Πριν το πρώτο αίμα: Ράμπο χωρίς Σιλβέστερ Σταλόνε γίνεται;

Ήταν φθινόπωρο του 1982 όταν στις σκοτεινές αίθουσες έκανε την εμφάνισή της μια ταινία και ένας αντι-ήρωας που αρχικά κανείς δεν πίστεψε ότι μπορεί να «επιβιώσει» στον χώρο του θεάματος. Κι όμως ο Τζον Ράμπο πήγε κόντρα σε όλες τις προβλέψεις και ο Σιλβέστερ Σταλόνε πιστώθηκε ένα ακόμα επιτυχημένο franchise μετά τον Ρόκι.

Ο «Σλάι» επέστρεψε στον ρόλο του βετεράνου στρατιώτη ακόμα τέσσερις φορές από τότε – με το 2019 να ρίχνει τους τίτλους τέλους με το Last Blood. Ήταν ξεκάθαρο ότι η χώρα και ο κινηματογράφος δεν είχαν ανάγκη από αυτή την καλτ φιγούρα.

Και ενώ θεωρούσαν δεδομένο ότι ο κύκλος του Ράμπο είχε τελειώσει οριστικά, την άνοιξη του 2025 άρχισαν να ακούγονται οι πρώτες φήμες για την επιστροφή του. Έστω και χωρίς τον Σταλόνε.

Οι φήμες έγιναν πραγματικότητα και πριν από λίγες ημέρες η Lionsgate ανακοίνωσε ότι το John Rambo, το prequel της θρυλικής ταινίας δράσης, θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 4 Ιουνίου 2027.

Σε σκηνοθεσία του Γιάλμαρι Χελάντερ, το φιλμ θα ξετυλίξει την ιστορία προέλευσης του εμβληματικού χαρακτήρα και θα διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα της ταινίας First Blood του 1982. Όσο για τον ήρωα; Ο Νόα Σεντίνεο παίρνει τη σκυτάλη από τον Σιλβέστερ Σταλόνε αν θα συνεχίσει την επιτυχία του franchise έχει αγγίξει τα 819 εκατ. δολάρια στο παγκόσμιο box office.

The ‘RAMBO’ prequel movie will release on June 4, 2027 in theaters. • Starring Noah Centineo, David Harbour and James Franco • Directed by Jalmari Helander (‘Sisu’) pic.twitter.com/oRwPkqGs8y — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 28, 2026

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Ντέιβιντ Χάρμπορ, Τζέιμς Φράνκο, Τζέισον Τόμπιν, Κουίνσι Αϊζάια και Τζέφερσον Γουάιτ.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα μαζί με ένα πρότζεκτ της Paramount που ακόμα δεν έχει τίτλο και λίγο μετά το «Star Wars: Starfighter» των Disney/Lucasfilm, σε σκηνοθεσία Σον Λέβι και με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ.