κυκλοφορίας στο μουσείο, φιλοξενώντας περίπου τρία εκατομμύρια επιπλέον επισκέπτες ετησίως. Το Λούβρο δέχεται σήμερα περίπου εννέα εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

3.000 τετραγωνικά μέτρα

Η εταιρεία θα αναλάβει επίσης να επανασχεδιάσει την έκθεση του πιο διάσημου πίνακα του Λούβρου, της Μόνα Λίζα του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Το έργο, το οποίο μόνο του προσελκύει κατά μέσο όρο περίπου 20.000 επισκέπτες την ημέρα, σύμφωνα με τη Le Monde, θα διαθέτει έναν ειδικά κατασκευασμένο εκθεσιακό χώρο 3.000 τετραγωνικών μέτρων.

Η νέα γκαλερί θα επιτρέπει στους επισκέπτες να δουν τον πίνακα χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν το υπόλοιπο μουσείο, μια αλλαγή που οι υπεύθυνοι ελπίζουν ότι θα μειώσει περαιτέρω τον συνωστισμό.

Πληροφορίες για τον Λεονάρντο και την ιστορία του πίνακα θα συμπληρώσουν τον τεράστιο χώρο.

Η αίθουσα όπου εκτίθεται η Μόνα Λίζα είναι συχνά γεμάτη κόσμο.

Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ανακοίνωσε τα έργα του Λούβρου τον Ιανουάριο του 2025, απάντησε στις καταγγελίες σχετικά με το κόστος, καθιστώντας σαφές ότι η ανακαίνιση του Λούβρου είναι θέμα εθνικής σημασίας και πολιτιστικής υπερηφάνειας

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Πηγή υπερηφάνειας

«Κάθε μέρα, αυτή ακριβώς η αίθουσα αποτελεί θέατρο έντονης αναταραχής» δήλωσε ο Λόρενς ντε Καρ, πρώην διευθυντής του μουσείου, στη συνέντευξη Τύπου πέρυσι, σύμφωνα με την Έλεν Φράνσις της Washington Post.

«Οι εξαιρετικά υψηλοί αριθμοί επισκεπτών δεν είναι κατάρα, αλλά πηγή υπερηφάνειας. Αποτελεί επίσης πρόκληση να ανανεωθούμε και να παραμείνουμε πιστοί στην αποστολή μας ως δημόσια υπηρεσία».

Η επέκταση της Μόνα Λίζα αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2031, σύμφωνα με την Washington Post, και θα κοστίσει τουλάχιστον εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Αποκατάσταση της φήμης

Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ανακοίνωσε τα έργα του Λούβρου τον Ιανουάριο του 2025, απάντησε στις καταγγελίες σχετικά με το κόστος, καθιστώντας σαφές ότι η ανακαίνιση του Λούβρου είναι θέμα εθνικής σημασίας και πολιτιστικής υπερηφάνειας.

Το μουσείο πρόσφατα έπρεπε να αντιμετωπίσει τη διαβόητη ληστεία των γαλλικών κοσμημάτων του στέμματος τον Οκτώβριο, η οποία προκάλεσε επακόλουθες αναφορές για ελλείψεις στην ασφάλεια.

Τον Δεκέμβριο, διαρροές νερού προκάλεσαν ζημιές σε 300 έως 400 έργα τέχνης, ενώ μια άλλη διαρροή προκάλεσε ρωγμές σε έναν πίνακα τον Φεβρουάριο, όπως ανέφεραν οι Άννα Λάμτσε και Μαριάν Μπέισνι του BBC News.

Όπως η Νοτρ Νταμ

Υπάρχει ένα πρόσφατο προηγούμενο στο Παρίσι όσον αφορά την αποκατάσταση αγαπημένων πολιτιστικών ιδρυμάτων στην παλιά τους δόξα.

Ο Μακρόν ανέφερε την ανακαίνιση του καθεδρικού ναού της Νοτρ Νταμ μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2019 ως πηγή έμπνευσης για την πρωτοβουλία του Λούβρου.

«Η Νοτρ Νταμ υπήρξε καταλύτης για την αρχιτεκτονική, τις τέχνες και τη χειροτεχνία μας», δήλωσε ο Μακρόν σε ομιλία του τον Ιανουάριο του 2025, ενώ στεκόταν μπροστά από τη Μόνα Λίζα, σύμφωνα το Associated Press.

«Αυτό το νέο αναγεννησιακό έργο για το Λούβρο πρέπει να αποτελέσει, για την ιστορία της τέχνης και τη μετάδοσή της, ένα νέο στάδιο στη ζωή του έθνους».

*Με στοιχεία από smithsonianmag.com

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Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
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