Οι επιστήμες και η μηχανική θεωρούνταν πάντα, στερεοτυπικά μιλώντας, αντρική υπόθεση. Με την πάροδο του χρόνου, οι γυναίκες «κατακτούν» θέσεις των επιστημονικών κλάδων όλο και περισσότερο.

Ο αριθμός των γυναικών που εργάζονται ως επιστήμονες και μηχανικοί στην Ευρώπη αυξάνεται χρόνο με το χρόνο.

Ειδικότερα, το 2025, περισσότερα από 81,6 εκατομμύρια άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ηλικίας 15 έως 74 ετών απασχολούνταν στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας , σημειώνοντας αύξηση 1,8% από το 2024 (που αντιστοιχεί σε 1,5 εκατομμύριο άτομα) και αύξηση 25,3% την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με την Eurostat.

Πόσες γυναίκες επιστήμονες και μηχανικοί υπάρχουν στην ΕΕ

Από τα 81,6 εκατομμύρια άτομα, το 52,5% ήταν γυναίκες (42,8 εκατομμύρια), οι οποίες εργάζονταν κυρίως σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών. Το μερίδιό τους αυξήθηκε κατά 2,3% σε σύγκριση με το 2024 και κατά ένα εντυπωσιακό 27,9% σε σύγκριση με το 2015, που αντιστοιχεί σε απόλυτη αύξηση άνω των 9,3 εκατομμυρίων γυναικών σε επαγγέλματα στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας τα τελευταία 10 χρόνια.

Τα επαγγέλματα στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι εκείνα στα οποία οι κύριες εργασίες απαιτούν υψηλό επίπεδο επαγγελματικών γνώσεων ή τεχνικών γνώσεων και εμπειρίας σε 1 ή περισσότερους τομείς των φυσικών και βιοεπιστημών ή των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ στο επίπεδο 1 της Ονοματολογίας των εδαφικών μονάδων για τις στατιστικές (NUTS 1), τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών που απασχολούνται στην επιστήμη και την τεχνολογία το 2025 παρατηρήθηκαν στη Λετονία, με 62,4% (μία ενιαία περιφέρεια σε αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας), ακολουθούμενη από την ουγγρική περιφέρεια της Μεγάλης Πεδιάδας και του Βορρά, με 61,1%, και την Εσθονία (επίσης μία ενιαία περιφέρεια σε αυτό το επίπεδο), με 60,5%.

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη γαλλική περιφέρεια της Κορσικής (42,7%), στη Μάλτα (46,0%) και στην περιοχή του Κέντρου στην Ιταλία (47,2%).

Το ποσοστό των γυναικών στην Ελλάδα

Οι γυναίκες αντιπροσώπευαν περισσότερο από το ήμισυ όλων των εργαζομένων στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας στην Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες αποτελούσαν το 55,7% του εργατικού δυναμικού της κεντρικής Ελλάδας στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας, κατατάσσοντας την χώρα μας πάνω από το μέσο όρο σε έναν τομέα που περιλαμβάνει επαγγέλματα που απαιτούν προηγμένη επαγγελματική ή τεχνική εμπειρογνωμοσύνη σε τομείς όπως οι φυσικές και οι βιοεπιστήμες, οι κοινωνικές επιστήμες και οι ανθρωπιστικές επιστήμες.

Το ίδιο ποσοστό στη Βόρεια Ελλάδα ανέρχεται στο 53,5%, ενώ στα νησιά του Αιγαίου στο 52,2%. Το χαμηλότερο ποσοστό εντοπίζεται στην Αττική, με 51%.

Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται ως επιστήμονες και μηχανικοί

Οι επιστήμονες και οι μηχανικοί αποτελούν μια σημαντική υποομάδα όλων των ατόμων που απασχολούνται στην επιστήμη και την τεχνολογία στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ένα τέταρτο (24,8%).

Η Γερμανία απασχολούσε το μεγαλύτερο μερίδιο μεταξύ των χωρών της ΕΕ, με 4,2 εκατομμύρια επιστήμονες και μηχανικούς.

Παρόλο που οι γυναίκες αποτελούσαν περισσότερο από το ήμισυ των απασχολούμενων στην επιστήμη και την τεχνολογία, παρέμειναν υποεκπροσωπούμενες μεταξύ των επιστημόνων και των μηχανικών, αντιπροσωπεύοντας το 40,8% του συνόλου τους το 2025.

Αυτό το ποσοστό αυξήθηκε μόνο κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες τα τελευταία 10 χρόνια, ενώ ο απόλυτος αριθμός γυναικών που εργάζονται ως επιστήμονες και μηχανικοί αυξήθηκε κατά 54,4% κατά την ίδια περίοδο, από 5,3 εκατομμύρια το 2015 σε 8,2 εκατομμύρια το 2025.