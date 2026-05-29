NBA: Οι Σπερς ισοφάρισαν τους Θάντερ και τώρα … Game 7 (vids)
Με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να είναι και πάλι εντυπωσιακός, οι Σαν Αντόνιο Σπερς νίκησαν τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 118-91 και έστειλαν τους τελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA στο Game 7.
- Οι Σομαλοί πειρατές είδαν ευκαιρία για δράση χάρη στον πόλεμο στο Ιράν – Οι δυνάμεις αστυνόμευσης έχουν εκτραπεί αλλού
- Άστατος ο καιρός την Παρασκευή με βροχές και καταιγίδες – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας
- Αγαπηδάκη: Χάνεται η αίσθηση του χρόνου και η κριτική σκέψη με το doomscrolling
- Εξέταση αίματος θα μπορούσε να εντοπίσει σημάδια Αλτσχάιμερ δεκαετίες νωρίτερα - Τι έδειξε έρευνα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Οι Σαν Αντόνιο Σπερς υπερασπίστηκαν την έδρα τους και νίκησαν τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 118-91, στέλνοντας την τρομερή αυτή σειρά των τελικών της Δυτικής Περιφέρειας του NBA σε Game 7.
Με όπλο την εξαιρετική της άμυνας, η ομάδα του Τέξας είχε τα ηνία καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να είναι για ακόμη μία φορά ο πρωταγωνιστής με 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Wemby and the Spurs defend home court, force Game 7 back in Oklahoma City‼️
28 PTS
10 REB
3 BLK
2 STL
4 3PM
Victor Wembanyama is the first player in Spurs franchise history to record 25+ PTS, 10+ REB, 2+ STL, and 2+ BLK in an elimination game! pic.twitter.com/PEAmNvlVFp
— NBA (@NBA) May 29, 2026
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο ημίχρονο με +7 (60-53), ενώ η διαφορά έφτασε στο +28 στο δεύτερο (92-64) και κάπως έτσι η υπόθεση νίκη κατέστη μία τυπική διαδικασία μέχρι το φινάλε.
Δείτε τα highlights του αγώνα
Για τους φιλοξενούμενους, πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 15 πόντους αλλά και κακά ποσοστά, ενώ ο Τσετ Χόλμγκρεν κατέγραψε double double με 10 πόντους και 11 ριμπάουντ.
Η πρόκριση στους NBA Finals θα κριθεί σε Game 7 που θα γίνει στην έδρα των πρωταθλητών, Θάντερ τα ξημερώματα της Κυριακής (31/5, 3:30). Υπενθυμίζεται ότι στους τελικούς περιμένουν ήδη οι Νιου Γιορκ Νικς.
- NBA: Οι Σπερς ισοφάρισαν τους Θάντερ και τώρα … Game 7 (vids)
- Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος πόλο γυναικών
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/5): Δράση με τη συνέχεια των τελικών σε χάντμπολ και πόλο
- ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Στέψη στο ΟΑΚΑ για τους «ερυθρόλευκους» ή… παράταση
- «Κοντά στην απόκτηση του Σορτς η Χάποελ»
- Με την πλάτη στον τοίχο η Μαρσέιγ που τρέχει για πωλήσεις παικτών
- Αρνάλντι – Τσιτσιπάς 3-1: Χαμηλή πτήση και αποκλεισμός για τον Στέφανο
- Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Ντόρσεϊ (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις