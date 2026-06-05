Συναγερμός στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό – Το πλήρωμα έτοιμο για εκκένωση λόγω διαρροής
Σοβαρή διαρροή αέρα σημειώνεται στο ρωσικό τμήμα του τροχιακού συγκροτήματος.
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Οι αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) έλαβαν εντολή να καταφύγουν στο σκάφος τους και να είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν το τροχιακό συγκρότημα λόγω διαρροής αέρα, ανακοίνωσε η NASA το απόγευμα της Παρασκευής.
Τα τέσσερα μέλη της αποστολής Crew-12 της NASA -δύο Αμερικανοί, ένας Γάλλος και ένας Ρώσος- έλαβαν εντολή στις 16.04 ώρα Ελλάδας να καταφύγουν στο σκάφος Crew Dragon που παραμένει σταθμευμένο στον ISS.
Κλήθηκαν μάλιστα να φορέσουν τις στολές τους για ενδεχόμενη αποσυμπίεση.
Στο μεταξύ, οι υπόλοιποι ρώσοι κοσμοναύτες στον ISS προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη διαρροή αέρα.
Μικρές διαρροές συνεχίζονταν εδώ και χρόνια στη ρωσική υπομονάδα Zvezda του σταθμού, ωστόσο η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
Το πλήρωμα του σταθμού κλείνει τις τρύπες με κόλλα, μονωτική ταινία και άλλα πρόχειρα μέσα.
Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της NASA που μίλησε ανώνυμα στο Reuters, η διαρροή ήταν σχετικά περιορισμένη μέχρι τη Δευτέρα, οπότε διπλασιάστηκε από τη μία λίβρα αέρα (453 γραμμάρια) την ημέρα στις δύο.
Ήδη από τον Οκτώβριο του 2024, η NASA είχε αρχίσει να καταρτίζει σχέδιο ετοιμότητας για την απομάκρυνση των αστροναυτών της σε περίπτωση μεγάλης διαρροής.
Μέχρι τότε η Roscοsmos η είχε καταγράψει τέσσερις σοβαρές ρωγμές και ακόμα 5ο «ζητήματα ανησυχίας».
Πέρυσι τον Ιούνιο, τέσσερις ιδιώτες αστροναύτες που θα ταξίδευαν στον ISS με μισθωμένο σκάφος της SpaceX αναγκάστηκαν να αναβάλουν το ταξίδι λόγω διαρροής.
Σε τροχιά εδώ και 25 χρόνια, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, μια κοινοπραξία των ΗΠΑ, της Ρωσίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας και της ευρωπαϊκής διαστημικής υπηρεσίας ESA έχει ξεπεράσει κατά δέκα χρόνια την ονομαστική διάρκεια ζωής του.
Στην έκθεσή του το 2024, ο Γενικός Επιθεωρητής της NASA αναγνώρισε 588 εξαρτήματα που λειτουργούν πέρα από την ονομαστική διάρκεια ζωής τους. Η εύρεση ανταλλακτικών γίνεται δύσκολη καθώς οι προμηθευτές σταματούν την πραγωγή.
Ο ISS προγραμματίζεται να καταστραφεί το 2031 πέφτοντας στην ατμόσφαιρα. Τον Ιούνιο του 2024, η SpaceX εξασφάλισε συμβόλαιο 843 εκατ. δολαρίων για την ανάπτυξη του σκάφους που θα δώσει στον σταθμό το τελευταίο σπρώξιμο.
Για μετά το 2030 η NASA συγχρηματοδοτεί την ανάπτυξη ιδιωτικών διαστημικών σταθμών, μεταξύ άλλων της Airbus και της Blue Origin του Τζεφ Μπέζος.
Αν και παραμένει ασαφές αν η αγορά ιδιωτικών σταθμών είναι βιώσιμη, αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι μια εμπορική υποδομή στη θέση του ISS είναι απαραίτητη προκειμένου να ανταγωνιστούν οι ΗΠΑ τον διαστημικό σταθμό της Κίνας.
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