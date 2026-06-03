Φεύγει ο Λαπροβίτολα από την Μπαρτσελόνα – Ποια ομάδα είναι φαβορί να τον πάρει

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Η Μπαρτσελόνα προχωράει σε ολικό «λίφτινγκ» τη νέα σεζόν και αναμένεται να αποχωρήσουν αρκετές παίκτες, με έναν εξ αυτών να είναι και ο Νίκολας Λαπροβίτολα.

Ο Αργεντινός γκαρντ έκλεισε τον κύκλο του στη Βαρκελώνη και ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στο φινάλε της χρονιάς και στην ACB είναι δεδομένο ότι θα αποχωρήσει από τον σύλλογο.

Τι λένε στην Ισπανία για το μέλλον του Λαπροβίτολα

Σύμφωνα με το Rumores de Basket και τον Νάτσο Μπράβο, η Χοβεντούτ έχει αρχίσει τις τελευταίες ημέρες να εξετάζει την πιθανότητα να φέρει ξανά στην Μπανταλόνα τον Λαπροβίτολα. Το σενάριο συνδέεται άμεσα με το μέλλον του παίκτη στην Μπαρτσελόνα, καθώς η υπόθεση μπορεί να προχωρήσει εφόσον υπάρξει αποχώρησή του από τους Καταλανούς.

«Η Χοβεντούτ εδώ και μερικές ημέρες διερευνά την πιθανή επιστροφή του Νίκολας Λαπροβίτολα, αν τελικά φύγει από την Μπαρτσελόνα», αναφέρει η σχετική πληροφορία, η οποία αποδίδεται στον Νάτσο Μπράβο. Ο Λαπροβίτολα γνωρίζει πολύ καλά το περιβάλλον της Χοβεντούτ, καθώς είχε αγωνιστεί εκεί πριν μετακομίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης και στη συνέχεια στην Μπαρτσελόνα.

Η πιθανή επιστροφή του θα είχε ξεχωριστή σημασία για τη Χοβεντούτ, όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και συναισθηματικά, καθώς πρόκειται για παίκτη που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην ομάδα της Μπανταλόνα. Προς το παρόν, πάντως, η υπόθεση βρίσκεται σε επίπεδο διερεύνησης και εξαρτάται απόλυτα από τις αποφάσεις που θα παρθούν στην Μπαρτσελόνα για το ρόστερ της νέας σεζόν.