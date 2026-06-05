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ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 415.000 λαθραίων τσιγάρων στο Ελ. Βενιζέλος
Οικονομικές Ειδήσεις 05 Ιουνίου 2026, 18:32

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 415.000 λαθραίων τσιγάρων στο Ελ. Βενιζέλος

Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι από τα λαθραία τσιγάρα που εντόπισε η ΑΑΔΕ φτάνουν στις 85.000 ευρώ

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Ένα ακόμη πλήγμα κατά του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων επέφεραν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποτρέποντας εγκαίρως την εισαγωγή και διάθεση μεγάλης ποσότητας λαθραίων τσιγάρων στην ελληνική αγορά.

Τι εντόπισε ο Bane της ΑΑΔΕ

Συγκεκριμένα, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, με τη βοήθεια του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανιχνευτή καπνικών, ΒΑΝΕ, εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά 414.900 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων.

Τα καπνικά προϊόντα ήταν κρυμμένα στις αποσκευές έντεκα επιβατών, οι οποίοι είχαν φτάσει στην Αθήνα με πτήσεις από την Αιθιοπία και την Αίγυπτο. Και οι έντεκα συνελήφθησαν άμεσα και προσήχθησαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Τα αμφιβόλου ποιότητας λαθραία τσιγάρα προορίζονταν για διάθεση στην εγχώρια αγορά, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, με τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους να φτάνουν στα 85.000€.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «η σημαντική αυτή επιτυχία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο και συστηματικό σχέδιο δράσης της ΑΑΔΕ για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου».

Με αμείωτη ένταση οι έλεγχοι στις πύλες εισόδου

Άλλωστε, τα αποτελέσματά του αποτυπώνονται και στην πρόσφατη πανευρωπαϊκή έκθεση της KPMG για τα παράνομα καπνικά προϊόντα, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα αναδεικνύεται σε πρωταθλήτρια μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταγράφοντας –για δεύτερη συνεχή χρονιά– τη μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση παράνομων τσιγάρων.

Ειδικότερα, το 2025, η κατανάλωση παράνομων προϊόντων καπνού στη χώρα μας μειώθηκε κατά 3,4 εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024, ενώ οι απώλειες δημοσίων εσόδων από διαφυγόντες φόρους και δασμούς περιορίστηκαν κατά 108 εκατομμύρια ευρώ.

«Πρόκειται για μια σημαντική αναγνώριση της μακροχρόνιας στρατηγικής μας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου. Ωστόσο, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση τους ελέγχους στις πύλες εισόδου της χώρας, προκειμένου να διασφαλίσουμε τα δημόσια έσοδα, να προστατεύσουμε τον υγιή ανταγωνισμό και κυρίως τη δημόσια υγεία», δήλωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

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