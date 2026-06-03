Έκσταση και… δάκρυα στη Βόρεια Κορέα: Η viral αντίδραση γυναικείας ομάδας μπροστά στον Κιμ Γιονγκ Ουν (vid)
Ομάδα της Βορείου Κορέας κατακτά το Champions League γυναικών και οι παίκτριές της ξεσπούν σε κλάματα όταν συναντούν τον Κιμ Γιονγκ Ουν.
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Η βορειοκορεατική ομάδα του ποδοσφαίρου γυναικών, Naegohyang Women’s FC, κατέκτησε το Champions League Ασίας νικώντας 1-0 την ιαπωνική Tokyo Verdy Beleza στον μεγάλο τελικό. Ωστόσο, το… highlight της βραδιάς δεν ήταν αυτό!
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το CNN, η ψυχραιμία που επέδειξαν οι νικήτριες μετά τη νίκη τους, πήγε περίπατο όταν στο… κάδρο μπήκε ο Κιμ Γιονγκ Ουν! Η αντίδραση της ομάδας είναι ήδη viral στα social media, με τις Βορειοκορεάτισσες να παρουσιάζουν μια εικόνα… έκστασης, όταν συναντούν τον ηγέτη της χώρας τους.
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Κάποιες χειροκροτούν, κάποιες πανηγυρίζουν, άλλες ξεσπούν σε κλάματα ενώ η ομάδα κάποια στιγμή σχηματίζει έναν κύκλο και… χορεύει γύρω από τον 42χρονο ανώτατο ηγέτη της Βορείου Κορέας.
«Μπορεί η κατάκτηση του τίτλου να τις έκανε εθνικές ηρωίδες για τη Βόρεια Κορέα, αλλά ήταν η συνάντηση με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας τους που τους έφερε δάκρυα στα μάτια» αναφέρει στο σχόλιό του το αμερικανικό δίκτυο.
北朝鮮女子サッカーのクラブチーム「ネゴヒャン（私の故郷）女子蹴球団」は日本を破り「アジア・チャンピオンズリーグ」（ACL）で初優勝した。…
— ヴィズマーラ恵子🇮🇹 (@vismoglie) June 2, 2026
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