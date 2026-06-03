Συνεχίζονται τα σενάρια για Παναθηναϊκό και Ομπράντοβιτς – Τι αναφέρουν τα ΜΜΕ του εξωτερικού

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Ο Παναθηναϊκός έχει το μυαλό του στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος που ξεκινούν απόψε (21:00) στο ΣΕΦ με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, όμως στο εξωτερικό τα σενάρια για την επόμενη μέρα στο «τριφύλλι», συνεχίζονται, με το όνομα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο.

Ο Σέρβος τεχνικός που έχει κατακτήσει 5 ευρωπαϊκά με τους «πράσινους» είναι ο Νο1 υποψήφιος για την επόμενη ημέρα της ομάδας μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν, με το BasketNews να αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να τον φέρει πίσω, δίνοντας του «τρελά» χρήματα και «λευκή» επιταγή για το ρόστερ και τις αποφάσεις.

Όπως αναφέρουν στο εξωτερικό, ο Ομπράντοβιτς σκέφτεται σοβαρά την προοπτική της επιστροφής στο ΟΑΚΑ και θα απαντήσει μετά το τέλος του ελληνικού πρωταθλήματος, είτε είναι θετική είτε όχι η απάντηση του στον Παναθηναϊκό.

Το παρασκήνιο με Ομπράντοβιτς

Σύμφωνα με το BasketNews, ο 66χρονος προπονητής ήθελε χρόνο για να αφοσιωθεί στον εαυτό του και στην οικογένειά του μετά το τέλος της παρουσίας του στο Βελιγράδι. Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν είναι έτοιμος να ανοίξει άμεσα ένα νέο κεφάλαιο στην προπονητική του καριέρα ή αν θα προτιμήσει να μείνει εκτός πάγκων για μεγαλύτερο διάστημα. Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν λείπει.

Το BasketNews σημειώνει πως ο Παναθηναϊκός διερευνά την ιδέα επιστροφής του στο Telekom Center Athens, εκεί όπου ο Σέρβος τεχνικός έχτισε μια πραγματική δυναστεία και συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιτυχίες του συλλόγου.

Η αναφορά στο «τριφύλλι» έχει πάντα ξεχωριστή σημασία όταν αφορά τον Ομπράντοβιτς, καθώς η σχέση των δύο πλευρών δεν είναι απλώς επαγγελματική. Είναι ιστορική, συναισθηματική και βαθιά συνδεδεμένη με την ταυτότητα του Παναθηναϊκού στην Euroleague.

Στο ίδιο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά και στη Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία ανήκει στον οικονομικά ισχυρό επιχειρηματία, Όφερ Γιανάι και επίσης εξετάζει το προφίλ του Σέρβου προπονητή. Η ισραηλινή ομάδα ενδέχεται να μπει σε διαδικασία αλλαγής προπονητή, ειδικά αν δεν καταφέρει να κατακτήσει το πρωτάθλημα στο Ισραήλ, με τον Ομπράντοβιτς να αποτελεί ένα από τα ονόματα που μπορούν να αλλάξουν επίπεδο ένα ολόκληρο project.