Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
Eurostat: Πόσες γυναίκες επιστήμονες και μηχανικοί υπάρχουν στην ΕΕ – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 02 Ιουνίου 2026, 14:00

Ο αριθμός των γυναικών που εργάζονται ως επιστήμονες και μηχανικοί στην Ευρώπη αυξάνεται χρόνο με το χρόνο

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Οι επιστήμες και η μηχανική θεωρούνταν πάντα, στερεοτυπικά μιλώντας, αντρική υπόθεση. Με την πάροδο του χρόνου, οι γυναίκες «κατακτούν» θέσεις των επιστημονικών κλάδων όλο και περισσότερο.

Ο αριθμός των γυναικών που εργάζονται ως επιστήμονες και μηχανικοί στην Ευρώπη αυξάνεται χρόνο με το χρόνο.

Ειδικότερα, το 2025, περισσότερα από 81,6 εκατομμύρια άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ηλικίας 15 έως 74 ετών απασχολούνταν στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας , σημειώνοντας αύξηση 1,8% από το 2024 (που αντιστοιχεί σε 1,5 εκατομμύριο άτομα) και αύξηση 25,3% την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με την Eurostat.

Πόσες γυναίκες επιστήμονες και μηχανικοί υπάρχουν στην ΕΕ

Από τα 81,6 εκατομμύρια άτομα, το 52,5% ήταν γυναίκες (42,8 εκατομμύρια), οι οποίες εργάζονταν κυρίως σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών. Το μερίδιό τους αυξήθηκε κατά 2,3% σε σύγκριση με το 2024 και κατά ένα εντυπωσιακό 27,9% σε σύγκριση με το 2015, που αντιστοιχεί σε απόλυτη αύξηση άνω των 9,3 εκατομμυρίων γυναικών σε επαγγέλματα στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας τα τελευταία 10 χρόνια.

Τα επαγγέλματα στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι εκείνα στα οποία οι κύριες εργασίες απαιτούν υψηλό επίπεδο επαγγελματικών γνώσεων ή τεχνικών γνώσεων και εμπειρίας σε 1 ή περισσότερους τομείς των φυσικών και βιοεπιστημών ή των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ στο επίπεδο 1 της Ονοματολογίας των εδαφικών μονάδων για τις στατιστικές (NUTS 1), τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών που απασχολούνται στην επιστήμη και την τεχνολογία το 2025 παρατηρήθηκαν στη Λετονία, με 62,4% (μία ενιαία περιφέρεια σε αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας), ακολουθούμενη από την ουγγρική περιφέρεια της Μεγάλης Πεδιάδας και του Βορρά, με 61,1%, και την Εσθονία (επίσης μία ενιαία περιφέρεια σε αυτό το επίπεδο), με 60,5%.

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη γαλλική περιφέρεια της Κορσικής (42,7%), στη Μάλτα (46,0%) και στην περιοχή του Κέντρου στην Ιταλία (47,2%).

Ο χάρτης που αφορά στην Ευρώπη. Πηγή: Eurostat

Το ποσοστό των γυναικών στην Ελλάδα

Οι γυναίκες αντιπροσώπευαν περισσότερο από το ήμισυ όλων των εργαζομένων στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας στην Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες αποτελούσαν το 55,7% του εργατικού δυναμικού της  κεντρικής Ελλάδας στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας, κατατάσσοντας την χώρα μας πάνω από το μέσο όρο σε έναν τομέα που περιλαμβάνει επαγγέλματα που απαιτούν προηγμένη επαγγελματική ή τεχνική εμπειρογνωμοσύνη σε τομείς όπως οι φυσικές και οι βιοεπιστήμες, οι κοινωνικές επιστήμες και οι ανθρωπιστικές επιστήμες.

Το ίδιο ποσοστό στη Βόρεια Ελλάδα ανέρχεται στο 53,5%, ενώ στα νησιά του Αιγαίου στο 52,2%. Το χαμηλότερο ποσοστό εντοπίζεται στην Αττική, με 51%.

Ο χάρτης για την Ελλάδα. Πηγή: Eurostat

Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται ως επιστήμονες και μηχανικοί

Οι επιστήμονες και οι μηχανικοί αποτελούν μια σημαντική υποομάδα όλων των ατόμων που απασχολούνται στην επιστήμη και την τεχνολογία στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ένα τέταρτο (24,8%).

Η Γερμανία απασχολούσε το μεγαλύτερο μερίδιο μεταξύ των χωρών της ΕΕ, με 4,2 εκατομμύρια επιστήμονες και μηχανικούς.

