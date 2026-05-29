Με την πλάτη στον τοίχο η Μαρσέιγ που τρέχει για πωλήσεις παικτών
Ποδόσφαιρο 29 Μαΐου 2026, 08:16

Χειρότερα δεν γίνεται με τα οικονομικά της Μαρσέιγ η οποία έχει κληθεί σε ακρόαση από την Εθνική Διεύθυνση Ελέγχου Διοίκησης που εποπτεύει τις γαλλικές ομάδες

Η Μαρσέιγ πήρε αναβολή από το εφιάλτη και θα κάνει την ύστατη προσπάθεια, με πωλήσεις παικτών της, με σκοπό να βγει από το οικονομικό αδιέξοδο. Τα πράγματα έγιναν χειρότερα για τον σύλλογο επειδή δεν κατάφερε να προκριθεί στο Champions League καθώς τερμάτισε στην πέμπτη θέση της Ligue 1 και πήρε το εισιτήριο για το Europa League.

Η Μαρσέιγ ήταν και είναι με την πλάτη στον τοίχο και δεν κατάφερε να βρει σανίδα σωτηρίας. Απόδειξη ότι κάθεται στο σκαμνί της Εθνικής Διεύθυνσης Ελέγχου Διοίκησης (DNCG), του διαβόητου οικονομικού εποπτικού φορέα των γαλλικών συλλόγων. Η μόνη καλή είδηση είναι ότι με το αίτημα αναβολής έκανε κίνηση τακτικής και κατάφερε να εξασφαλίσει στρατηγική αναβολή μέχρι το τέλος Ιουνίου, όμως τα χειρότερα είναι μπροστά καθώς θα πρέπει να βρει λύση για να γλιτώσει την τιμωρία.

Μέχρι την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Εθνικής Διεύθυνσης Ελέγχου Διοίκησης η Μαρσέιγ θα προσπαθήσει να βελτιώσει την θέση της. Και ο τρόπος είναι ένας: Μέσω πωλήσεων παικτών της. Όμως, πόσο εύκολο είναι να συμβεί αυτό εν μέσω μουντιάλ; Η απάντηση θα δοθεί από τις εξελίξεις.

Πάντως, στη Μαρσέιγ είναι προετοιμασμένοι για τα χειρότερα. «Δεν θα είναι εύκολο κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου να πετύχουμε καλό αποτέλεσμα, αλλά είναι λογικό να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο αντί να αντιμετωπίσουμε κυρώσεις, έφεση και στη συνέχεια να πρέπει να επιστρέψουμε για δεύτερη ακρόαση», δήλωσε στην L’Équipe υψηλόβαθμο στέλεχος της Μαρσέιγ.

Φημολογείται ότι η Εθνική Διεύθυνση Ελέγχου Διοίκησης (DNCG) εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να θέσει οικονομικό όριο στο μπάτζετ και στις μεταγραφές της Μαρσέιγ. «Περισσότερο από τιμωρία, είναι ένα μέτρο που επέτρεψε σε πολλούς συλλόγους να κινηθούν προς μια καλύτερη διαχείριση», διευκρίνισε ένα μέλος.

Προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει το παράδειγμα της Λιόν. Έχει βρεθεί σε αυξημένο έλεγχο πριν από λιγότερο από ένα χρόνο και ενώ βρίσκονταν σε χειρότερη μοίρα από την Μαρσέιγ και κατάφερε να δει φως στην άκρη του τούνελ. Όχι κάτι φοβερό αλλά μπόρεσε να ανασάνει και να αισιοδοξεί.

Βέβαια, όλα θα εξαρτηθούν από τους παίκτες που θα πουλήσει μέχρι το τέλος του μήνα σε συνδυασμό και με τα χρήματα που θα υπάρξει. Όλα είναι θέμα αριθμών…

Η ιστορική βραδιά του Ολυμπιακού: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την κατάκτηση του Conference League
Ποδόσφαιρο 29.05.26

Δύο χρόνια κύλησαν από τη μυθική βραδιά που το όνειρο έγινε πραγματικότητα για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του. Οι Πειραιώτες πανηγύρισαν την κατάκτηση του Conference League και η Ελλάδα «πήρε φωτιά»

Σάκοτα: «Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί αλλά δεν μπορούμε να έχουμε διάρκεια 40 λεπτά όπως ο Ολυμπιακός»
Μπάσκετ 28.05.26

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στην αμυντική απόδοση της ΑΕΚ και ανέφερε πως όταν οι Ερυθρόλευκοι παίζουν δυνατά για 40 λεπτά, τότε όλα είναι περιορισμένα.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 94-77: Πρώτο βήμα για τους τελικούς με… αύρα Ευρωλίγκας! (vid)
Μπάσκετ 28.05.26

Σε ένα κατάμεστο και γιορτινό ΣΕΦ μετά την κατάκτηση της Ευρωλιγκας ο Ολυμπιακός, έχοντας κορυφαίο τον Πίτερς (17π.), νίκησε την ΑΕΚ 94-77 και έκανε το 1o βήμα για την πρόκρισή του στους τελικούς.

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Άλλα Αθλήματα 28.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον 2ο τελικό της Α1 πόλο ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ Sports 2.

Ολυμπιακός: Αναρτήθηκε στον «ουρανό» του ΣΕΦ το λάβαρο για την τέταρτη Ευρωλίγκα (vid)
Μπάσκετ 28.05.26

Το λάβαρο για την τέταρτη Ευρωλίγκα που κατέκτησε ο Ολυμπιακός στο Final Four της Αθήνας, πήρε τη θέση του «ουρανό» του ΣΕΦ, πριν το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού με την ΑΕΚ.

Αλτσχάιμερ: Εξέταση αίματος θα μπορούσε να εντοπίσει τα σημάδια δεκαετίες νωρίτερα – Τι έδειξε έρευνα
Ο αντίλογος 29.05.26

Τα υψηλά επίπεδα βιοδεικτών στο αίμα συσχετίστηκαν με χαμηλότερες επιδόσεις σε βασικούς γνωστικούς τομείς, κάτι που δίνει τη δυνατότητα να ανιχνευθεί η νόσος Αλτσχάιμερ σε πρώιμο στάδιο

Πειραιάς: Ξεκίνησε η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – Σχεδόν 90% πληρότητα στα πλοία
Λιμάνι Πειραιά 29.05.26

Η επιβατική κίνηση καταγράφεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τα περισσότερα πλοία να αναχωρούν σχεδόν γεμάτα προς τα νησιά εν όψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος

Σαν ένα μαγικό χέρι να συντονίζει τα ίδια ψεκασμένα μυθεύματα…
Editorial 29.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την ίδρυση της ΕΛΑΣ και «σαν (αν)έτοιμοι από καιρό» διάφοροι αντί να βγουν να απαντήσουν σοβαρά και πολιτικά απλώς έδειξαν την αμηχανία και τον φόβο τους

Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου
AI 29.05.26

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία τρέχει βιαστικά να σκεπάσει τις παρατυπίες στις ταφές
Ελλάδα 29.05.26

Η επίσκεψη κλιμακίου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στη Λέσβο για να ελέγξει, ανάμεσα σε άλλα, τις ταφές ζώων μετά από τις μηνύσεις κατοίκων, οδηγεί σε βιαστικές επιχωματώσεις – Μιλάει στο in κτηνοτρόφος που είδε την κτηνιατρική υπηρεσία να τρέχει την περασμένη Κυριακή να καλύψει με χώμα, με καθυστέρηση ενός μήνα, προβληματικές ταφές

«Ο διάβολος θα κρύβεται στις λεπτομέρειες» στο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»
Πολιτική 29.05.26

Αναλυτές σημειώνουν ότι η Αθήνα πρέπει να προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα του νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και τις πόρτες που θα ανοίγει ώστε η Τουρκία να επιχειρήσει νέα τετελεσμένα.

Iran International: Το πιο γνωστό δίκτυο της ιρανικής αντιπολίτευσης έλαβε ελάφρυνση χρέους 750 εκατ. ευρώ
Άγνωστης ιδιοκτησίας 29.05.26

Η εταιρεία που κατέχει το Iran International, έλαβε ελάφρυνση χρέους από τους μετόχους της τον Δεκέμβριο ύψους 650 εκατ. λιρών Αγγλίας σε μια συμφωνία που κρατήθηκε μυστική.

Οι Σομαλοί πειρατές είδαν ευκαιρία για δράση χάρη στον πόλεμο στο Ιράν – Οι δυνάμεις αστυνόμευσης έχουν εκτραπεί αλλού
Κίνδυνος για τη ναυτιλία 29.05.26

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει αναδιαμορφώσει την κατάσταση ασφαλείας στις θάλασσες μακριά από τη Μέση Ανατολή. Και οι Σομαλοί πειρατές βρήκαν ανοιχτό πεδίο δράσης.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

