Η Μαρσέιγ βάζει χορηγό για το νέο όνομα του Βελοντρόμ

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Η Ολιμπίκ Μαρσέιγ βρίσκεται μπροστά σε μια από τις σημαντικότερες εμπορικές αποφάσεις των τελευταίων ετών, καθώς το ιστορικό Βελοντρόμ ετοιμάζεται να αποκτήσει νέο χορηγικό όνομα μετά την ολοκλήρωση της δεκαετούς συνεργασίας με την Orange. Η αποχώρηση της γαλλικής τηλεπικοινωνιακής εταιρείας αφήνει κενό ένα συμβόλαιο που απέφερε περίπου 2,45 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με τη διοίκηση του συλλόγου να επιδιώκει πλέον μια συμφωνία πολύ μεγαλύτερης οικονομικής και επικοινωνιακής αξίας.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο διοικητικών εξελίξεων για τον σύλλογο. Μετά την αποχώρηση του Πάμπλο Λονγκόρια και την ανάληψη της προεδρίας από τον Στεφάν Ρισάρ, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί έναν οργανισμό που αποτιμάται σε περισσότερα από 590 εκατομμύρια ευρώ, η αναζήτηση νέου naming partner αποτελεί προτεραιότητα για τη νέα εποχή της Μαρσέιγ.

Το Βελοντρόμ παραμένει ένα από τα πλέον εμβληματικά γήπεδα της Ευρώπης. Με χωρητικότητα περίπου 67.000 θεατών και μέση προσέλευση που ξεπέρασε τους 63.000 φιλάθλους την περασμένη σεζόν, κατατάσσεται μεταξύ των γηπέδων με τη μεγαλύτερη προσέλευση παγκοσμίως. Η τεράστια εμπορική του απήχηση αποτελεί ισχυρό δέλεαρ για κάθε πολυεθνική εταιρεία που επιθυμεί να συνδέσει το όνομά της με ένα ποδοσφαιρικό brand διεθνούς εμβέλειας.

Αρχικά, αρκετοί θεωρούσαν ότι η φυσική επιλογή θα ήταν η CMA CGM, ο ναυτιλιακός κολοσσός με έδρα τη Μασσαλία και σημαντική παρουσία στη χορηγική δομή της ομάδας. Ωστόσο, το συγκεκριμένο ενδεχόμενο δεν προχώρησε, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες συνάντησε πολιτικές και θεσμικές δυσκολίες. Παράλληλα, εξετάστηκε και η προοπτική συνεργασίας με τη Caisse d’Epargne CEPAC, χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη.

Έτσι, η διοίκηση της Μαρσέιγ αποφάσισε να αλλάξει στρατηγική και να αναζητήσει έναν παγκόσμιο χορηγό που θα ενισχύσει τη διεθνή προβολή του συλλόγου. Με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη Φρανκ ΜακΚόρτ, ειδικευμένα πρακτορεία δραστηριοποιούνται πλέον εκτός Γαλλίας, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναζητώντας έναν συνεργάτη με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα και ισχυρή οικονομική επιφάνεια.

Το πρότυπο που έχει θέσει η Μαρσέιγ δεν είναι άλλο από το μοντέλο που εφαρμόστηκε στη Βαρκελώνη, όπου η συνεργασία της Μπαρτσελόνα με τη Spotify μετέτρεψε το ιστορικό Καμπ Νόου σε ένα από τα πιο εμπορικά επιτυχημένα παραδείγματα naming rights στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Στη Μασσαλία θεωρούν ότι μια αντίστοιχη συμφωνία θα μπορούσε να εκτοξεύσει τα εμπορικά έσοδα του συλλόγου και να ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή του παρουσία.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Revolut εμφανίζεται ως ο επικρατέστερος υποψήφιος. Η βρετανική fintech εταιρεία έχει ήδη αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στον χώρο του αθλητικού μάρκετινγκ, έχοντας συνδέσει το όνομά της με τη Μάντσεστερ Σίτι αλλά και με το εργοστασιακό πρόγραμμα της Audi στη Formula 1. Η γαλλική αγορά αποτελεί στρατηγικό στόχο για τη Revolut και ένα ενδεχόμενο naming του Βελοντρόμ θα της προσέφερε τεράστια προβολή σε μια χώρα όπου επιδιώκει να διευρύνει σημαντικά το πελατολόγιό της.

Το ενδιαφέρον αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Ο Μακρόν, γνωστός για τη συμπάθειά του προς τη Μαρσέιγ, χαιρέτισε δημόσια τα επενδυτικά σχέδια της Revolut στη Γαλλία, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία σχεδιάζει επενδύσεις ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ έως το 2030 και τη δημιουργία 200 νέων θέσεων εργασίας. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη σύνδεση των δηλώσεων αυτών με την υπόθεση του Βελοντρόμ, στη Γαλλία αρκετοί θεωρούν πως η ενίσχυση της παρουσίας της Revolut στη χώρα δημιουργεί ευνοϊκό έδαφος για μια πιθανή συνεργασία με την Ολιμπίκ Μαρσέιγ.

Για τη διοίκηση των Μασσαλών, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η αντικατάσταση της Orange, αλλά η σύναψη μιας συμφωνίας που θα μετατρέψει το Βελοντρόμ σε ένα διεθνές εμπορικό σημείο αναφοράς.

Εάν τελικά η Revolut καταλήξει να δώσει το όνομά της στο γήπεδο, η Μαρσέιγ θα έχει πετύχει έναν από τους βασικούς στόχους της νέας στρατηγικής της: να συνδέσει το ισχυρό ποδοσφαιρικό της brand με μια παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ακολουθώντας το μοντέλο που ήδη αποφέρει σημαντικά οφέλη στους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Οι επόμενοι μήνες αναμένονται καθοριστικοί, καθώς οι διαπραγματεύσεις εισέρχονται σε κρίσιμη φάση και το μέλλον του ονόματος του Βελοντρόμ παραμένει ένα από τα πιο «καυτά» επιχειρηματικά θέματα του γαλλικού ποδοσφαίρου.