Παρόλο που οι γυναίκες αποτελούσαν περισσότερο από το ήμισυ των απασχολούμενων στην επιστήμη και την τεχνολογία, παρέμειναν υποεκπροσωπούμενες μεταξύ των επιστημόνων και των μηχανικών, αντιπροσωπεύοντας το 40,8% του συνόλου τους το 2025.

Αυτό το ποσοστό αυξήθηκε μόνο κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες τα τελευταία 10 χρόνια, ενώ ο απόλυτος αριθμός γυναικών που εργάζονται ως επιστήμονες και μηχανικοί αυξήθηκε κατά 54,4% κατά την ίδια περίοδο, από 5,3 εκατομμύρια το 2015 σε 8,2 εκατομμύρια το 2025.

Eurostat: Στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Social loafing: Όταν η ομάδα δουλεύει… αλλά όχι όλοι

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

Ουγγαρία: Σχεδιάζει νέο φόρο πλούτου που θα στοχεύει τους ολιγάρχες – «Ας το ονομάσουμε εκδίκηση της κοινωνίας»
Διεθνής Οικονομία 02.06.26

Ο νέος πρωθυπουργός στην Ουγγαρία, Πέτερ Μαγιάρ αποκαλεί την πολιτική ένδειξη «κοινωνικής δικαιοσύνης» μετά από χρόνια πολιτικής αφοσίωσης που ανταμείφθηκαν με οικονομικές ευκαιρίες.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Στο έλεος του καιρού: Απρόσιτος ο κλιματισμός για εκατομμύρια Ευρωπαίους – Η Ελλάδα στο κόκκινο
Χιλιάδες άνθρωποι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να υπομένουν τις ακραίες θερμοκρασίες. Με τους καύσωνες να αναδεικνύονται ως το κύριο κλιματικό πρόβλημα, πώς προετοιμάζονται οι Ευρωπαίοι;

Ανεργία των νέων: Μπορεί τελικά να μην φταίει η ΑΙ – Η τηλεργασία έχει κάνει μεγαλύτερη ζημιά
Η τηλεργασία, που έγινε το modus operandi στη διάρκεια της πανδημίας και έμεινε, φαίνεται ότι είναι ο βασικός παράγοντας για την ανεργία των νέων στις ΗΠΑ. Οι εταιρείες για τις θέσεις αυτές προτιμούν έμπειρους εργαζόμενους.

Από τις αγγελίες στην AI: Πώς αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων το 2026
Το τοπίο των προσλήψεων μετασχηματίζεται ριζικά, καθώς η AI και οι στρατηγικές βασισμένες σε δεξιότητες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες εντοπίζουν, αξιολογούν και προσελκύουν ταλέντα.

Από τα δισεκατομμύρια στα τρισεκατομμύρια – Τα χρυσά πρόσωπα των αγορών
Δεν έχουν προηγούμενο περιουσίες, κεφαλαιοποιήσεις και αποτιμήσεις εισηγμένων και μη - Oι ισχυροί παίκτες μάχονται για το ποιος μπορεί να διαχειριστεί τα μεγαλύτερα αποθέματα κεφαλαίου

Η μεσαία τάξη στις ΗΠΑ ξοδεύει περισσότερα
Το όνειρο της απόκτησης κατοικίας γίνεται εξαιρετικά δύσκολο στις ΗΠΑ και οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν περισσότερα αγοράζοντας premium προϊόντα και υπηρεσίες

Η πατρίδα της τηγανητής πατάτας έχει πρόβλημα – Παράγει πάρα πολλές πατάτες και δεν μπορεί να τις πουλήσει
Οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη είχαν μια σημαντική παράπλευρη απώλεια: μείωσε τις εισαγωγές πατάτας στις ΗΠΑ. Αλλά τώρα το Βέλγιο έχει συγκομιδή-ρεκόρ αλλά κανείς δεν αγοράζει πατάτες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη
Στη Βρετανία, η συζήτηση αυτή αποκτά πλέον επίσημη διάσταση, καθώς κυβερνητικοί και στρατιωτικοί παράγοντες εξετάζουν το ενδεχόμενο χαλάρωσης των περιορισμών που απαιτούν την ανθρώπινη συμμετοχή στην επιλογή στρατιωτικών στόχων

