Culture Live 01 Ιουνίου 2026, 06:00

Πριν το πρώτο αίμα: Ράμπο χωρίς Σιλβέστερ Σταλόνε γίνεται;

Επτά χρόνια μετά την κυκλοφορία του Rambo: Last Blood, ο Τζον Ράμπο είναι έτοιμος να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη - αλλά θα είναι εντελώς διαφορετικός

Ήταν φθινόπωρο του 1982 όταν στις σκοτεινές αίθουσες έκανε την εμφάνισή της μια ταινία και ένας αντι-ήρωας που αρχικά κανείς δεν πίστεψε ότι μπορεί να «επιβιώσει» στον χώρο του θεάματος. Κι όμως ο Τζον Ράμπο πήγε κόντρα σε όλες τις προβλέψεις και ο Σιλβέστερ Σταλόνε πιστώθηκε ένα ακόμα επιτυχημένο franchise μετά τον Ρόκι.

Ο «Σλάι» επέστρεψε στον ρόλο του βετεράνου στρατιώτη ακόμα τέσσερις φορές από τότε – με το 2019 να ρίχνει τους τίτλους τέλους με το Last Blood. Ήταν ξεκάθαρο ότι η χώρα και ο κινηματογράφος δεν είχαν ανάγκη από αυτή την καλτ φιγούρα.

Και ενώ θεωρούσαν δεδομένο ότι ο κύκλος του Ράμπο είχε τελειώσει οριστικά, την άνοιξη του 2025 άρχισαν να ακούγονται οι πρώτες φήμες για την επιστροφή του. Έστω και χωρίς τον Σταλόνε.

Οι φήμες έγιναν πραγματικότητα και πριν από λίγες ημέρες η Lionsgate ανακοίνωσε ότι το John Rambo, το prequel της θρυλικής ταινίας δράσης, θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 4 Ιουνίου 2027.

Σε σκηνοθεσία του Γιάλμαρι Χελάντερ, το φιλμ θα ξετυλίξει την ιστορία προέλευσης του εμβληματικού χαρακτήρα και θα διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα της ταινίας First Blood του 1982. Όσο για τον ήρωα; Ο Νόα Σεντίνεο παίρνει τη σκυτάλη από τον Σιλβέστερ Σταλόνε αν θα συνεχίσει την επιτυχία του franchise έχει αγγίξει τα 819 εκατ. δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Ντέιβιντ Χάρμπορ, Τζέιμς Φράνκο, Τζέισον Τόμπιν, Κουίνσι Αϊζάια και Τζέφερσον Γουάιτ.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα μαζί με ένα πρότζεκτ της Paramount που ακόμα δεν έχει τίτλο και λίγο μετά το «Star Wars: Starfighter» των Disney/Lucasfilm, σε σκηνοθεσία Σον Λέβι και με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ.

Αγορές: Mετοχές σε ρεκόρ, πετρέλαιο σε διόρθωση και αυξανόμενη απόκλιση στην παγκόσμια ανάπτυξη

Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Πόλεμοι: Η έξυπνη τεχνολογία τους καθιστά πλέον μια ανόητη επιλογή

Πόλεμοι: Η έξυπνη τεχνολογία τους καθιστά πλέον μια ανόητη επιλογή

Το «Backrooms» σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων – Η ταινία για την οποία μιλούν όλοι
Όνειρο, πραγματικότητα 31.05.26

Το «Backrooms» σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων – Η ταινία για την οποία μιλούν όλοι

Τελικά, όπως όλα δείχνουν οι νέοι δεν βαριούνται να επισκεφτούν το σινεμά. Τρανή απόδειξη; Τα μηδενικά που κατάφερε να κερδίσει το «Backrooms» στο box office.

Γλυπτά του Παρθενώνα: Η «ιστορική συμφωνία» που έχει βαλτώσει
Ατέρμονος διάλογος 31.05.26

Η «ιστορική συμφωνία» για τα Γλυπτά του Παρθενώνα που έχει βαλτώσει

Αθήνα και Λονδίνο παραμένουν εγκλωβισμένες σε ένα διαχρονικό πολιτιστικό αδιέξοδο, καθώς οι διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο για τα Γλυπτά δεν έχουν προχωρήσει από το περασμένο φθινόπωρο

Και όχι αδίκως – Η Έμιλι Μπλαντ δηλώνει ότι «φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη»
«Πλησιάζουμε» 30.05.26

Και όχι αδίκως – Η Έμιλι Μπλαντ δηλώνει ότι «φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη»

H Έμιλι Μπλαντ, η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία «Disclosure Day» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, αποκάλυψε πρόσφατα ότι αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει ΑΙ για την κεντρική σκηνή της.

