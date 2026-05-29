Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/5): Δράση με τη συνέχεια των τελικών σε χάντμπολ και πόλο

Συνεχίζεται η αθλητική δράση και την Παρασκευή (29/5) με το «μενού» να περιλαμβάνει αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα γούστα.

Φυσικά, ξεχωρίζει ο τέταρτος τελικός στο πρωτάθλημα χάντμπολ, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τη σειρά στο 2-1 υπέρ των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι με νίκη κατακτούν τον τίτλο.

Από εκεί και πέρα, υπάρχει επίσης το Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός για την Α1 Πόλο Γυναικών, ενώ κανονικά συνεχίζονται και οι αγώνες του Roland Garros στο τένις.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως στον στίβο υπάρχει το διεθνές μίτινγκ στίβου της Κύπρου -με τη συμμετοχή των Εμμανουήλ Καραλή και Μίλτου Τεντόγλου.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/5):

07:55 COSMOTE SPORT 6 HD WRC 2026 Ιαπωνία, SS4 Asuke 2

08:40 COSMOTE SPORT 6 HD WRC 2026 Μηχανοκίνητα

09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:00 COSMOTE SPORT 6 HD WRC 2026 Ιαπωνία, SS6 Inabu – Shitara 2

10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

12:00 Eurosport 2 Roland Garros Τένις

14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Δοκιμές)

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Δοκιμές)

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Δοκιμές)

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών

18:00 ΕΡΤSPORTS1 AEK- Ολυμπιακός Handball Premier

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τουρκ Τέλεκομ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Διεθνές Μίτινγκ Λεμεσού Στίβος

18:45 Eurosport 1 Roland Garros Τένις

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μανρέσα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

20:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ερόκσπορ – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπρέσια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A