Πίνακας διαιτητών Super League: Σοκ για Σιδηρόπουλο που έμεινε εκτός, μόνο VAR ο Παπαδόπουλος, τέσσερις νέοι
Λίγες αλλαγές τον πίνακα των διαιτητών της Super League. Μόνο ο Σιδηρόπουλος έμεινε εκτός, ο Παπαδόπουλος θα είναι μόνο VAR και ανέβηκαν οι Τσέτσιλας Ντάουλα, Φίτσας, Κατόπης

Στέγαση: Αύξηση κατά 85% στις τιμές κατοικιών την τελευταία δεκαετία – Τι δείχνει νέα έκθεση
Έκθεση του ΔΝΤ που βασίστηκε σε στοιχεία της πλατφόρμας Spitogatos αναδεικνύει ότι το πρόβλημα με τη στέγαση στην Ελλάδα δεν έχει να κάνει με την έλλειψη κατοικιών

Ο πιλότος του ελικοπτέρου του Μίχαελ Σουμάχερ σπάει τη σιωπή 13 ετών: «Αυτό που είδα με συγκλόνισε»
Ο Γιανίκ Νταϊνέζε, ο πιλότος που συμμετείχε στη διάσωση του Σουμάχερ στο βουνό, αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες για το ατύχημα και τις συνέπειές του.

ΣΥΡΙΖΑ για Ντίλιαν: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών
«Όταν ο κ. Ντίλιαν αφήνει να εννοηθεί ότι γνωρίζει πρόσωπα, γεγονότα και διαδρομές της υπόθεσης και ταυτόχρονα εξαπολύει προειδοποιητικές βολές προς την κυβέρνηση και τους θεσμούς, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σιωπά», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΚΚΕ για βλάβη στον ΗΣΑΠ: Η «κανονικότητα» της ταλαιπωρίας έχει τη σφραγίδα της εμπορευματοποίησης των μεταφορών
«Δέκα μέρες μετά την κυβερνητική φιέστα, σήμερα χιλιάδες εργαζόμενοι δεν μπόρεσαν να πάνε έγκαιρα στις δουλειές τους», αναφέρει το ΚΚΕ σχετικά με τη βλάβη που σημειώθηκε στον ΗΣΑΠ

Σήμερα καταθέτει η ΝΔ την πρότασή της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Ο Μητσοτάκης της συγκάλυψης μιλάει για το άρθρο περί ευθύνης υπουργών
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του ως προς την «γαλάζια» πρόταση για την συνταγματική αναθεώρηση, μιλάει πάλι για τις «προσφιλείς» του «παθογένειες δεκαετιών», αλλά και για «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», τονίζοντας την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών ενώ ο ίδιος και η κυβέρνησή του «μπάζωσαν» κάθε προσπάθεια απόδοσης ευθυνών για Τέμπη, υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Πέθανε η αγωνίστρια της Αριστεράς, Ελένη Πορτάλιου
Από την περίοδο της δικτατορίας, κατά την οποία είχε υποστεί διώξεις, η Ελένη Πορτάλιου παρέμεινε συνεπής στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες ενώ ταυτόχρονα είχε επιδείξει σημαντικό επιστημονικό έργο

Πυρ ομαδόν για την άρνηση των ΗΠΑ να επαναπατρίσουν Αμερικανούς με Έμπολα – Διαδηλώσεις με νεκρούς στην Κένυα
Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν «κλινικές, ηθικές, επιχειρησιακές και νομικές ανησυχίες», ενώ στην Κένυα, όπου οι ΗΠΑ σχεδιάζουν κέντρο καραντίνας για τον Έμπολα, ξέσπασαν διαδηλώσεις.

Απόφαση ένταξης έργου για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό σχολικών μονάδων της Αττικής
«Η Αττική οφείλει να πρωταγωνιστεί στη νέα ψηφιακή εποχή - και τα ψηφιακά άλματα της εκπαίδευσής μας είναι ψηφιακά άλματα ολόκληρης της κοινωνίας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής.

Eurostat: Σχεδόν δύο μονάδες πάνω από την ευρωζώνη εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο
Αυξήθηκε τον Μάιο ο πλήθωρισμός στην Ελλάδα, φθάνοντας στο 5%, έναντι 4,6% τον Απρίλιο, ενώ άνοδος σημειώθηκε και στην ευρωζώνη κατά 0,2 μονάδες, σύμφωνα με την Eurostat

Νέα Αριστερά: Η αποχώρηση στελεχών και βουλευτών συνδέεται με την ίδρυση της ΕΛΑΣ – Συνεχίζουμε
Σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, χαρακτηρίζει αναμενόμενη την αποχώρηση στελεχών και βουλευτών - «Θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παράλυσης», προσθέτει

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