Όταν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο πλήρωσε 5.000 δολάρια σε έναν οδοντίατρο για να του καταστρέψει τα δόντια
Cape Fear 30.05.26

Όταν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο πλήρωσε 5.000 δολάρια σε έναν οδοντίατρο για να του καταστρέψει τα δόντια

Γιατί το Ακρωτήρι του Φόβου είναι το απόλυτο θρίλερ; Από τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στον Χαβιέ Μπαρδέμ ο ρόλος του εκδικητικού ψυχοπαθή Μαξ Κάντι παραμένει αλλόκοτα γοητευτικός.

Oι δύο σκηνοθέτες που έφεραν τον Τζον Τραβόλτα πίσω από την κάμερα
«Μαθαίνεις» 30.05.26

Oι δύο σκηνοθέτες που έφεραν τον Τζον Τραβόλτα πίσω από την κάμερα

O Τζον Τραβόλτα έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «Propeller One-Way Night Coach» και κατονόμασε μερικούς σπουδαίους επαγγελματίες οι οποίοι τον ενέπνευσαν σε αυτό το βήμα.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον γίνεται ο παρουσιαστής του ριάλιτι «To Catch a Predator»
Κάμερες παντού; 29.05.26

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ενσαρκώνει έναν παρουσιαστή ριάλιτι που κυνηγάει ενήλικους που επιδιώκουν σεξ με ανήλικα

Το «Primetime» με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον είναι μια επερχόμενη βιογραφική ταινία του σκηνοθέτη Λανς Όπενχαϊμ, βασισμένη στο ριάλιτι σόου του Dateline NBC «To Catch a Predator».

Έχει βαλθεί να παραμείνει στη φυλακή; Ο άνδρας που καυχιόταν ότι σκότωσε τον Tupac
«Φήμη και πλούτος» 29.05.26

Έχει βαλθεί να παραμείνει στη φυλακή; Ο άνδρας που καυχιόταν ότι σκότωσε τον Tupac

Σύμφωνα με την New York Post, ο Keefe D φέρεται να αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με τη δολοφονία του Tupac σε ηχογραφημένες κλήσεις, ενώ συζητούσε για πιθανά κινηματογραφικά έργα για την υπόθεση.

Ο Δράκουλας του Κρίστοφερ Λι επιστρέφει πιο αιματηρός από ποτέ
Τρόμος 29.05.26

Ούρλιαζαν από τον φόβο τους: Ο Δράκουλας του Κρίστοφερ Λι επιστρέφει και είναι πιο αιματηρός από ποτέ

Ο πιο διάσημος Δράκουλας όλων των εποχών, αυτός του Κρίστοφερ Λι, επιστρέφει στις βρετανικές αίθουσες 68 χρόνια μετά την κυκλοφορία του - και για πρώτη φορά με τις κομμένες σκηνές που έκαναν τους θεατές να λιποθυμούν

Το Βρετανικό Μουσείο, η «σιωνιστική προπαγάνδα» και οι Εβραίοι ενάντια στο Ισραήλ
Παρασκήνιο 29.05.26

Το Βρετανικό Μουσείο ξανά στο στόχαστρο - Η «σιωνιστική προπαγάνδα» και οι Εβραίοι ενάντια στο Ισραήλ

Το Βρετανικό Μουσείο ακύρωσε ομιλία για το αρχαίο Ισραήλ και την Ιουδαία, με Εβραίους σχολιαστές να κάνουν λόγο για «απαράδεκτη απόφαση» και άλλους να ετοιμάζουν διαμαρτυρίες.

Ορφανή, ντίβα, χαζοξανθιά, σύμβολο του σεξ, τραγική – Το BBC για τους μύθους της Μέριλιν και τη μόνη αλήθεια
Οι φίλοι την έλεγαν ΜΜ 29.05.26

Ορφανή, ντίβα, χαζοξανθιά, σύμβολο του σεξ, τραγική – Το BBC για τους μύθους της Μέριλιν και τη μόνη αλήθεια

Τέσσερις ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της Μέριλιν Μονρόε, ένα νέο ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ του BBC φέρνει στο φως τη βαθιά ανθρώπινη πλευρά της

Ανατροπή: Ο Τομ Χάρντι δεν απολύθηκε από το MobLand
Εξελίξεις 29.05.26

Ανατροπή στις καθυστερήσεις; Ο Τομ Χάρντι δεν απολύθηκε από το MobLand - Τι θα γίνει με τη σειρά;

