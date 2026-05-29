NBA: Οι Σπερς ισοφάρισαν τους Θάντερ και τώρα … Game 7 (vids)

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς υπερασπίστηκαν την έδρα τους και νίκησαν τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 118-91, στέλνοντας την τρομερή αυτή σειρά των τελικών της Δυτικής Περιφέρειας του NBA σε Game 7.

Με όπλο την εξαιρετική της άμυνας, η ομάδα του Τέξας είχε τα ηνία καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να είναι για ακόμη μία φορά ο πρωταγωνιστής με 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Wemby and the Spurs defend home court, force Game 7 back in Oklahoma City‼️ 28 PTS

10 REB

3 BLK

2 STL

4 3PM Victor Wembanyama is the first player in Spurs franchise history to record 25+ PTS, 10+ REB, 2+ STL, and 2+ BLK in an elimination game! pic.twitter.com/PEAmNvlVFp — NBA (@NBA) May 29, 2026

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο ημίχρονο με +7 (60-53), ενώ η διαφορά έφτασε στο +28 στο δεύτερο (92-64) και κάπως έτσι η υπόθεση νίκη κατέστη μία τυπική διαδικασία μέχρι το φινάλε.

Για τους φιλοξενούμενους, πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 15 πόντους αλλά και κακά ποσοστά, ενώ ο Τσετ Χόλμγκρεν κατέγραψε double double με 10 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Η πρόκριση στους NBA Finals θα κριθεί σε Game 7 που θα γίνει στην έδρα των πρωταθλητών, Θάντερ τα ξημερώματα της Κυριακής (31/5, 3:30). Υπενθυμίζεται ότι στους τελικούς περιμένουν ήδη οι Νιου Γιορκ Νικς.