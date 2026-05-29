Με την πλάτη στον τοίχο η Μαρσέιγ που τρέχει για πωλήσεις παικτών

Η Μαρσέιγ πήρε αναβολή από το εφιάλτη και θα κάνει την ύστατη προσπάθεια, με πωλήσεις παικτών της, με σκοπό να βγει από το οικονομικό αδιέξοδο. Τα πράγματα έγιναν χειρότερα για τον σύλλογο επειδή δεν κατάφερε να προκριθεί στο Champions League καθώς τερμάτισε στην πέμπτη θέση της Ligue 1 και πήρε το εισιτήριο για το Europa League.

Η Μαρσέιγ ήταν και είναι με την πλάτη στον τοίχο και δεν κατάφερε να βρει σανίδα σωτηρίας. Απόδειξη ότι κάθεται στο σκαμνί της Εθνικής Διεύθυνσης Ελέγχου Διοίκησης (DNCG), του διαβόητου οικονομικού εποπτικού φορέα των γαλλικών συλλόγων. Η μόνη καλή είδηση είναι ότι με το αίτημα αναβολής έκανε κίνηση τακτικής και κατάφερε να εξασφαλίσει στρατηγική αναβολή μέχρι το τέλος Ιουνίου, όμως τα χειρότερα είναι μπροστά καθώς θα πρέπει να βρει λύση για να γλιτώσει την τιμωρία.

Μέχρι την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Εθνικής Διεύθυνσης Ελέγχου Διοίκησης η Μαρσέιγ θα προσπαθήσει να βελτιώσει την θέση της. Και ο τρόπος είναι ένας: Μέσω πωλήσεων παικτών της. Όμως, πόσο εύκολο είναι να συμβεί αυτό εν μέσω μουντιάλ; Η απάντηση θα δοθεί από τις εξελίξεις.

Πάντως, στη Μαρσέιγ είναι προετοιμασμένοι για τα χειρότερα. «Δεν θα είναι εύκολο κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου να πετύχουμε καλό αποτέλεσμα, αλλά είναι λογικό να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο αντί να αντιμετωπίσουμε κυρώσεις, έφεση και στη συνέχεια να πρέπει να επιστρέψουμε για δεύτερη ακρόαση», δήλωσε στην L’Équipe υψηλόβαθμο στέλεχος της Μαρσέιγ.

Φημολογείται ότι η Εθνική Διεύθυνση Ελέγχου Διοίκησης (DNCG) εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να θέσει οικονομικό όριο στο μπάτζετ και στις μεταγραφές της Μαρσέιγ. «Περισσότερο από τιμωρία, είναι ένα μέτρο που επέτρεψε σε πολλούς συλλόγους να κινηθούν προς μια καλύτερη διαχείριση», διευκρίνισε ένα μέλος.

Προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει το παράδειγμα της Λιόν. Έχει βρεθεί σε αυξημένο έλεγχο πριν από λιγότερο από ένα χρόνο και ενώ βρίσκονταν σε χειρότερη μοίρα από την Μαρσέιγ και κατάφερε να δει φως στην άκρη του τούνελ. Όχι κάτι φοβερό αλλά μπόρεσε να ανασάνει και να αισιοδοξεί.

Βέβαια, όλα θα εξαρτηθούν από τους παίκτες που θα πουλήσει μέχρι το τέλος του μήνα σε συνδυασμό και με τα χρήματα που θα υπάρξει. Όλα είναι θέμα αριθμών…