Ενώ οι φήμες οργίαζαν ότι η (πολιτική) κόντρα ανάμεσα στην Έλεν Μίρεν και τον Τομ Χάρντι οδήγησε στην απόλυση του τελευταίου από τη σειρά MobLand, ένα νέο ρεπορτάζ έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω

100 χρόνια Μέριλιν Μονρόε – Ακόμη και τα εσώρουχα της στο σφυρί στην πιο ιδιωτική δημοπρασία όλων
Icon 01.06.26

100 χρόνια Μέριλιν Μονρόε – Ακόμη και τα εσώρουχα της στο σφυρί στην πιο ιδιωτική δημοπρασία όλων

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της γυναίκας που επαναπροσδιόρισε τη θηλυκότητα, μια αυστηρά ιδιωτική δημοπρασία φέρνει μυστικά της Μέριλιν στο φως

Από τα δισεκατομμύρια στα τρισεκατομμύρια – Τα χρυσά πρόσωπα των αγορών
Αλλαγή... εποχής 01.06.26

Από τα δισεκατομμύρια στα τρισεκατομμύρια - Τα χρυσά πρόσωπα των αγορών

Δεν έχουν προηγούμενο περιουσίες, κεφαλαιοποιήσεις και αποτιμήσεις εισηγμένων και μη - Oι ισχυροί παίκτες μάχονται για το ποιος μπορεί να διαχειριστεί τα μεγαλύτερα αποθέματα κεφαλαίου

Η σκιά του πολέμου στη Ρουμανία
Κόσμος 01.06.26

Η σκιά του πολέμου στη Ρουμανία

Το Βουκουρέστι κλείνει το ρωσικό προξενείο στην Κονστάντσα - Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αμφισβήτησε ότι το drone που συνετρίβη ήταν ρωσικό

Το αφεντικό της OpenAI άλλαξε γνώμη – Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μη φέρει εργασιακό Αρμαγεδδώνα τελικά
Λέει την αλήθεια; 01.06.26

Το αφεντικό της OpenAI άλλαξε γνώμη – Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μη φέρει εργασιακό Αρμαγεδδώνα τελικά

Ο Σαμ Άλτμαν δήλωσε ότι η πρόβλεψή του, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι η «Αποκάλυψη για τις θέσεις εργασίας», πιθανότατα δεν θα συμβεί. Νιώθει μάλιστα «ευγνώμων» που ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα θα παραμείνει σημαντικός.

Τεχνητή νοημοσύνη και διαδίκτυο – Η νέα τεχνολογία κληρονόμησε προκαταλήψεις και τα «τυφλά» σημεία του Ιστού
«Νοοτροπία καταναλωτή» 01.06.26

Τεχνητή νοημοσύνη και διαδίκτυο – Η νέα τεχνολογία κληρονόμησε προκαταλήψεις και τα «τυφλά» σημεία του Ιστού

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει σε μεγάλο βαθμό εκπαιδευτεί από το υλικό του διαδικτύου. Έτσι, οι απαντήσεις της, όσο λεπτομερείς και αν είναι, στερούνται πληροφοριών και ποικιλομορφίας. Είτε αυτό είναι επιστημονικά στοιχεία είτε πολιτισμική ποικιλομορφία.

Κολομβία: Και ο αριστερός υποψήφιος απέφυγε να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών
Μετά τον Πέτρο 01.06.26

Ούτε ο αριστερός υποψήφιος αναγνωρίζει τα αποτελέσματα των εκλογών στην Κολομβία

Μετά τον απερχόμενο πρόεδρο της Κολομβίας που αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, ο υποψήφιος της αριστεράς απέφυγε να τα αναγνωρίσει, κάνοντας λόγο για παρατυπίες.

Κολομβία: Ο απερχόμενος πρόεδρος Πέτρο αμφισβητεί το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών
Κολομβία 01.06.26

Ο πρόεδρος Πέτρο αμφισβητεί το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών

Για καταμέτρηση «εκατοντάδων χιλιάδων ψηφοδελτίων» μη εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, κάνει λόγο ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, αμφισβητώντας το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών.

Γάζα: Τουλάχιστον 2 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε καφενείο
Γάζα 01.06.26

Φονικό πλήγμα του Ισραήλ σε καφενείο

Καφενείο που ήταν γεμάτο με κόσμο στο έκτακτο λιμάνι της Γάζας έπληξαν οι ισραηλινές δυνάμεις, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι να χάσουν τη ζωή τους.

Ιράν: Υπέρ αλλαγών στον τρόπο διακυβέρνησης τάσσεται ο πρόεδρος Πεζεσκιάν
Ιράν 01.06.26

Αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης ζητά ο Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν δηλώνει ότι η ηγεσία του Ιράν δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων αλλά να εκπροσωπούνται σε αυτήν ευρύτερες δυνάμεις της κοινωνίας.

Κολομβία: Ο ακροδεξιός ντε λα Εσπριέγια θα αναμετρηθεί με τον αριστερό Σεπέδα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών
Κολομβία 01.06.26

Ο ακροδεξιός ντε λα Εσπριέγια κατά του αριστερού Σεπέδα στον β΄ γύρο των προεδρικών

Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία θα αναμετρηθούν ο ακροδεξιός Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια που προηγείται με 43,73%, και ο αριστερός Ιβάν Σεπέδα που εξασφαλίζει το 40,91%.

Συρία: Τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον αλ Σάρα
Συρία 01.06.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - αλ Σάρα

Η υποστήριξη της συριακής οικονομίας και οι περιφερειακές εξελίξεις συζητήθηκαν στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινω νίας που είχε ο Αχμεντ αλ Σάρα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η μεσαία τάξη στις ΗΠΑ ξοδεύει περισσότερα
Αμερικανική οικονομία 01.06.26

Η μεσαία τάξη στις ΗΠΑ ξοδεύει περισσότερα

Το όνειρο της απόκτησης κατοικίας γίνεται εξαιρετικά δύσκολο στις ΗΠΑ και οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν περισσότερα αγοράζοντας premium προϊόντα και υπηρεσίες

Χερσώνα: Παιδί σκοτώθηκε από πλήγμα ουκρανικού drone – Ρωσική επίθεση στη Νικόπολ, γυναίκα έχασε τη ζωή της
Εκατέρωθεν επιθέσεις 01.06.26

Χερσώνα: Παιδί σκοτώθηκε από πλήγμα ουκρανικού drone – Ρωσική επίθεση στη Νικόπολ, γυναίκα έχασε τη ζωή της

Τι λένε οι φιλορωσικές αρχές για την επίθεση της Ουκρανίας στη Χερσώνα - Η ανακοίνωση των αρχών του Ντνιπροπετρόφσκ για το πλήγμα στη Νικόπολ - Νέα συνέντευξη Ζελένσκι

Η Oura παρουσιάζει το μικρότερο «έξυπνο δαχτυλίδι» στον κόσμο με νέες λειτουργίες υγείας
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 01.06.26

Η Oura παρουσιάζει το μικρότερο «έξυπνο δαχτυλίδι» στον κόσμο με νέες λειτουργίες υγείας

H φινλανδο-αμερικανική startup έχει πουλήσει 5,5 εκατ. δαχτυλίδια παγκοσμίως από το 2013 και η αξία της ανέρχεται στα 11 δισ. δολάρια – Τι προσδοκά από το νέο μοντέλο «Ring 5»

Γερμανία: Οι κάτοικοι του Αμβούργου είπαν «όχι» στο δημοψήφισμα για να διοργανώσουν Ολυμπιακούς Αγώνες
Διχασμένη πόλη 31.05.26

Γερμανία: Οι κάτοικοι του Αμβούργου είπαν «όχι» στο δημοψήφισμα για να διοργανώσουν Ολυμπιακούς Αγώνες

Δημοψήφισμα οργάνωσε ο δήμος του Αμβούργου για να ρωτήσει τους κατοίκους, αν θέλουν η πόλη να θέσει υποψηφιότητα για να διοργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες. Και απάντησαν αρνητικά, και για τις τρεις επόμενες διοργανώσεις.

Ο Ίμπον Ναβάρο «κλείνει» στον Ερυθρό Αστέρα κι έτσι «ανοίγει ο δρόμος» για Σπανούλη στον Άρη
Μπάσκετ 31.05.26

Ο Ίμπον Ναβάρο «κλείνει» στον Ερυθρό Αστέρα κι έτσι «ανοίγει ο δρόμος» για Σπανούλη στον Άρη

Στη Σερβία αναφέρουν πως ο Ερυθρός Αστέρας ετοιμάζεται να πάρει για προπονητή τον Ίμπον Ναβάρο κάτι που αν ισχύσει ο δρόμος ώστε ο Βασίλης Σπανούλης να καταλήξει στον Άρη θα είναι... ορθάνοιχτος!

ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς
Ζητά εξηγήσεις 31.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσει από την αλβανική, για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς, τα οποία είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ομογενής.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

