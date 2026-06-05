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Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Από τις μπομπίνες των παραστάσεων στη μεγάλη καριέρα
Go Fun 05 Ιουνίου 2026, 16:30

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Από τις μπομπίνες των παραστάσεων στη μεγάλη καριέρα

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης είναι ο νέος καλεσμένος της Νίκης Λυμπεράκη αυτή την Κυριακή στο «Πάμε μια βόλτα;» του MEGA

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Μια από τις πιο συγκινητικές και καθοριστικές ιστορίες της ζωής του αφηγείται ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη, που θα μεταδοθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 17:20, στο MEGA.

Ο αγαπημένος ηθοποιός γυρίζει τον χρόνο πίσω, στο 1979, όταν σε ηλικία μόλις 17 ετών βρέθηκε για πρώτη φορά σε θεατρική πρόβα, χωρίς να φαντάζεται ότι εκείνη η εμπειρία θα καθόριζε ολόκληρη τη μετέπειτα πορεία του.

Όλα ξεκίνησαν χάρη στον Χρήστο Αρνομάλλη, συμμαθητή του αδελφού του, ο οποίος εκείνη την περίοδο είχε συνιδρύσει, μαζί με σημαντικές προσωπικότητες του θεάτρου όπως ο Νικηφόρος Παπανδρέου, η Έφη Σταμούλη, ο Νίκος Σεργιανόπουλος και η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, την Πειραματική Σκηνή της Τέχνης στη Θεσσαλονίκη.

Ένα βράδυ, ο Αρνομάλλης ενημέρωσε τον νεαρό τότε Κυριακίδη ότι την επόμενη ημέρα η ομάδα είχε πρόβα. Από απλή περιέργεια αποφάσισε να την παρακολουθήσει.

Η πρόβα πραγματοποιούνταν στο θέατρο του Αμερικανικού Κολλεγίου «Ανατόλια», το οποίο είχε παραχωρηθεί στην ομάδα για τις ανάγκες της προετοιμασίας του έργου «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ.

Η πρώτη αυτή επαφή αποδείχθηκε αποκαλυπτική. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης γοητεύτηκε από τον κόσμο του θεάτρου και άρχισε να επιστρέφει ξανά και ξανά στις πρόβες.

Σύντομα, από απλός παρατηρητής έγινε πολύτιμος βοηθός της ομάδας, αναλαμβάνοντας αρχικά να χειρίζεται το μαγνητοφωνάκι που αναπαρήγαγε τη μουσική της παράστασης και αργότερα να μεταφέρει τις μπομπίνες.

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Η καθοριστική στιγμή, ωστόσο, ήρθε λίγο αργότερα, όταν η Πειραματική Σκηνή της Τέχνης ανέβασε παράσταση στο Θέατρο «Αυλαία».

Μετά το τέλος κάθε παράστασης, ο νεαρός τότε Κυριακίδης έπρεπε να μεταφέρει τις μπομπίνες στα καμαρίνια, διασχίζοντας τη σκηνή.

Κάποιο από εκείνα τα βράδια, όπως περιγράφει, ανεβαίνοντας στη σκηνή μετά το τέλος της παράστασης, ένιωσε την ενέργεια του κοινού να παραμένει ακόμη ζωντανή στον χώρο.

Μια αίσθηση που τον διαπέρασε και τον έκανε να ανατριχιάσει. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή συνειδητοποίησε ότι το θέατρο ήταν το «σπίτι» του.

Η εμπειρία αυτή στάθηκε αρκετή για να τον οδηγήσει προς την υποκριτική.

Εντάχθηκε και ο ίδιος στην Πειραματική Σκηνή της Τέχνης, η οποία εξελίχθηκε στο μεγάλο εφαλτήριο μιας σπουδαίας καλλιτεχνικής διαδρομής που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη να αποτελεί μία από τις πιο αγαπητές και αναγνωρίσιμες μορφές του ελληνικού θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου.

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